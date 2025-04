Devriez-vous acheter un Kia Niro EV 2025?

Les options ne manquent pas pour les conducteurs à la recherche d’un petit VUS électrique, la plupart des constructeurs automobiles proposant un ou deux modèles dans ce segment. Le Kia Niro EV est l’un d’entre eux, et il vaut la peine de s’y intéresser.

En effet, ce multisegment électrique sous-compact semble vivre dans l’ombre de l’EV6 et de l’EV9, les produits électriques phares de la marque.

Bien qu’il n’offre pas autant d’autonomie ou d’espace intérieur, ainsi que des vitesses de charge plus lentes que les modèles de Kia basés sur la plateforme E-GMP, il a quelques atouts à faire valoir. Nous y reviendrons prochainement.

Vue d’ensemble

Tout d’abord, parlons des bases. Le Kia Niro est un multisegment sous-compact qui propose trois groupes motopropulseurs électrifiés : un hybride conventionnel, un hybride rechargeable et une version entièrement électrique. Cette dernière est disponible en trois niveaux de finition appelés Wind, Wind + et Wave.

Les prix commencent à 45 595 $ pour le modèle d’entrée de gamme, qui est livré de série avec deux écrans d’information de 10,25 pouces, des sièges avant chauffants, Apple CarPlay et Android Auto, les services Kia Connect, le démarrage à distance, un système de clé de proximité, l’aide au stationnement à distance, l’alerte de collision avant avec aide aux intersections, l’aide au suivi de voie, l’aide à la conduite sur autoroute, l’aide à la prévention des collisions dans les angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière, et des jantes en alliage de 17 pouces.

Le niveau de finition Wind+ (48 595 $) ajoute des éléments tels qu’un système de chauffage par thermopompe, un hayon électrique, des rails de toit, une sellerie en tissu et similicuir, un accoudoir central arrière, un volant chauffant, le chargement d’appareils sans fil, un siège conducteur à réglage électrique et des capteurs de stationnement à l’arrière.

Notre véhicule d’essai était une édition Wave au sommet de la gamme, avec un PDSF de 53 595 $. Ce prix donne au Niro EV plusieurs caractéristiques supplémentaires, telles qu’un toit ouvrant, des phares et des antibrouillards à DEL, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, une sellerie en cuir synthétique, des lumières intérieures à DEL, un siège passager électrique, des réglages de mémoire pour la position de conduite, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, des palettes au volant pour contrôler les niveaux de régénération, le système de clé numérique, un système audio premium Harman Kardon, un affichage tête haute, un rétroviseur à atténuation automatique, HomeLink, des capteurs de stationnement avant, un système avancé d’aide à la conduite sur autoroute, des essuie-glaces à détection de pluie, ainsi que quelques changements esthétiques.

Toutes les versions du Kia Niro EV 2025 sont alimentées par la même batterie de 64,8 kWh et le même moteur monté sur l’essieu avant qui génère 201 chevaux et 188 lb-pi de couple. Cela confère au Niro EV une autonomie estimée à 407 kilomètres avec une charge complète, selon Ressources naturelles Canada.

Pourquoi vous devriez acheter un Kia Niro EV 2025 ?

La bonne taille pour la conduite en ville

Le Kia Niro EV 2025 est légèrement plus court et nettement plus bas que la plupart des autres multisegments sous-compacts, ce qui le rend très facile à conduire et à garer dans les villes encombrées. En même temps, son empattement relativement long et sa carrosserie large lui permettent d’offrir plus d’espace intérieur qu’on ne pourrait le penser. En effet, le Niro EV dispose de plus d’espace pour la tête à l’avant et à l’arrière, ainsi que de plus d’espace pour les jambes à l’arrière que la plupart de ses concurrents. Cela le rend très pratique, même pour les familles avec un jeune enfant. Le compartiment à bagages est également très spacieux, avec 646 litres avec les sièges arrière relevés et jusqu’à 1 804 litres avec les sièges abaissés.

Une longue liste d’équipements

Comme nous nous y attendons de la part de Kia, le Niro EV 2025 est très bien équipé, avec des fonctions telles que le système d’aide au stationnement à distance, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et l’aide à la conduite sur autoroute de série sur la finition d’entrée de gamme Wind. Notre modèle d’essai Wave, le plus haut de gamme, ajoute des éléments populaires tels que des sièges avant ventilés, un toit ouvrant, une sellerie en similicuir, un système audio Harman Kardon et un affichage tête haute. Le Niro EV n’a donc pas grand-chose à envier à son grand frère, le EV6, en termes de caractéristiques.

Une conduite confortable

Le Kia Niro EV 2025 bénéficie d’une suspension souple qui absorbe les chocs et les nids-de-poule sans trop secouer les occupants. Cela rend la conduite plus agréable dans les rues mal entretenues de la ville et contribue à rendre les longs trajets sur autoroute moins fatigants. Le Niro EV n’a aucune prétention sportive, mais sa suspension souple ne lui confère pas non plus une tenue de route trop vague.

Une autonomie suffisante pour la plupart

Si le Kia Niro EV 2025 n’est pas le véhicule électrique qui offre le plus d’autonomie sur le marché, sa cote officielle de 407 kilomètres devrait suffire à la plupart des conducteurs urbains, même s’ils s’aventurent parfois plus loin de chez eux. Il semble également que les conducteurs prudents pourraient tirer un peu plus d’énergie de la batterie puisque le tableau de bord de mon véhicule d’essai indiquait une autonomie de 483 kilomètres en mode Eco et avec la climatisation désactivée après une charge complète.

