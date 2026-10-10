Galerie photos : Les voitures les plus chères par décennie vendues aux enchères RM Sotheby’s Hershey 2026

Chaque automne, la ville de Hershey, en Pennsylvanie, accueille l’un des plus grands rassemblements de voitures classiques au monde, comprenant un vaste marché aux puces automobile et plus de 1 000 véhicules d’époque mis en vente.

Naturellement, un tel événement attire immanquablement les maisons d’enchères, et RM Sotheby’s est l’une d’entre elles : 170 véhicules ont ainsi été mis aux enchères lors du salon de voitures classiques de Hershey, qui s’est tenu cette semaine.

Bien que bon nombre de ces véhicules se soient révélés relativement abordables, avec des adjudications débutant aux alentours de 12 000 $ US, quelques modèles plus exceptionnels ont atteint des sommes nettement supérieures, la plus haute enchère gagnante s’élevant à 1 022 500 $ US.

Cette galerie présente la voiture vendue au prix le plus élevé pour chacune des décennies représentées lors de la vente, couvrant une période allant des années 1900 aux années 1990.

1909 Detroit Electric Modèle D, Type K Brougham – 100 800 $ US

1909 Detroit Electric Model D Type K | Photo: Courtesy of RM Sotheby's 1909 Detroit Electric Model D Type K | Photo: Courtesy of RM Sotheby's 1909 Detroit Electric Model D Type K | Photo: Courtesy of RM Sotheby's 1909 Detroit Electric Model D Type K | Photo: Courtesy of RM Sotheby's 1909 Detroit Electric Model D Type K | Photo: Courtesy of RM Sotheby's 1909 Detroit Electric Model D Type K | Photo: Courtesy of RM Sotheby's

En tête des années 1900 lors de la vente RM Sotheby’s de Hershey 2026, cette Detroit Electric Modèle D, Type K Brougham de 1909 a atteint 100 800 $ US en tant que plus ancienne automobile survivante connue produite par le constructeur disparu. Conçue par George M. Bacon, cette calèche d’apparat dispose d’un des premiers systèmes d’entraînement par double chaîne vers l’essieu arrière — une configuration mécanique rare préservée sur seulement deux exemplaires connus à ce jour. Livré neuf en mai 1909 à l’homme d’affaires du Michigan Charles Gardner, le véhicule a miraculeusement survécu à ses débuts lorsqu’un régulateur électrique défectueux a déclenché un incendie de grange destructeur, nécessitant une importante réparation à l’époque. Cette Detroit Electric rappelle que les véhicules électriques étaient très populaires au début du XXe siècle, bien avant que tous les caprices des moteurs à essence ne soient résolus.

1915 Mercedes 28/60 HP Town Car et châssis d’exposition Tourer – 324 000 $ US

1915 Mercedes 28/60 HP Town Car | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1915 Mercedes 28/60 HP Town Car | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1915 Mercedes 28/60 HP Town Car | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1915 Mercedes 28/60 HP Town Car | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1915 Mercedes 28/60 HP Town Car | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's

S’imposant à 324 000 $ US comme la transaction phare des années 1910 lors de la vente de Hershey, cette Mercedes 28/60 HP de 1915 illustre la grandeur de l’ingénierie de l’ère du laiton. Propulsé par un immense moteur quatre cylindres à culasse en T de 7,2 litres et doté d’une imposante calandre en V modernisée d’usine, le châssis porte une carrosserie coupée de ville spectaculaire rappelant le carrossier berlinois Szawe. Importée, semble-t-il, pour le cofondateur d’Universal Pictures Carl Laemmle et mise en scène dans le film de 1931 Waterloo Bridge, la Mercedes a ensuite passé des décennies au sein de la célèbre flotte d’accessoires hollywoodiens d’Art Austria. Après une restauration, elle a été associée à une réplique de carrosserie ouverte tourer Crailville montée sur un châssis d’exposition en bois sur mesure, rendant hommage à la tradition historique des doubles carrosseries « été et hiver ».

