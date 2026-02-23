BMW retirera le système d’assistance à la conduite de niveau 3 de la Série 7 rafraîchie

La Série 7 aura droit à une mise à jour de mi-cycle prévue vers la fin avril.

Dans le cadre de cette refonte, le système de conduite semi-autonome de niveau 3 sera remplacé par une nouvelle technologie de niveau 2.

Ce nouveau système offrira davantage de fonctionnalités malgré un coût et une complexité réduits.

Après des années à pousser toujours plus loin le développement de systèmes d’assistance à la conduite semi-autonome toujours plus évolués, certains constructeurs automobiles revoient maintenant leur stratégie.

BMW se joint ainsi à Stellantis et à Mercedes-Benz en réorientant ses efforts des systèmes de niveau 3 vers ceux de niveau 2.

Rappelons que les systèmes de niveau 3 sont dits « yeux libres », ce qui signifie que, dans certaines conditions précises, le conducteur peut quitter la route des yeux et effectuer des tâches sans lien avec la conduite. Le niveau 2 couvre un éventail plus large, incluant des systèmes « mains sur le volant » et « mains libres », mais dans tous les cas, le conducteur doit demeurer attentif à la route en tout temps.

La grande majorité des technologies d’assistance à la conduite actuellement offertes sur le marché sont classées au niveau 2. Toutefois, Mercedes-Benz et BMW proposent un système de niveau 3 sur certains de leurs modèles les plus dispendieux, comme la Classe S et la Série 7.

Ce ne sera toutefois plus le cas longtemps, puisque les deux constructeurs ont décidé de prioriser le développement de leurs systèmes de niveau 2. BMW ira même jusqu’à retirer les capacités de niveau 3 de sa berline porte-étendard lors de sa mise à jour de mi-cycle prévue à la fin avril.

Cela signifie que la nouvelle Série 7 ne pourra plus se conduire entièrement seule dans les embouteillages sur l’autoroute comme le modèle actuel, mais BMW affirme néanmoins que de nouvelles fonctions seront au rendez-vous, malgré une classification inférieure.

Par exemple, le constructeur a confirmé que le nouveau système permettra la conduite mains libres sur autoroute ainsi que les changements de voie automatisés, confirmés par le conducteur qui regarde dans les rétroviseurs latéraux (une caméra suit ses mouvements oculaires).

Une fonction de navigation « d’adresse à adresse » est également prévue ultérieurement, bien que les détails sur son fonctionnement n’aient pas encore été dévoilés.

Les raisons derrière cette décision seraient liées aux coûts et à une applicabilité limitée dans le monde réel.

Par exemple, le matériel plus complexe et le développement logiciel approfondi requis pour le système de niveau 3 ont fait grimper son prix à 7 000 $ US, alors que BMW prévoit offrir sa nouvelle technologie de niveau 2 au coût de 1 700 $ US.

Ce prix plus abordable devrait aussi permettre au constructeur d’utiliser les mêmes composantes dans plusieurs modèles, notamment les futurs véhicules électriques Neue Klasse, ce qui contribuera à amortir l’investissement à l’échelle de la gamme.

Bien que BMW ne l’ait pas mentionné, le cadre réglementaire a probablement aussi pesé dans la balance, puisqu’il est beaucoup plus strict pour les systèmes de niveau 3 que pour ceux de niveau 2. En effet, les systèmes de niveau 3 doivent obtenir une autorisation avant de pouvoir circuler sur les routes publiques et doivent être supervisés par le fabricant.

Plus important encore, les constructeurs peuvent être tenus responsables des accidents causés par les systèmes d’assistance à la conduite semi-autonome de niveau 3 de leurs véhicules, alors que dans le cas des technologies de niveau 2, le conducteur demeure l’unique responsable.

Mercedes-Benz suit également une voie similaire, en misant sur le développement d’une version de niveau 2 de son système MB Drive Assist Pro, capable de circuler de façon autonome en milieu urbain, mais exigeant que le conducteur reste attentif en tout temps.

Stellantis a pour sa part mis sur la glace son propre système de niveau 3, qui devait offrir des capacités comparables à la technologie actuelle de BMW, il y a environ six mois, invoquant les coûts, les défis techniques et une faible demande des consommateurs.

Source : Automotive News