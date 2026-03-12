Kia Niro EV, c’est terminé, il ne restera que l’hybride en 2027

Le Kia Niro EV est l’un des petits véhicules électriques qui a permis une démocratisation de l’électrification pour bien des consommateurs. L’annonce de son départ n’est pas particulièrement étonnante dans la mesure que le constructeur peut se concentrer sur les EV4, EV5 et prochainement, l’EV3.

Seule la motorisation hybride sera offerte

Historiquement, le Niro venait en EV, Hybride rechargeable et hybride

La puissance de la mécanique 1,6 litre hybride est de 141 ch.

Lors du dévoilement de la version rafraichi pour 2027 du Niro, Kia était resté silencieux sur la sélection de motorisation qui serait offerte. Ayant été présenté en Corée du Sud, il se pouvait que l’on assiste à des variations en fonction des marchés. On apprend toutefois maintenant via la publication sud-coréenne The Korea Herald que seule ma mécanique hybride survivra à l’évolution du modèle.

Le Kia Niro EV était l’un des plus petits véhicules électriques sur le marché avec son jumeau technique, le Hyundai Kona EV. Mécaniquement, on ne parlait de haute technologie, ni même de la plate-forme E-GMP qui sert de base à tous les autres VÉ de la marque. Ayant la possibilité de 3 motorisations, hybride, hybride rechargeable et électrique, on était en terre de compromis.

Selon Jung Won-jung, vice-président de Kia Corp., le modèle a bien servit : « Quand le Niro est apparu pour la première fois, les voitures écologiques semblaient encore peu familières et plutôt éloignées de la réalité pour bien des gens », a-t-il affirmé lors d’un événement lundi. « Le Niro représentait le premier pas de Kia vers un avenir électrifié et il a permis d’intégrer la valeur de la durabilité dans le quotidien des clients. »

Sous le capot, le Niro EV offrait un moteur électrique à l’avant d’une puissance de 150 kW, soit 201 chevaux et 188 lb-pi de couple. Pour fournir l’énergie à la mécanique, on reposait sur une batterie lithium-ion de 64.8 kWh. Kia annonçait une autonomie réalisable de 407 kilomètres entre les pleines recharges.

Ce qu’il restera

La gamme mécanique sera donc limitée à la seule hybride. On parle toujours d’un 4-cylindres de 1,6 litre à assistance électrique d’une puissance de 139/141 chevaux avec un couple de 195 lb-pi. La cavalerie va au train avant par une transmission automatique à 6 rapports. Kia annonce une consommation moyenne de 4,4 litres/100km.

Loin d’être un recul

Cette décision est loin d’être étonnante. Bien que Kia aurait pu continuer de l’offrir dans l’optique d’avoir un catalogue plus varié, le modèle devenait difficile à justifier. En effet, avec un prix de base dans l’électrique en 2026 à 48 618$, il était plus cher que la berline EV4 et même l’utilitaire compact EV5 dont le prix de base est de 46 662$ avec le rouage à traction.

Dans cette même foulée et surtout dans le même segment que le Niro EV, le petit VUS EV3 est sur le point d’être introduit au Canada. Considérant sa position dans la gamme, son prix d’entrée devrait être sous celui de la berline EV4, donc sous les 40 000$.