1929 Cadillac V-8 Roadster par Fisher – 162 400 $ US

1929 Cadillac V8 Roadster by Fisher | Photo: Avery Peechatka, Courtesy of RM Sotheby's 1929 Cadillac V8 Roadster by Fisher | Photo: Avery Peechatka, Courtesy of RM Sotheby's 1929 Cadillac V8 Roadster by Fisher | Photo: Avery Peechatka, Courtesy of RM Sotheby's 1929 Cadillac V8 Roadster by Fisher | Photo: Avery Peechatka, Courtesy of RM Sotheby's 1929 Cadillac V8 Roadster by Fisher | Photo: Avery Peechatka, Courtesy of RM Sotheby's

Représentant la référence pour les années 1920, ce roadster Cadillac V-8 de 1929 signé Fisher a remporté une mise de 162 400 $ US. Produit au cours de la période formatrice de Harley Earl à la direction esthétique de General Motors, le roadster intègre des éléments chromés modernisés ainsi que des feux d’ailes repositionnés. Côté mécanique, le moteur V8 de 341 pouces cubes développant 95 chevaux est accouplé à la boîte manuelle synchronisée nouvellement introduite par Cadillac, un système conçu pour éliminer le double débrayage lors des changements de vitesse. Conservant son châssis, sa carrosserie et son moteur d’origine, ce roadster deux tons crème et noir est équipé de deux roues de secours montées sur les flancs, de roues à rayons chromées, d’un siège de coffre (rumble seat) et d’une trappe pour sac de golf. Soigneusement entretenue par le même propriétaire pendant près de quarante ans, la voiture a bénéficié d’une restauration en 2007 avant d’être exposée au Meadow Brook Concours d’Elegance en 2009.

1934 Duesenberg Modèle J Berline Décapotable par Murphy – 1 022 500 $ US

1934 Duesenberg Model J Convertible Berline by Murphy | Photo: Kegun Morkin, Courtesy of RM Sotheby's 1934 Duesenberg Model J Convertible Berline by Murphy | Photo: Kegun Morkin, Courtesy of RM Sotheby's 1934 Duesenberg Model J Convertible Berline by Murphy | Photo: Kegun Morkin, Courtesy of RM Sotheby's 1934 Duesenberg Model J Convertible Berline by Murphy | Photo: Kegun Morkin, Courtesy of RM Sotheby's 1934 Duesenberg Model J Convertible Berline by Murphy | Photo: Kegun Morkin, Courtesy of RM Sotheby's

Servant de référence pour les années 1930 ainsi que pour l’ensemble de la vente aux enchères, cette Duesenberg Modèle J Berline Décapotable de 1934 par Murphy a atteint 1 022 500 $ US. Construite sur le châssis 2434, la voiture arbore une carrosserie Murphy de fin de série aux proportions compactes, dotée d’un pare-brise incliné et de flancs subtilement galbés — l’un des cinq exemplaires environ connus ayant conservé cette carrosserie spécifique. Initialement utilisée comme modèle de démonstration à l’usine de Chicago, elle a été livrée en août 1933 à William Boal Wood, dans l’Ohio, avant de connaître plusieurs propriétaires successifs. Plus tard, sous la garde du métallurgiste Charles Knipe, le carter d’embrayage d’origine a été associé au moteur J-405, complété par l’ajout de carénages d’ailes. Arborant une livrée bicolore bleue, ce modèle classé Full Classic par le Classic Car Club of America est passé entre les mains de spécialistes réputés, notamment Glenn Pray (Auburn-Cord-Duesenberg) et Lorin Tryon, organisateur de concours d’élégance, avant de passer deux décennies dans une collection privée jusqu’à sa récente remise en état mécanique.

1947 Chrysler Town and Country Berline – 280 000 $ US

1947 Chrysler Town and Country Sedan | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1947 Chrysler Town and Country Sedan | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1947 Chrysler Town and Country Sedan | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1947 Chrysler Town and Country Sedan | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1947 Chrysler Town and Country Sedan | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's

