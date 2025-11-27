Kia fixe discrètement le prix du très attendu EV5 2027 à partir de 46 662 $

La version GT-Line Limited AWD, actuellement au sommet de la gamme, se situe sous la barre des 65 000 $ avec les frais

L’EV5 2027 exclusif au Canada démarre à 46 662, sous-cotant les VUS électriques plus coûteux du segment.

Le nouvel EV5 propose deux options de batterie, jusqu’à 471 km d’autonomie, et l’accès aux Superchargeurs via le NACS.

Le sommet de gamme GT-Line Limited AWD demeure sous les 65 000 $, ce qui pourrait exercer une pression tarifaire sur l’EV6 de Kia.

Kia a publié en ligne les prix de son tout nouveau EV5 2027. Ce VUS entièrement électrique de format plutôt compact devrait ébranler le segment ainsi que les VUS électriques plus dispendieux.

Une victime pourrait très bien être l’EV6, puisque rien n’a encore été officiellement communiqué pour l’année-modèle 2026. Le fait que les deux modèles se chevauchent presque instantanément sur le plan des prix pourrait annoncer de grands changements pour le populaire multisegment électrique de taille intermédiaire.

Comme vous le savez peut-être, le Kia EV5 2027 est un VUS électrique exclusif au marché canadien, conçu et assemblé en Corée du Sud. Positionné comme une alternative plus petite à l’EV9, l’EV5 combine un design carré familier avec des caractéristiques pratiques destinées aux familles technophiles et adeptes du plein air. Il propose deux options de batterie : la batterie de 60,4 kWh est réservée à la version de base Light FWD, tandis que la batterie de 81,4 kWh est offerte de série sur toutes les autres versions. Cette dernière devrait fournir une autonomie estimée allant jusqu’à 471 km (estimation EPA). Une version à traction développe 214 ch et 229 lb-pi de couple, tandis que la future version AWD fera grimper la puissance à 308 ch et 354 lb-pi.

À l’intérieur, l’EV5 propose un habitacle moderne et minimaliste composé de matériaux recyclés, de deux écrans de 12,3 pouces et de fonctions ingénieuses comme l’éclairage d’ambiance configurable et bien plus. L’espace de chargement inclut un coffre de 513 litres et un coffre avant de 67 litres, ainsi qu’une prise alimentation bidirectionnelle (V2L) capable de fournir jusqu’à 3,6 kW pour alimenter des appareils.

Les options de recharge incluent la recharge rapide CC de 150 kW (10 à 80 % en environ 30 minutes), la recharge CA de 11 kW sur les versions dotées de la grande batterie, et l’accès au réseau de Superchargeurs de Tesla grâce au port NACS. Bien que le confort de roulement et la technologie embarquée soient des points forts, les inconvénients comprennent des matériaux intérieurs inégaux, des alertes d’aide à la conduite trop sensibles et des problèmes ergonomiques liés à certains contrôles, selon notre premier essai routier.

Versions et prix du Kia EV5 2027 :

EV5 Light FWD : À partir de 46 662 $ (frais inclus)

EV5 Wind FWD : À partir de 50 662 $

EV5 Wind AWD : À partir de 53 162 $

EV5 Land FWD : À partir de 53 162 $

EV5 Land AWD : À partir de 55 662 $

EV5 GT-Line FWD : À partir de 58 662 $

EV5 GT-Line AWD : À partir de 61 162 $

EV5 GT-Line Limited FWD : À partir de 62 162 $

EV5 GT-Line Limited AWD : À partir de 64 662 $

La disponibilité prévue débute au premier trimestre de 2026 (FWD) et au deuxième trimestre (AWD).