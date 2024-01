Honda travaille sur une voiture de sport électrique, qui pourrait remplacer la NSX

Le PDG de Honda confirme que l’entreprise travaille sur des voitures performantes à moteur électrique.

Le modèle pourrait remplacer la NSX ou offrir une nouvelle S2000.

Le PDG de Honda a confirmé que l’entreprise travaillait sur une voiture de sport électrique. Le nouveau modèle devrait être un modèle phare de la gamme 0 Series et pourrait représenter la prochaine génération de la NSX.

Toshihiro Mibe, PDG de Honda, a parlé du nouveau modèle à Autocar. Il a déclaré que Honda « étudie les voitures de sport à l’ère des véhicules électriques » et que l’entreprise dispose déjà d’une voiture de sport dans son centre de recherche et de développement.

Mibe a déclaré qu’une voiture de sport électrique « aurait un goût complètement différent » de toutes les Honda hautes performances précédentes. Le dirigeant a laissé entendre qu’une grande partie de la recherche et du développement du modèle consiste à déterminer comment une voiture de sport électrique peut être agréable à conduire et avoir son propre caractère.

« Nous n’avons pas encore décidé de la production en série ou du calendrier », a-t-il déclaré à Autocar, « mais, personnellement, j’aimerais que cela se produise ».

Acura a déjà présenté en avant-première une voiture de sport électrique, dévoilée à la fin de l’année dernière et ressemblant à une version futuriste de la NSX de deuxième génération. Deux supercars électriques de la part de Honda semblent être une démarche étrange, et il pourrait bien s’agir de la même voiture. Vendue sur les marchés Acura avec ce badge et d’autres avec un H sur le capot. Encore une fois, tout comme la NSX.

Bien sûr, une nouvelle voiture de sport Honda pourrait être une remplaçante de la S2000. Trouver une nouvelle façon de définir le caractère à 9 000 tr/min de cette voiture dans l’ère moderne serait certainement un défi d’ingénierie.