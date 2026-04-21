JAS Tensei 2027 : l’esprit de la Honda NSX est sur le point de renaître

Cette semaine se déroule le Salon du Design de Milan, un événement qui fait moins la manchette que certains salons connus, mais qui ne manque pas d’attirer sur lui les feux de la rampe cette année en raison de la présentation d’un modèle qui fait tourner les têtes et rappelle de beaux souvenirs aux amateurs. Il s’agit de la JAS Tensei 2027, une version moderne de la Honda NSX, que nous avons connue ici ornée d’un logo Acura.

La JAS Tensei 2027 est un hommage à la première NSX

Les acheteurs doivent fournir un modèle d’origine pour la conversion

Seulement 35 exemplaires seront produits

Rappelons que la NSX, développée avec la contribution du pilote de Formule 1 Ayrton Senna, avait fait sensation à son arrivée au début des années 1990. Trente-cinq ans après ses débuts, voilà que deux grands noms de l’automobile lui rendent hommage, soit la firme JAS Motorsport, ainsi que la maison de design Pininfarina.

Le projet porte le nom de Tensei, un mot qui signifie « renaissance » en japonais. Le véhicule a été annoncé en décembre de l’année dernière après avoir été dévoilé à un groupe de clients triés sur le volet lors d’un événement tenu en novembre. Cette semaine, il fait ses débuts officiels au Salon du design de Milan.

Le véhicule sera exposé aux côtés de deux autres modèles d’importance, soit la super voiture Battista Nino Farina, un monstre de 1900 chevaux, ainsi que le concept HP-X de 1984, conçu par Pininfarina. Ce dernier avait inspiré le design initial de la NSX.

Un partenaire

Jas Motorsport n’est pas sorti de nulle part pour la réalisation de ce projet. Il faut savoir que ce dernier est un partenaire officiel de Honda en compétition, et ce, depuis plus de 30 ans. Cette firme italienne, qui est basée près de Milan, incidemment, a accumulé plus de 900 victoires à travers différentes catégories Touring et GT au fil des années. Son premier modèle conçu pour la route était donc attendu avec impatience.

Une conception unique

Là où le modèle devient très unique, c’est que la base de chaque exemplaire est un modèle NSX d’époque (NA1 ou NA2). Elle est fournie par l’acheteur. Par la suite, JAS la numérise intégralement en 3D, renforce la structure en aluminium avec des éléments composites, puis reconstruit la carrosserie en fibre de carbone selon le design de Pininfarina. La silhouette reste fidèle à l’original, avec les phares escamotables, entre autres, mais les surfaces sont retravaillées avec une précision contemporaine. À l’intérieur, l’habitacle est repensé de fond en comble.

Sous le capot, le V6 atmosphérique d’origine est conservé, mais la cylindrée passe de 3,0 à 3,5 litres grâce notamment à un nouveau vilebrequin. La boîte de vitesses est une manuelle à six rapports. Les amortisseurs sont des unités KW DDC adaptatives, et les freins Brembo sont de série, avec une option pour des versions en carbone.

La production du modèle sera limitée à 35 exemplaires, un chiffre délibérément choisi pour souligner les 35 ans d’existence de la NSX originale. Le prix de départ s’établit à 880 000 euros, à l’exception du véhicule fourni par l’acheteur.

Les premières livraisons sont attendues en 2027.