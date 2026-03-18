BMW iX3 2027 : départ canon avec déjà 50 000 commandes

On a beau connaître l’attrait de la marque BMW auprès des amateurs, certains chiffres finissent quand même par surprendre et parlent d’eux-mêmes. Six mois après ses débuts au Salon IAA de la mobilité de Munich, en septembre 2025, le nouveau VUS électrique iX3 a déjà franchi le cap des 50 000 commandes en Europe. Ce n’est pas rien, surtout pour le premier représentant d’une nouvelle architecture, la Neue Klasse.

Plus de 50 000 commandes en six mois représentent le tiers des ventes de véhicules électriques de BMW en Europe.

L’autonomie chez nous devrait tourner autour de 650 km

Le BMW iX3 est attendu avec impatience au Canada cet été.

C’est Oliver Zipse, le grand patron de BMW, qui l’a confirmé lors de la conférence annuelle de la marque. Les livraisons ont commencé en Europe ce mois-ci et les États-Unis seront servis plus tard cette année. Au Canada, ça devrait être similaire, avec une arrivée prévue en juin ou en juillet.

Une nouvelle architecture électrique

Ce nouveau iX3 repose sur la nouvelle plateforme Neue Klasse, la sixième génération de l’architecture électrique de BMW. Côté puissance, la version attendue chez nous, la 50, va proposer une cavalerie de 463 chevaux et un couple de 476 livres-pieds.

Encore plus intéressante sera la capacité de recharge en courant continu, elle qui pourra atteindre 400 kW, fruit d’une architecture à 800 volts. En d’autres mots, dix minutes branchées sur une borne rapide vous redonnent 282 km d’autonomie. Voilà le genre de performance qui va aider à dissiper les dernières réticences à l’égard des véhicules électriques. La structure va aussi nous donner la berline i3, qui s’annonce révolutionnaire.

La capacité de la batterie est de 108,7 kWh.

Un habitacle futuriste

À bord, BMW en profite pour introduire un nouveau langage de design intérieur propre à l’approche Neue Klasse. C’est dominé par un écran central tactile de 17,9 pouces qui trône au centre de la planche de bord, ainsi qu’un affichage tête-haute panoramique en trois dimensions qui s’étend sur toute la largeur du pare-brise. Ce dernier détail mérite qu’on s’y attarde : on n’est plus dans la petite fenêtre translucide qu’on connaît depuis des années. C’est une autre façon de concevoir l’interface entre le conducteur et sa voiture. Derrière le volant, ça change la donne.

L’iX3 50 xDrive sera le premier modèle de la nouvelle série iX3 à nous parvenir.

Ce qui sera intéressant à surveiller sur notre continent, c’est la réaction du public. La croissance des ventes de véhicules électriques est en recul aux États-Unis, où l’administration en place ne fait rien pour l’encourager, que ce soit par des incitatifs ou des investissements dans le réseau de recharge, bien plus déficient qu’au Québec ou en Colombie-Britannique, par exemple.

Au Canada, le nouveau rabais fédéral ne s’appliquera pas à ce modèle, car la limite a été fixée à 50 000 $ pour le prix maximum admissible. Au Québec, le rabais en vigueur est de 2000 $ cette année, mais il faudra voir quel sera le prix canadien du iX3.

Nonobstant ce qui se passera sur notre continent, BMW a de quoi se réjouir. Son virage électrique se poursuit et, de toute évidence, sa clientèle semble prête. La compagnie a même ajouté un quart de travail à son usine hongroise de Debrecen, afin de répondre à la demande et de soutenir la cadence de production.