Mercedes n’avait jamais vendu une seule de ses C111.

L’argent servira à agrandir le musée de la marque à Stuttgart.

Aucune autre C111 ne sera offerte avant 2052.

Un laboratoire sur roues

Dévoilée au Salon de Francfort en 1969, la C111 devait permettre à Mercedes d’explorer le moteur Wankel, dont elle venait d’acquérir les droits. L’exemplaire numéro 33 cache derrière ses sièges une mécanique à quatre rotors de 2,4 litres qui produit 350 chevaux, jumelée à une boîte manuelle ZF à cinq rapports. Sa carrosserie en plastique renforcé de fibre de verre limite le poids à 1240 kg, ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et de filer jusqu’à 300 km/h (186 mph).

Des chiffres très impressionnants pour l’époque.

Quant aux portes-papillon, elles ne sont pas qu’un clin d’œil à la mythique 300 SL. Les larges bas de caisse abritaient deux réservoirs totalisant 116 litres, utilisés pour mettre au point un système de vidange équilibrée. La voiture a également servi à des essais précoces de systèmes de freinage ABS. Retirée des programmes d’essais en 1975, elle a rejoint le musée de Stuttgart en 2006.

Victime de sa soif

Mercedes a songé à une version de production. Il faut cependant se replonger dans le contexte de l’époque. Les nouvelles normes antipollution, les coûts de fabrication élevés et la crise pétrolière de 1973 ont eu raison du moteur rotatif, réputé pour son appétit démesuré.

Mazda a choisi de persévérer, mais elle a dû abandonner la RX-8 (la dernière à en faire usage), qui consommait de façon éhontée. Elle l’utilise aujourd’hui comme prolongateur d’autonomie avec le MX-30 R-EV vendu en Europe.

Quant à la C111 qui passera sur les blocs, elle a été restaurée en 2024. Elle a vu son moteur être refait et elle profite d’un système d’extinction d’incendie, tout en conservant la patine de sa carrosserie et son habitacle d’origine. L’acheteur repartira avec deux jeux de jantes de 15 pouces, l’un en alliage, l’autre en magnésium.

La vente financera le projet Musée 2.0, qui comprend de nouvelles galeries et un double numérique accessible partout dans le monde. Mercedes s’est aussi engagée par contrat à ne vendre aucune autre C111 pendant 25 ans. Des 17 exemplaires construits, un a été détruit lors d’un essai de collision et trois ont été démontés.

Les collectionneurs ont intérêt à sortir leur carnet de chèques.

Nous allons bien sûr vous revenir en février avec les détails relatifs à cette vente historique.