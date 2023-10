BMW i7 M70 xDrive 2024: La démesure électrique de BMW

Forces

Accélérations foudroyantes

Un habitacle opulent et très technologique

L’équilibre de la conduite et de la maniabilité défie les lois de la physique

Faiblesses

Moins d’autonomie que ses concurrents

Interface complexe

Le prix élevé

Lisbonne, Portugal — La BMW i7 M70 xDrive, la figure de proue de la marque bavaroise, s’impose tel un mastodonte de l’automobile. Pesant plus de 2700 kilos, cette colossale berline électrique ne fait aucun compromis en matière de performance. Elle peut bondir de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Elle se veut la remplaçante spirituelle de la grande V12 pour une nouvelle génération d’acheteur.

Une technologie qui demande à être apprivoisée

L’achat de cette voiture implique une immersion dans l’univers de la technologie, pour le meilleur et pour le pire. La plupart des fonctionnalités exigent une exploration minutieuse des menus. Le système d’exploitation 8.5 de l’architecture offre un monde sophistiqué, mais complexe. Il faut passer par plusieurs sous-menus pour trouver ce que vous cherchez. Vous serez en mesure de personnaliser une multitude de paramètres. De la gestion d’un espace internet, au règlement des paiements de stationnement, en passant par la recherche du chargeur électrique. L’intérieur de la i7 M70 a été conçu comme un sanctuaire, dénué d’artifices, visuellement et physiquement, avec seulement quelques boutons trônant sur le tableau de bord et la console centrale. Le silence règne, et l’équipe de conception a clairement cherché à éradiquer les moindres perturbations.

Groupe électrique

Elle glisse en silence, à moins que le conducteur, ou ses passagers, ne décident de libérer le « son emblématique » de vaisseau spatial du groupe électrogène, lorsque les deux moteurs électriques rugissent en mode Sport. Le moteur arrière de la M70 se distingue par sa puissance accrue de 25,5 % par rapport à la version M60, offrant une puissance totale de 650 chevaux et un couple de 748 lb-pi en mode Sport. En actionnant la palette d’accélération ou en enclenchant le contrôle de lancement, la voiture peut même atteindre 811 lb-pi de couple. Malgré ses immenses performances, BMW affirme que la batterie de 101,7 kWh sera capable de fournir une autonomie de 474 km. Un nouveau mode de conduite appelé Max Range permet d’exploiter chaque électron en limitant la M70 à 100 km, en limitant la puissance et en désactivant la climatisation, les sièges chauffants et ventilés, ainsi que le volant chauffant. La i7 M70 prend en charge la charge rapide en courant continu jusqu’à 195 kW, BMW affirmant que la batterie peut passer de 10 à 80 % en 34 minutes.

Un luxe de haut niveau

L’esthétique générale dégage une élégance raffinée, avec des matériaux de haute qualité ornant chaque surface. Le cuir est disponible, mais c’est l’option des sièges en cachemire qui attire le plus l’attention. Les sièges arrière peuvent être réglés pour offrir un maximum de confort, tandis que le coffre spacieux, bien que privé du compartiment avant où se trouverait habituellement un moteur, permet de ranger des bagages en abondance. Les petites poches de rangement dans l’habitacle offrent également un espace appréciable pour les objets personnels. L’attrait principal de la banquette arrière ne réside pas dans les écrans ou les systèmes d’infodivertissement sophistiqués, mais dans un écran de divertissement arrière de 31 pouces, d’une résolution étonnante de 8K, intégrant une fonction Amazon Fire TV. Une merveille de technologie qui offre une expérience immersive. En position abaissée, cet immense écran obstrue totalement la vue arrière du conducteur, sans rétroviseur numérique pour pallier ce désagrément. Néanmoins, la transformation de la voiture en mode théâtre, avec les stores arrière relevés et l’écran abaissé, crée une atmosphère similaire à celle d’une salle de cinéma.

Design discret

La M70 se distingue visuellement des autres i7 par ses garnitures noires, ses jupes latérales et son diffuseur arrière. L’ensemble M Performance ajoute un becquet arrière noir, une garniture noire entre les feux arrière et d’autres garnitures noires sur le pare-chocs arrière. Comme les autres i7, la M70 peut être équipée d’une peinture bicolore, et le contour de l’énorme calandre s’illumine pour 500 $ de plus.

Maniable et lourde

La i7 est beaucoup plus agile que le laissent croire sa taille et son poids. Les moteurs électriques génèrent beaucoup de puissance. Mais, malgré sa suspension pneumatique adaptative spécifique M, il faut rester prudent en courbe. Les ingénieurs bavarois connaissent bien le poids comme ennemi de la performance, mais la tendance actuelle vers les modèles électriques, qui sont tous lourds, force les ingénieurs à suivre le courant et devoir rendre un éléphant agile. En ligne droite, la voiture se comporte impeccablement, absorbant les imperfections du bitume avec aisance, négociant les virages avec agilité. Cette bonne tenue est redevable à une suspension pneumatique adaptative spécifique M, dotée d’amortisseurs contrôlés électroniquement, ainsi que la stabilisation active du roulis. Vous pouvez conduire à une pédale par la simple pression sur l’accélérateur ou un relâchement de la pression. Lorsque la i7 M70 xDrive arrivera sur les routes américaines en novembre, elle sera équipée de l’Aide-autoroutier, un système de niveau 2 permettant de conduire en toute liberté sur les voies rapides grâce à une multitude de capteurs. Le changement de voie actif sera la nouveauté de cette année, permettant au conducteur de changer de voie en toute confiance, grâce à la détection des ouvertures dans le trafic.

À qui d’adresse une telle machine

Avec un prix qui débute à 185 000 $, cette voiture occupe une très petite niche. Son format est plus encombrant qu’une Tesla S, mais proche d’une Mercedes EQS ou une Lucid Air. Avec un modèle qui ressemble beaucoup à une Série 7 à essence avec des prix comparables, BMW veut opérer une transition en douceur entre les deux modèles en espérant convaincre sa clientèle de passer d’un modèle à l’autre sans heurt.

Conclusion

En prenant la route, l’i7 devient la plus puissante BMW, une promesse de vitesse et de raffinement. Toutefois, son autonomie la place au bas de la hiérarchie des grandes berlines de luxe électriques. La concurrence, que ce soit chez Mercedes, Lucid ou Tesla, offre des chiffres bien supérieurs, la championne étant la Tesla Model S Plaid. Cependant, pour les acheteurs de la BMW i7 M70, l’autonomie devient une préoccupation secondaire.