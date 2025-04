La Kia EV3 remporte le titre de Voiture mondiale de l’année 2025 ; voici les autres lauréats

Le Hyundai Inster / Casper Electric remporte le titre de Voiture électrique de l’année.

La BYD Seagull / Dolphin Mini remporte le titre de Voiture urbaine mondiale de l’année.

Le Volvo EX90 est élu voiture de luxe mondiale de l’année.

La Porsche 911 Carrera GTS est élue voiture performante de l’année.

Le Volkswagen ID.Buzz remporte le prix Word Car Design of the Year.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, est nommée personnalité automobile mondiale de l’année.

Comme il le fait depuis plusieurs années, le jury de la Voiture mondiale de l’année, composé de près de 100 journalistes automobiles de 30 pays, a choisi le Salon international de l’automobile de New York pour annoncer les lauréats dans chacune de ses six catégories.

Après avoir évalué tous les véhicules nouveaux ou ayant fait l’objet d’une remise à niveau importante, les jurés ont présenté un grand nombre de finalistes lors du CES en janvier, parmi lesquels un seul lauréat par catégorie a été choisi.

Bien entendu, la principale récompense est le titre de Voiture mondiale de l’année, qui, pour l’édition 2025, a été décerné au Kia EV3. Ce VUS électrique sous-compact devrait arriver au Canada en 2026, mais il est déjà disponible sur d’autres marchés. Il s’agit de la deuxième victoire consécutive pour Kia, et de la quatrième pour le groupe Hyundai, puisque le grand EV9, dont le design inspire le gagnant de cette année, a été désigné Voiture mondiale de l’année en 2024.

Le BMW X3 et le Hyundai Inster / Casper Electric se sont classées deuxièmes en 2025.

D’ailleurs, le Hyundai Inster / Casper Electric ne repartira pas les mains vides, puisque le jury l’a élu Voiture électrique mondiale de l’année 2025. Encore plus petit que le Kia EV3, ce petit multisegment électrique ne sera pas vendu en Amérique du Nord.

Les deux autres finalistes dans cette catégorie étaient le Kia EV3 et le Porsche Macan Electric.

Toujours dans la catégorie des petites voitures, le prix de la Voiture urbaine mondiale de l’année a été décerné cette année à la BYD Seagull / Dolphin Mini. Cette voiture électrique chinoise à hayon a également peu de chances d’être offerte au Canada, mais son prix, son autonomie et sa petite taille lui ont permis de se démarquer sur les marchés chinois et européen.

Les deuxièmes places sont occupées par le Hyundai Inster / Casper Electric et la Mini Cooper Electric.

À l’autre extrémité du secteur, on trouve le prix de la voiture de luxe mondiale de l’année. En 2025, le gagnant est le Volvo EX90, un grand VUS à trois rangées qui marque le début d’une nouvelle génération de véhicules électriques du constructeur suédois.

Les deux autres véhicules du trio de tête sont le Porsche Macan et la Porsche Panamera.

Le prix de la voiture de performance mondiale de l’année a été décerné à la Porsche 911 Carrera GTS, une version légèrement rafraîchie de la voiture de sport emblématique, qui est désormais équipée d’un groupe motopropulseur hybride léger à six cylindres.

Les autres modèles en lice pour le titre étaient la BMW M5 et la Porsche Taycan Turbo GT.

Enfin, le lauréat du prix Design automobile mondial de l’année est le Volkswagen ID.Buzz, un monospace électrique qui s’inspire fortement des bus VW des années 60 et 70 pour son design rétro, qui peut être mis en valeur par différentes combinaisons frappantes de peinture à deux tons.

Le trio de tête de cette catégorie comprend également le Kia EV3 et le Toyota Land Cruiser.

Outre les prix automobiles, le jury du WCOTY désigne également une personnalité de l’année parmi les acteurs les plus importants de l’industrie.

En 2025, la personnalité automobile mondiale de l’année est Stella Li, vice-présidente exécutive du constructeur automobile chinois BYD. Mme Li travaille pour le constructeur depuis 1996 et a joué un rôle clé dans l’expansion de l’entreprise, notamment sur le continent américain, où elle construit des autobus et des camions commerciaux en Californie. Son influence continuera à se faire sentir dans l’ensemble de l’industrie, BYD étant sur la voie de devenir l’un des joueurs les plus importants au monde dans les prochaines années.

Parmi les finalistes de cette catégorie figurait Ralph Gilles, un designer automobile qui a grandi à Montréal et qui a joué un rôle déterminant dans de nombreux designs révolutionnaires de Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Maserati et Fiat depuis le milieu des années 1990. En tant que chef du design du constructeur automobile, il est également responsable de l’apparence de la nouvelle Dodge Charger Daytona et du Jeep Wagoneer S.

L’autre finaliste était Simon Humphries, « Chief Branding Officer » pour Toyota. Entré dans l’équipe de design de Toyota en 1994, il a gravi les échelons jusqu’à devenir le chef du design mondial du constructeur en 2019. À ce titre, il a supervisé une révolution du design chez Toyota, illustrée par la génération actuelle de la Prius et le nouveau Land Cruiser au style rétro.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère officiel pour l’attribution des prix, il est intéressant de noter que tous les lauréats de cette année, à l’exception d’un seul, sont des véhicules entièrement électriques.