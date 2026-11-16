Le constructeur offrira la conduite mains libres sur autoroute ainsi qu’un assistant basé sur la navigation sur certains modèles 2027.

Certains conducteurs sélectionnés en Californie pourront tester ces deux technologies dès le mois de décembre.

Mercedes travaille également sur une version mains libres de son assistance point à point, ainsi que sur des systèmes de niveau 3 permettant de quitter la route des yeux.

Dans la course vers l’autonomie complète des véhicules, l’aide à la conduite mains libres sur autoroute constitue une étape clé que quelques constructeurs automobiles ont déjà franchie en Amérique du Nord.

Les systèmes les plus notables sont le FSD de Tesla (qui fonctionne également en mode mains libres en zone urbaine), le Super Cruise de General Motors et le BlueCruise de Ford.

Dès le mois prochain, Mercedes-Benz entrera dans la danse avec son propre assistant de conduite mains libres, accompagné d’un système d’aide à la conduite point à point (avec les mains sur le volant) destiné au marché américain.

En effet, le constructeur allemand a annoncé aujourd’hui que ses systèmes Hands-Free Highway Assist et MB.DRIVE ASSIST PRO seront très prochainement accessibles aux automobilistes aux États-Unis.

Bien que le déploiement national soit prévu pour 2027, certains conducteurs admissibles en Californie pourront tester ces technologies dans le cadre d’un programme d’accès anticipé dès le mois prochain.

Comme son nom l’indique, le système Hands-Free Highway Assist peut prendre le contrôle de la vitesse et de la direction du véhicule sur autoroute, laissant au conducteur le soin de surveiller la situation et de reprendre le contrôle si nécessaire.

À l’instar d’autres systèmes similaires actuellement sur le marché, l’assistant de conduite mains libres sur autoroute de Mercedes fonctionne uniquement sur les autoroutes à accès contrôlé admissibles, jusqu’à une vitesse de 137 km/h.

Le constructeur précise que cette technologie peut également effectuer des changements de voie automatiques pour dépasser des véhicules plus lents ou pour suivre un itinéraire de navigation sans intervention du conducteur.

Alors que ce système, attendu au printemps 2027, permettra à Mercedes-Benz de se hisser au niveau de la plupart de ses concurrents en matière d’aide à la conduite, l’autre technologie qu’il prévoit de lancer l’année prochaine devrait lui conférer un net avantage.

En effet, le MB.DRIVE ASSIST PRO peut être décrit comme une version « mains sur le volant » du FSD de Tesla, ce qui signifie qu’il peut contrôler la majorité des mouvements du véhicule dans un large éventail de conditions de conduite, tant que le conducteur garde les mains sur le volant.

Comme celui de Tesla, ce dispositif s’appuie sur le système de navigation pour déterminer la direction que doit prendre le véhicule.

Mercedes-Benz indique que le MB.DRIVE ASSIST PRO peut aider les conducteurs à négocier les sorties d’autoroute et la circulation urbaine dense, en plus de changer de voie, de tourner aux intersections, ainsi que de s’arrêter et de redémarrer aux feux de circulation.

Pour rendre cela possible, les véhicules compatibles sont équipés de 10 caméras, de cinq capteurs radar et de douze capteurs à ultrasons.

Ces fonctionnalités sont déjà installées sur plusieurs modèles Mercedes-Benz de l’année-modèle 2027, notamment la CLA électrique, le GLC électrique, le GLE, le GLS et la Classe S. Le constructeur ajoute que d’autres modèles bénéficieront des mêmes capacités en 2028.

Cette fonctionnalité sera proposée dans la boutique numérique de Mercedes-Benz, ce qui signifie que les conducteurs pourront télécharger le logiciel requis via une mise à jour à distance.

Comme c’est le cas pour tous les systèmes avancés d’aide à la conduite actuels, le MB.DRIVE ASSIST PRO sera offert sous forme d’abonnement, les conducteurs ayant le choix entre différentes durées, notamment un an ou trois ans.

Bien qu’elle soit nouvelle sur le marché américain, cette technologie a déjà fait ses preuves en conditions réelles, puisqu’elle est disponible en Chine depuis le lancement de la CLA électrique à la fin de l’année 2025.

Aucun détail n’a été communiqué concernant les développements futurs des systèmes d’aide à la conduite de Mercedes-Benz, mais l’entreprise teste publiquement une version mains libres du MB.DRIVE ASSIST PRO pour rivaliser avec le FSD de Tesla, ainsi qu’un assistant sur autoroute de niveau 3 permettant de quitter la route des yeux, qui pourraient tous deux être commercialisés dans un avenir pas si lointain.