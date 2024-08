Acura confirme l’arrivée d’une NSX entièrement électrique pour 2027/2028

– La nouvelle supercar électrique d’Acura incarnera l’ADN de la NSX et sera lancée entre 2027 et 2028.

– La supercar reposera sur la plateforme avancée de la série 0 de Honda, axée sur la légèreté et l’agilité.

– Acura vise à surmonter les difficultés de conception des véhicules électriques en développant une plateforme plus fine avec un habitacle spacieux.

Acura a confirmé le développement d’un successeur entièrement électrique à la NSX, dont le lancement est prévu entre 2027 et 2028. Cette annonce fait suite à des spéculations sur un successeur qui ont commencé avant même la fin de la production de la NSX précédente en 2022. Bien que le nouveau véhicule ne porte pas le nom de NSX, il incarnera l’esprit du supercar emblématique d’Acura.

La décision d’Acura d’abandonner le groupe motopropulseur hybride de la NSX précédente au profit d’un système entièrement électrique constitue la prochaine étape logique. L’étude Electric Vision Design Study, dévoilée il y a un an, laissait entrevoir cette direction, en évoquant l’idée d’une supercar entièrement électrique, même si les détails étaient rares à l’époque.

La nouvelle supercar reposera sur la plateforme avancée de la série 0 de Honda, un élément crucial pour atteindre les objectifs de performance, d’agilité et de design qu’Acura s’est fixés. La performance reste au cœur de la vision d’Acura, qui souhaite créer un véhicule léger, agile et puissant. Malgré les défis inhérents à la nature volumineuse des batteries des véhicules électriques, Acura développera une voiture avec un centre de gravité bas et un habitacle spacieux.

Si Acura a confirmé que le nouveau modèle sera un véhicule de type NSX, les détails exacts concernant ses spécifications et sa dénomination finale restent mystérieux selon Carscoops. Shinji Aoyama, vice-président exécutif mondial d’Acura, a déclaré que même si le véhicule ne porte pas le nom de NSX, il partagera indéniablement l’esprit et les caractéristiques de performance de la NSX.

Pour l’instant, Acura n’a pas donné de précisions sur la puissance, l’autonomie ou les caractéristiques détaillées du design. Toutefois, l’ambition de la société de présenter une supercar électrique offrant des performances de haut niveau suscitera un vif intérêt. La NSX hybride de la génération précédente n’a pas vraiment convaincu les amateurs, car les attentes étaient loin d’être satisfaites. La prochaine supercar de type NSX ne sera pas une « surprise » cette fois-ci.

Nous attendons tous avec impatience de nouvelles annonces, qui devraient faire surface à l’approche de la date de lancement du véhicule, prévue pour 2027/2028.