Une apparence unique et moderne

Le Kia Niro EV 2025 ne passe pas inaperçu dans une mer de multisegments aux allures similaires. En effet, le Niro tire le meilleur parti du langage stylistique audacieux de la marque, avec des angles aigus, des signatures lumineuses distinctives et des montants C contrastant en option. Bien sûr, la plupart des designs audacieux sont polarisants, et le Niro EV pourrait ne pas plaire à tout le monde du point de vue de l’apparence.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Kia Niro EV 2025?

Vitesse de charge très lente

Le Kia Niro EV 2025 est l’un des véhicules électriques les plus lents à charger actuellement sur le marché, car ses capacités de niveau 3 sont limitées à un taux d’environ 85 kW. Cela signifie que passer de 10 à 80 % de charge prendra au moins 45 minutes dans une station de 100 kW, voire plus par temps froid. Par exemple, mon modèle d’essai a mis 33 minutes pour passer de 49 à 80 % de charge à 20 °C, et faire le plein aurait ajouté 57 minutes supplémentaires. Il est évident que la plupart des acheteurs rechargeront leur Niro à la maison pendant la nuit, mais cela signifie que le Niro EV n’est pas le meilleur choix pour les conducteurs qui doivent fréquemment parcourir de longues distances.

Traction avant uniquement

Un autre point négatif du Kia Niro EV 2025 pour certains conducteurs sera l’absence de transmission intégrale en option. En effet, ce multisegment ne peut être propulsé que par les roues avant, ce qui réduit ses capacités en hiver. Cela n’arrêtera pas le Niro dans son élan dès qu’il y a de la neige au sol, mais il aurait été intéressant d’avoir une option de transmission intégrale, surtout pour les conducteurs qui habitent dans des régions vallonnées.

Une position de conduite étrange

Il faut s’habituer à la position de conduite du Niro car les sièges avant sont installés haut par rapport au tableau de bord, ce qui donne l’impression au conducteur d’être assis sur la voiture plutôt que dedans. De plus, le plancher descend considérablement vers l’avant du véhicule, ce qui est inhabituel. Je me suis habitué à ces deux particularités après quelques jours, mais d’autres pourraient les trouver plus difficiles à gérer.

Quelques détails agaçants

Le Kia Niro EV 2025 présente également quelques petites bizarreries qui nuisent à l’expérience généralement agréable qu’il procure. Par exemple, le Niro est équipé de l’habituel panneau tactile de Kia qui remplace les boutons physiques pour le système audio et les commandes de climatisation. Cette solution n’est pas très conviviale car il est impossible de trouver la plupart des boutons au seul toucher, et les boutons rotatifs changent de fonction lorsque l’on passe du mode audio au mode climatisation. Un autre petit désagrément est l’indicateur de régénération dans le combiné d’instruments qui se déplace dans le sens inverse des palettes qui commandent le système (augmenter la régénération avec la palette gauche déplace l’aiguille vers la droite, et vice-versa). Il est préférable de ne pas regarder la jauge lors des réglages, car il est étonnamment facile de faire le contraire de ce que l’on voulait. Enfin, une autre particularité du Kia Niro EV est l’emplacement de son port de charge, qui est situé au centre du bouclier avant. Bien que cet emplacement soit esthétique, il convient de rappeler que très peu d’autres véhicules électriques ont leur port de charge à l’avant, ce qui signifie que la plupart des stations publiques n’ont pas été conçues dans cette optique. C’est une autre raison pour laquelle les propriétaires de Niro EV ont tout intérêt à recharger leur véhicule à la maison autant que possible.

Pas la meilleure valeur dans le segment

Étonnamment pour un véhicule Kia, le Niro EV 2025 n’est pas un choix très avantageux dans son segment si l’on tient compte de son groupe motopropulseur et de ses capacités de recharge. En effet, le prix de base de 48 962$ (incluant les frais) est supérieur de quelques centaines de dollars à celui du Chevrolet Equinox EV, qui a 100 km d’autonomie en plus (513 km) et se recharge beaucoup plus rapidement (150 kW). La situation est similaire pour la version Wave, dont le prix de 56 595$ permet d’acquérir un Equinox EV AWD bien équipé, ou la version d’entrée de gamme de presque tous les véhicules électriques grand public. Actuellement, Kia offre un rabais de 3 000 $ sur le Niro EV, ce qui aide un peu, mais nous ne savons pas si cette mesure sera permanente.

Conclusion

Le Kia Niro EV 2025 est un petit multisegment électrique pratique, efficace, confortable et très maniable. Bien que sa taille et ses caractéristiques le rendent parfait pour les conducteurs qui se rendent au travail dans le trafic urbain, avec des trajets plus longs à l’occasion, ses capacités de charge décevantes signifient qu’il existe de meilleures options pour ceux qui conduisent régulièrement sur de longues distances. Il n’est pas non plus l’aubaine du marché, et nous espérons que Kia ajustera définitivement ses prix pour le rendre plus compétitif maintenant que les incitatifs fédéraux pour les VÉ ont été abandonnées.