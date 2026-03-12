La BMW Série 7 prend encore plus de « pif » pour 2027

À partir de 2027, le segment des grandes berlines de prestige se résumera uniquement à la Mercedes-Benz de Classe S et à la BMW Série 7. Tous deux sont en milieu de cycle pour 2027. On connait déjà la S et la 7 se pointera le nez dans quelques semaines au Salon de Beijing.

Il s’agit du rafraichissement de la génération G70 de la Série 7

On comptera sur plusieurs motorisations et possiblement une variante Alpina

La 7 intègrera la dernière génération du système iDrive X

La série 7 d’actuelle génération, mieux connue à l’interne comme la G70, est arrivée sur le marché en 2022. Pour 2027, elle aura droit à un important rafraichissement tant esthétique que technique. Le gros de l’action se passera au niveau de la devanture et de la planche de bord qui s’harmonisera sur les plus récentes technologies du constructeur bavarois.

Phares et calandre

Pour l’heure, BMW n’a dévoilé que la signature visuelle de la 7 avec ses éléments éclairants. On comprend que c’est évolutif. La structure des blocs optiques divisée en deux sections demeure. Toutefois, avec l’image dévoilée, les phares de jour disponibles en option avec des cristaux semblent plus minces.

La grille de calandre aussi prend du volume. Cette approche ne va pas faire taire le critique du design de cette génération qui avance que la grosseur de la calandre balafre la voiture. Tout comme c’est actuellement le cas, le cadrage pourra être illuminé par une fine ligne de DEL.

Sur le profil, on peut s’attendre à des variations minimes qui devraient se résumer à de nouvelles jantes ou des ensembles de jupes latérales en fonction de la variation. Pour l’arrière, le parechoc devrait évoluer tout comme la structure interne des feux.

Les changements les plus significatifs

Cette semaine l’un des grands patrons de BMW, Oliver Zipse a confirmé durant la conférence annuelle que la 7 entrera dans l’ère moderne de BMW avec matière de technologie et d’innovation. La voiture est de tout temps une vitrine technologique, il est donc normal qu’elle jouisse des plus récentes évolutions du système iDrive rendu à la dixième génération.

Ce système vient directement de la Neue Klasse, le iX3 étant le premier véhicule de production à en jouir. La 7 y aura aussi droit. On sait que la Panoramic Vision, cette projection à la base du pare-brise d’un pilier à l’autre sera intégrée. Le système central iDrive X est actuellement projeté dans un écran de plus de 17 pouces dans l’iX3, il risque d’être plus grand dans la 7.

Une Alpina dans les cartons

Mécaniquement, on risque de voir une faible évolution. La voiture vient déjà avec une collection de motorisations autant thermique, qu’hybride rechargeable, qu’électrique avec les i7. La génération actuelle est construite sur la plate-forme CLAR et permet une grande modularité quant au choix de mécaniques. Sans l’ombre d’un doute, cela ne changera pas.

Bien que l’i7 soit avancée en matière d’électrification, elle ne repose pas encore sur la nouvelle génération de plate-forme Neue Klasse. Ce qui risque d’attirer l’attention est la prise récente de contrôle du préparateur Alpina par BMW. Il y a déjà eu des Alpina sur la base de la Série 7, la B7, mais dans le cas présent, on risque de voir une intégration plus profonde encore. Bien que la performance soit au rendez-vous, il n’est toujours pas question de voir une M7.