Représentant les années 1940 lors de la vente RM Sotheby’s de Hershey 2026, cette berline Chrysler Town and Country de 1947 a atteint 280 000 $ US. Surnommée « Big Red », elle a été conçue sur le châssis haut de gamme à huit cylindres New Yorker plutôt que sur la plate-forme standard à six cylindres Windsor, ce qui en fait l’un des quelque 100 exemplaires produits et l’un des quatre seuls survivants documentés. Dotée d’une structure traditionnelle en frêne et acajou, la berline propose un intérieur « Highlander » mêlant cuir et tartan, ainsi que des accessoires d’époque montés d’usine : galerie de toit, deux projecteurs MoPar, feux de route auxiliaires, pare-soleil extérieur et un voyant de feux de circulation Fulton. Préservée sur le long terme par Bob Porter et Lloyd Mayes, figures emblématiques de la marque, la voiture a fait l’objet d’une restauration complète qui lui a valu les honneurs de sa catégorie au Meadow Brook Concours d’Elegance en 2004 ainsi qu’un prix AACA First Senior en 2005, avant de rejoindre la collection Michael Leith.

1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car – 494 500 $ US

1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car | Photo: Robin Adams, Courtesy of RM Sotheby's 1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car | Photo: Robin Adams, Courtesy of RM Sotheby's 1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car | Photo: Robin Adams, Courtesy of RM Sotheby's 1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car | Photo: Robin Adams, Courtesy of RM Sotheby's 1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car | Photo: Robin Adams, Courtesy of RM Sotheby's 1956 Cadillac Eldorado Brougham Town Car | Photo: Robin Adams, Courtesy of RM Sotheby's

Représentante des années 1950, cette Cadillac Eldorado Brougham Town Car de 1956 a été adjugée pour 494 500 $ US. Désigné sous le nom de code expérimental XP-48, ce concept-car a été dessiné par Robert Cumberford sous la direction de Harley Earl et présenté au Motorama de GM en 1956 ainsi qu’au Salon de Paris. Construite avec une carrosserie en fibre de verre façonnée à la main, un compartiment chauffeur ouvert et des garnitures en bronze coulé à la main, l’automobile préfigurait les orientations esthétiques du futur fleuron de Cadillac. Après avoir échappé de justesse à une destruction programmée dans la ferraille Warhoops du Michigan, le châssis a été acquis par un collectionneur en 1989. La voiture a ensuite été restaurée, recevant un moteur V8 Cadillac d’époque en état de marche doté de deux carburateurs à quatre corps, ainsi que des jantes sabre de 18 pouces conformes à l’origine. Intégré plus tard à la collection de John O’Quinn, ce prototype a remporté le prix Best in Class au Concours d’Élégance d’Amelia Island en 2013.

1960 Chrysler 300-F Décapotable – 140 000 $ US

1960 Chrysler 300-F Convertible | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1960 Chrysler 300-F Convertible | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1960 Chrysler 300-F Convertible | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1960 Chrysler 300-F Convertible | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1960 Chrysler 300-F Convertible | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's

Ayant enregistré le prix le plus élevé pour les années 1960 lors de la vente de Hershey 2026, cette décapotable Chrysler 300-F de 1960 s’est vendue pour 140 000 $ US. Sixième version de la série des 300 lettrées axée sur la performance chez Chrysler, la 300-F marquait la transition d’un châssis échelle traditionnel vers une carrosserie monocoque. Dessinée sous la direction de Virgil Exner, la carrosserie intègre des ailerons inclinés vers l’extérieur, une calandre à motif en croix et un couvercle de coffre galbé Flite-Sweep. L’habitacle se distingue par quatre sièges baquets séparés par une console centrale courant sur toute la longueur, ainsi que par un tableau de bord électroluminescent AstraDome. La puissance est fournie par un V8 Golden Lion à culasse cunéiforme de 413 pouces cubes développant 375 chevaux, alimenté par des collecteurs d’admission Cross Ram et deux carburateurs à quatre corps. L’un des 248 cabriolets construits, cet exemplaire a rejoint la collection Michael Leith. Fini dans sa teinte d’origine Blanc d’Alaska avec intérieur en cuir fauve, il conserve sa climatisation, ses vitres teintées Solex et sa radio Golden Touch Tune.

