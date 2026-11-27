L’EA888 de 3e génération, un 4 cylindres turbo, a animé une grande partie des Volkswagen et Audi vendues au Canada entre 2014 et 2024. Son principal dossier, le module de pompe à eau et de thermostat, a mené à un règlement canadien plutôt qu’à un rappel. Transports Canada (TC) compte 8 rappels liés à ce moteur ou à son alimentation.

Module de pompe à eau et thermostat (1,8 L 2014 à 2021, 2,0 L 2015 à 2021). Il peut fuir. Aucun rappel, mais une garantie prolongée par un règlement canadien.

Il peut fuir. Aucun rappel, mais une garantie prolongée par un règlement canadien. Lobe d’arbre à cames (1,8 L et 2,0 L, 2015 et 2016). Perte possible d’assistance de freinage (rappel 2015-504).

Perte possible d’assistance de freinage (rappel 2015-504). Coussinets de bielle (Atlas et Atlas Cross Sport 2,0 L, 2022 et 2023). Panne possible du moteur (rappel 2022-576).

Panne possible du moteur (rappel 2022-576). Consommation d’huile (Tiguan, 2018 à 2024). Signalée à l’APA par des propriétaires, sans rappel ni bulletin.

Historique

L’EA888 est la famille de 4 cylindres turbo à injection directe du Groupe Volkswagen, qui comprend notamment Volkswagen et Audi. Le préfixe EA vient de l’allemand Entwicklungsauftrag, le mandat de développement qui sert de code interne aux moteurs du groupe. En Amérique du Nord, l’EA888 apparaît d’abord dans la Volkswagen CC 2009. Ses deux premières générations, de 2008 à 2014 environ, traînaient une consommation d’huile élevée et des problèmes de tendeur de chaîne. Un règlement canadien approuvé en 2020 a prolongé la garantie de la chaîne, aujourd’hui échue pour presque tous les véhicules.

Lancée en 2012 avec la plateforme MQB et la Golf de 7e génération, la 3e génération est une refonte importante qui corrige en bonne partie ces faiblesses. Elle arrive chez nous en 2014 dans les Jetta et Passat, avec un 1,8 L fabriqué à l’usine de moteurs de Silao, au Mexique. L’evo4, qui lui succède à partir de 2021, n’est pas couvert ici.

Spécifications et particularités du moteur

Offert en 1,8 L et en 2,0 L, le moteur associe un bloc en fonte à une culasse en aluminium qui intègre le collecteur d’échappement, refroidi par liquide pour ménager le turbo. La distribution est à chaîne, avec calage variable des arbres à cames. Un module en thermoplastique, au cœur du principal dossier, réunit la pompe à eau, le thermostat et des capteurs.

Arrivée dans le Tiguan 2018, la variante Gen3B ferme hâtivement ses soupapes d’admission (cycle Budack, inspiré du cycle Miller) pour économiser du carburant. Elle donne 184 ch, contre 292 ch pour le 2,0 L de la Golf R 2018.

Modèles concernés

Ce tableau dresse la liste des modèles vendus au Canada avec l’EA888 de 3e génération, qu’ils soient visés ou non par un rappel ou un problème. Il s’appuie sur le règlement canadien sur la pompe à eau et sur des documents de Volkswagen. Le passage d’une génération à l’autre varie selon le modèle, surtout chez Audi. Confirmez donc le moteur avec le numéro d’identification du véhicule (NIV).

Marque Modèles Millésimes Gen3 au Canada Cylindrée Volkswagen Golf 2015-2018 1,8 L Volkswagen Golf SportWagen 2015-2019 1,8 L Volkswagen Golf Alltrack 2017-2019 1,8 L Volkswagen Golf GTI 2015-2021 2,0 L Volkswagen Golf R 2016-2019 2,0 L Volkswagen Jetta 2014-2017 1,8 L Volkswagen Jetta GLI 2015-2017, 2019-2024 2,0 L Volkswagen Beetle et Beetle cabriolet 2014-2019 1,8 L ou 2,0 L Volkswagen Passat 2014-2021 1,8 L ou 2,0 L Volkswagen Arteon 2019-2021 2,0 L Volkswagen Tiguan (Gen3B) 2018-2024 2,0 L Volkswagen Atlas 2018-2023 2,0 L Volkswagen Atlas Cross Sport 2020-2023 2,0 L Audi A3 2015-2020 1,8 L ou 2,0 L Audi S3 2015-2020 2,0 L Audi TT et TTS 2016-2020 2,0 L Audi Q3 2015-2020 2,0 L Audi A4 et A4 allroad 2017-2020 2,0 L Audi A5 2018-2020 2,0 L Audi Q5 2018-2020 2,0 L Audi A6 2016-2018, 2020 2,0 L Audi Q7 2017-2019 2,0 L

Problèmes

La pompe à eau, au cœur d’un règlement canadien

L’action collective Covill contre Volkswagen Group Canada, qui visait la pompe à eau principale, a mené à un règlement approuvé par un tribunal de la Saskatchewan en décembre 2023. Pour les 1,8 L 2014 à 2021 et les 2,0 L 2015 à 2021, la garantie de cette pompe passe à 8 ans ou 125 000 km depuis la mise en service. Transférable, elle exige une preuve d’entretien et couvre en partie les dommages au moteur. Les 2014 à 2017 sont donc hors délai, mais certains 2018 à 2021 peuvent encore être couverts. Surveillez un niveau de liquide de refroidissement qui baisse ou une odeur sucrée à l’avant du moteur.

