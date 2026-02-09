Kia mettra fin aux ventes du Niro VEHR en Amérique du Nord pour 2026

Kia abandonne la version hybride rechargeable de son VUS Niro en réponse à l’évolution de la dynamique du marché.

Kia ne proposera pas le Niro VEHR pour 2026 en raison de changements sur le marché.

Les ventes du Niro VEHR ont été inférieures à celles d’autres modèles de la gamme.

Les variantes hybrides et électriques du Niro se poursuivent, aux côtés des Sportage et Sorento VEHR de Kia.

Kia mettra fin à la version hybride rechargeable (VEHR) de son petit VUS Niro en Amérique du Nord pour l’année-modèle 2026, invoquant des « conditions de marché changeantes ».

Le Niro VEHR compact, lancé en 2018 et redessiné en 2023, a toujours été un modèle importé à volume relativement faible au sein de la gamme Niro, qui comprend également des versions hybrides et entièrement électriques. Kia ne divulgue pas les chiffres de ventes précis par type de motorisation, mais l’ensemble de la gamme Niro a totalisé 31 182 unités vendues en 2025, ce qui en fait l’un des modèles les moins populaires de la marque aux États-Unis. La Kia Soul, qui s’est vendue à plus de 50 000 exemplaires en 2025, sera elle aussi abandonnée pour l’année-modèle 2026. Au Canada, les ventes du Niro et de la Soul ont ralenti pour plusieurs raisons, notamment l’évolution du marché mentionnée.

La transformation rapide de la gamme de modèles compacts électrifiés de Kia explique également ces décisions. Les plus récents K4 et EV4 répondent au besoin de mobilité d’entrée de gamme abordable, tandis que l’EV5 attendu devrait satisfaire presque tous les acheteurs grâce à son style et à ses performances. Enfin, l’incontournable Sportage et ses multiples options de motorisation sont difficiles à ignorer.

Kia continuera de proposer deux autres modèles VEHR pour 2026 : le Sportage VEHR compact et le Sorento VEHR à trois rangées, aux côtés de nombreux nouveaux véhicules électriques et hybrides.

Importé de la Corée du Sud, le Niro VEHR a pu voir sa compétitivité en matière de coûts affectés par les tarifs et les cadres politiques américains. Ce n’est pas le cas au Canada ; toutefois, le faible volume de ventes ne permettait pas de soutenir un modèle d’affaires justifiant le maintien de sa disponibilité.