1970 Buick Gran Sport Stage 1 Décapotable – 145 600 $ US

1970 Buick Gran Sport Stage 1 Convertible | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1970 Buick Gran Sport Stage 1 Convertible | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1970 Buick Gran Sport Stage 1 Convertible | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1970 Buick Gran Sport Stage 1 Convertible | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's 1970 Buick Gran Sport Stage 1 Convertible | Photo: Darin Schnabel, Courtesy of RM Sotheby's

Établissant la référence pour les années 1970 à la vente de Hershey 2026, cette Buick Gran Sport Stage 1 Décapotable de 1970 a trouvé preneur à 145 600 $ US. Attestée par les registres d’assemblage d’époque du Sloan Museum de Flint (Michigan), la voiture est l’un des 164 cabriolets produits pour le millésime 1970 dotés à la fois du pack haute performance Stage 1 et de la transmission automatique Turbo-Hydramatic 400. La configuration Stage 1 portait la puissance du V8 Buick de 455 pouces cubes à 360 chevaux grâce à des culasses modifiées aux soupapes agrandies, un arbre à cames plus agressif et un carburateur Quadrajet recalibré. Livrée neuve à une concession de l’Ohio dans une livrée d’usine « triple noir », la décapotable dispose de la climatisation, de sièges baquets, d’une console centrale pleine longueur, d’assistances électriques et d’un lecteur de cassettes huit pistes. À la suite d’une restauration intégrale sur rôtissoire achevée en Californie en 2016, le véhicule a rejoint la collection Michael Leith en 2017.

1986 Chevrolet C10 Silverado à caisse courte – 64 400 $ US

1986 Chevrolet C10 Silverado Short Bed | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1986 Chevrolet C10 Silverado Short Bed | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1986 Chevrolet C10 Silverado Short Bed | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1986 Chevrolet C10 Silverado Short Bed | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's 1986 Chevrolet C10 Silverado Short Bed | Photo: Andrew Miterko, Courtesy of RM Sotheby's

Ce pick-up Chevrolet C10 Silverado à caisse courte de 1986 a été adjugé pour 64 400 $ US — dominant la décennie devant le seul autre véhicule des années 1980 proposé, une Buick Grand National de 1987 vendue pour 39 200 $ US. Confié par la collection Michael Leith, ce pick-up non restauré affichait 3 011 miles réels au compteur lors du catalogage. Fabriqué lors de la dernière année modèle avant que Chevrolet ne convertisse entièrement sa gamme de moteurs pour utilitaires légers à l’injection électronique, il est propulsé par un V8 à carburateur de 5,0 litres en option, jumelé à une transmission automatique à quatre rapports. Conservé par son acheteur d’origine en Caroline du Nord pendant 29 ans, le camion a préservé sa peinture d’origine Rouge Pomme sur Brun Chamois et son habitacle à banquette en tissu bordeaux. Accompagné des documents d’achat d’origine confirmant plus de 30 options, son équipement comprend la climatisation, le régulateur de vitesse, la direction assistée, les freins avant à disque assistés, les vitres électriques et un réservoir de carburant auxiliaire.

1995 Mercedes-Benz S 600 – 17 920 $ US

1995 Mercedes-Benz S600 | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1995 Mercedes-Benz S600 | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1995 Mercedes-Benz S600 | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1995 Mercedes-Benz S600 | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1995 Mercedes-Benz S600 | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's 1995 Mercedes-Benz S600 | Photo: Corey Escobar, Courtesy of RM Sotheby's

Enfin, les années 1990 n’étaient représentées que par deux véhicules, cette Mercedes-Benz S 600 de 1995 l’emportant d’une courte tête sur un coupé Buick Reatta de 1991 (vendu 15 120 $ US) grâce à une enchère gagnante de 17 920 $ US. Issue de la collection Michael Leith, cette berline de génération W140 avait été offerte à l’origine à Leith par Daimler-Benz en récompense de ses performances de vente en concession ; elle n’a jamais été immatriculée ni vendue au détail. Animée par le moteur V12 M120 de 6,0 litres couplé à une boîte automatique à quatre vitesses, l’auto affichait 95 480 miles lors du catalogage. Parée de sa teinte Noir Perle métallisé avec intérieur en cuir noir, elle dispose de la climatisation multizone, de la suspension adaptative, de vitres latérales à double vitrage et de portières à fermeture douce assistée. Suivie tout au long de sa vie par la concession franchisée du vendeur, son carnet d’entretien mentionne notamment l’installation en 2024 d’un faisceau d’injection neuf d’époque.