Une came qui peut priver les freins d’assistance

Sur des 1,8 L et 2,0 L 2015 et 2016, la came qui entraîne la pompe à vide peut se détacher de l’arbre à cames. Comme cette pompe alimente l’assistance des freins, la pédale durcit une fois la réserve de vide épuisée. Le moteur perd aussi de la puissance. Le rappel 2015-504 prévoit une mise à jour du logiciel du moteur.

L’Atlas et ses coussinets de bielle

Sur des Atlas et Atlas Cross Sport 2,0 L 2022 et 2023, des écarts d’usinage des bielles peuvent laisser des particules dans l’huile. Celles-ci usent les coussinets de bielle, ces minces pièces qui laissent la bielle tourner autour du vilebrequin. Si on ignore le bruit et le témoin, la panne peut suivre. Le rappel 2022-576 prévoit l’inspection du filtre à huile et, au besoin, le remplacement du moteur.

Une soupape de décharge qui grippe

La soupape de décharge laisse dévier les gaz d’échappement pour limiter la pression du turbo. Aux États-Unis, le bulletin technique 21-25-01, une directive de Volkswagen aux concessionnaires et non un rappel, décrit une tige grippée qui allume le témoin de dépollution sur des Volkswagen 2015 à 2024. Le technicien la dégrippe et la graisse, sinon il remplace le turbo.

Un Tiguan qui boit son huile

Aucun rappel ni bulletin ne vise la consommation d’huile du Tiguan 2018 à 2024. L’Association pour la protection des automobilistes (APA), une association canadienne sans but lucratif, recueille pourtant des signalements d’environ 1 L aux 1 500 km, voire aux 1 000 km. Elle évoque une usure prématurée des guides de soupapes, de cause inconnue.

Rappels propres à cette famille

Transports Canada recense 8 rappels de sécurité liés à l’EA888 Gen3 ou à son alimentation, mais aucun sur la pompe à eau, le turbo ni l’huile. Les unités des rappels multimodèles sont des totaux, et le 2022-576 inclut des Audi Q5 à moteur evo4.

Rappel (TC) Date Défaut Modèles et millésimes Unités 2014-136 16 avril 2014 Joints du refroidisseur de boîte : risque d'incendie Beetle, Jetta et Passat 2014 (1,8 L) 1 917 au total 2014-295 16 juillet 2014 Extension du 2014-136 Golf 2015 29 2014-575 17 décembre 2014 Bouchon de la rampe d'alimentation : fuite d'essence Beetle, Jetta et Passat 2014-2015 ; Golf et GTI 2015 2 708 au total 2015-504 23 octobre 2015 Lobe d'arbre à cames : perte d'assistance de freinage Beetle, Golf, GTI et Jetta 2015-2016 ; Passat 2015 17 240 au total 2017-397 16 août 2017 Logiciel du moteur : calage possible Audi A3 2017-2018 497 2018-678 5 décembre 2018 Raccord de carburant mal fixé : fuite Audi A3 et TT 2018 785 au total 2018-679 5 décembre 2018 Comme le 2018-678 Golf R 2018 1 436 2022-576 7 octobre 2022 Coussinets de bielle : panne du moteur Atlas et Atlas Cross Sport 2022-2023 ; Audi Q5 2021-2023 (evo4) 9 697 au total

Ce que les propriétaires en disent

La presse canadienne et les guides d’occasion dressent un portrait plutôt favorable. La Golf de 7e génération passe pour fiable à partir de 2018, et le Tiguan plaît par son habitacle spacieux. Son moteur paraît toutefois essoufflé à haut régime, et sa boîte à 8 rapports donne des à-coups au départ.

Les témoignages de propriétaires, déclarés et non vérifiés, sont des indicateurs plutôt qu’une vérité pour toute la génération. Sur Reddit, le propriétaire canadien d’une GTI 2018 dit voir une fuite revenir après un boîtier de thermostat changé sous garantie, et craint de payer le diagnostic si la pompe couverte n’est pas en cause. L’APA cite un Tiguan dont la consommation d’huile serait revenue un an après une réparation, avec une culasse neuve estimée à 7 000 $.

Notre verdict

Recommandons-nous cette famille de moteur? Oui, à certaines conditions.

La 3e génération a corrigé en bonne partie les faiblesses des deux premières, et ses rappels touchent surtout les premiers millésimes et l’Atlas 2022-2023.

Son point faible reste le module de pompe à eau, à surveiller de près une fois la garantie prolongée échue.

La combinaison la plus sûre est une Golf ou une GTI de 2018 à 2021. La plateforme était alors mature, aucun rappel de Transports Canada lié au moteur ne vise ces modèles et ces années, et les guides d’occasion canadiens jugent la Golf de 7e génération fiable à partir de 2018.

Le Tiguan demande plus de prudence dû à la consommation d’huile.

Peu importe le modèle, vérifiez le NIV sur recalls-rappels.canada.ca et dans l’outil de rappels de Volkswagen Canada ou d’Audi Canada, et demandez l’historique du module de pompe à eau.

Bonne route!