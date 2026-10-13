La Citroën 2CV renaît sous forme électrique au Mondial de Paris

Un nom a ressurgi au Mondial de l’Auto de Paris. En effet, Citroën a levé le voile sur un concept qui redonne vie à la voiture la plus iconique de son histoire, la 2CV, et ce, 36 ans après la sortie du dernier exemplaire de l’usine. Et l’on ne parle pas d’un simple exercice de style ou d’un banal clin d’œil nostalgique. Un modèle de production doit suivre d’ici la fin de 2028, juste à temps pour les 80 ans de l’original.

Citroën vise un poids inférieur à 1000 kg et un prix d’environ 15 000 euros

La commercialisation est prévue à la fin de 2028

Une déclinaison fourgonnette a aussi été dévoilée

Oui, la première « deux-chevaux » a fait ses débuts pour le millésime 1948.

Une histoire unique

Pour retracer les origines de cette voiture mythique, il faut remonter au milieu des années 1930. Le patron de Citroën, Pierre-Jules Boulanger, commande à son équipe une toute petite voiture capable de transporter deux paysans et 50 kilos de marchandises à travers un champ labouré, avec une demande particulière : des œufs posés dans un panier ne doivent pas se casser pendant le trajet.

La Deuxième Guerre mondiale vient sérieusement ralentir le projet, au point que les prototypes sont cachés pour échapper à l’occupant allemand. La 2CV est finalement présentée au Salon de Paris en 1948, et elle est ridiculisée par une partie de la presse. La suite lui donnera raison. En tout, plus de cinq millions d’exemplaires seront produits, toutes variantes confondues, jusqu’en 1990.

Il est quand même incroyable de la voir réapparaître, près de 80 ans plus tard, au même salon automobile.

Une nouvelle vie

Ce qui est charmant, c’est qu’on la retrouve essentiellement avec les mêmes lignes qu’à l’époque. Elles sont modernisées, bien sûr, mais l’esprit du modèle original est là. On retrouve la cabine en forme de bulle, le capot strié en V, le pare-brise vertical et des phares ronds détachés de la carrosserie.

Note amusante : sur le premier concept, il n’y avait qu’un phare rond, par souci d’économie. Heureusement, nous n’en sommes pas là.

Quant aux pare-chocs apparents, ils se remplacent séparément, ce qui va faciliter les réparations.

À bord, là aussi, l’originalité est au rendez-vous. On découvre une banquette à carreaux jaunes, un panier d’osier amovible en guise de console et de petites lanternes autour du toit en toile. Un écran d’environ huit pouces, à l’interface inspirée d’une bande dessinée, rassure quant au contenu technologique de la voiture.

Et rappelons que ce que l’on voit est un concept, même si les intentions de le faire passer à la production sont sérieuses.

L’efficacité d’abord

Ce qui semble avoir dicté la conception est une recherche d’efficacité, comme à l’époque. La voiture, à 3,76 m, est un peu plus courte que son ancêtre. Mieux, Citroën entend garder le poids sous la barre des 1000 kg. Une voiture électrique moins lourde, ça signifie une batterie plus petite, donc un prix d’achat plus bas et une voiture qui consomme moins de ressources lors de sa conception.

La nouvelle 2CV est fidèle à ses origines et à sa philosophie. Elle est seulement contraire aux tendances de l’industrie. Peut-être servira-t-elle de modèle aux autres.

Quant au succès anticipé du produit, on peut imaginer qu’il va faire un tabac. Ce qui aide, c’est qu’en ce moment, les immatriculations de véhicules neufs en France comprennent 42 % de modèles tout électriques, une conséquence directe de la hausse des prix de l’essence, causée en partie par la guerre lancée en Iran par les États-Unis.

Ce qui est plus triste pour nous, c’est qu’on vous présente un modèle qui, à moins d’un miracle, ne traversera pas l’Atlantique.

N’empêche, nous ne pouvions pas passer sous silence le retour de ce véhicule mythique.