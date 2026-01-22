Un coup d’œil aux véhicules électriques chinois les plus intéressants à moins de 35 000 $

Alors que le gouvernement canadien vient d’ouvrir la porte aux véhicules électriques construits en Chine à raison de 49 000 exemplaires par an, plusieurs espèrent que nous puissions bénéficier de certains des modèles abordables qui pullulent dans ce pays.

Voici donc un aperçu de 15 véhicules électriques chinois qui nous semblent les plus intéressants parmi ceux dont le prix de départ en Chine se situe sous la barre des 35 000 $ canadiens au taux de change actuel.

Attention : les constructeurs chinois sont en mesure d’offrir des prix si faibles sur leur marché domestique en raison d’importantes subventions versées par le gouvernement chinois, ce qui explique pourquoi les mêmes modèles sont passablement plus dispendieux sur d’autres marchés tels que l’Australie.

Ainsi, les prix canadiens ne sont donnés ici qu’à titre indicatif et il faudra s’attendre à des véhicules, certes moins dispendieux que les modèles disponibles en ce moment, mais pas aussi abordables qu’on le souhaiterait.

Aeolus Sky EV01

Aeolus Sky EV01 | Photo: Dongfeng Aeolus Sky EV01 | Photo: Dongfeng Aeolus Sky EV01 | Photo: Dongfeng

Prix de base : 120 000 RMB (env. 23 845 $ CA)

Constructeur : Dongfeng

Autonomie : 312 – 365 km EPA (445 – 520 km CLTC)

L’Aeolus Sky EV01 est un VUS électrique intermédiaire qui arbore une esthétique inspirée de « Star Wars », caractérisée par une calandre avant fermée et des phares à DEL aux lignes acérées. Il se distingue par sa technologie de batterie « carrée » CTP (Cell-to-Pack), qui offre, selon son constructeur, une bonne gestion thermique et une fiabilité accrue. Bien que l’intérieur soit plus utilitaire que luxueux, la priorité est donnée aux faibles coûts d’exploitation et à la durabilité. Certaines versions destinées aux flottes disposent de la capacité d’échange de batterie.

Bestune Yueyi 03

Bestune Yueyi 03 | Photo: FAW Bestune Yueyi 03 | Photo: FAW Bestune Yueyi 03 | Photo: FAW

Prix de base : 79 800 RMB (env. 15 857 $ CA)

Constructeur : Groupe FAW (First Automotive Works)

Autonomie : Jusqu’à 312 km EPA (445 km CLTC)

Le Yueyi 03 est un multisegment électrique compact conçu pour offrir un espace intérieur maximal. Il utilise une philosophie de design qui repousse les roues aux extrémités, créant un habitacle étonnamment spacieux pour son petit gabarit, qui est comparable à celui du Volkswagen Taos. Ce modèle est équipé d’une batterie LFP de 61,5 kWh et d’un moteur de 164 chevaux installé sur l’essieu avant.

BYD Dolphin

BYD Dolphin | Photo: BYD BYD Dolphin | Photo: BYD BYD Dolphin | Photo: BYD

Prix de base : 99 800 RMB (env. 19 830 $ CA)

Constructeur : BYD

Autonomie électrique : 212 – 295 km EPA (302 – 420 km CLTC)

La BYD Dolphin est une compacte à hayon qui a attiré l’attention à travers le monde en raison de son petit prix. Construite sur la e-Platform 3.0, elle maximise l’espace intérieur avec un long empattement et des porte-à-faux courts. Elle est livrée de série avec un système de pompe à chaleur et une batterie Lame LFP (Blade battery) que le constructeur décrit comme plus sécuritaire que les batteries traditionnelles. Pour comparaison, la BYD Dolphin débute à 29 990 $ en Australie (env. 28 000 $ CA), ce qui est probablement plus indicatif du prix de vente canadien potentiel si ce modèle arrive un jour sur notre marché.

BYD Seal 06 EV

BYD Seal 06 EV | Photo: BYD BYD Seal 06 EV | Photo: BYD BYD Seal 06 EV | Photo: BYD

Prix de base : 109 800 RMB (env. 21 800 $ CA)

Constructeur : BYD

Autonomie électrique : 330 – 383 km EPA (470 – 545 km CLTC)

La Seal 06 EV est une alternative plus abordable à la BYD Seal, qui est souvent considérée comme une concurrente directe de la Tesla Model 3. Construite sur la plateforme avancée e-Platform 3.0 Evo de BYD, la Seal 06 dispose d’un empattement de 2 820 mm afin de maximiser l’espace intérieur et le confort de conduite. Elle se distingue par une face avant fermée sans calandre et un profil aérodynamique plus épuré. À l’intérieur, l’habitacle est doté d’un écran rotatif de 15,6 pouces, d’un sélecteur de vitesse monté sur la colonne de direction et d’un coffre avant de 65 litres. Elle est équipée de série de technologies de sécurité complètes, incluant 9 coussins gonflables et le système d’aide à la conduite semi-autonome DiPilot 100.

BYD Sealion 06

BYD Sealion 06 EV | Photo: BYD BYD Sealion 06 EV | Photo: BYD BYD Sealion 06 EV | Photo: BYD

Prix de base : 143 800 RMB (env. 28 540 $ CA)

Constructeur : BYD

Autonomie : 365 – 425 km EPA (520 – 605 km CLTC)

Le Sealion 06 EV est le pendant VUS de la berline Seal 06 EV, élargissant davantage la populaire gamme « Océan » de BYD. Construit sur la même architecture e-Platform 3.0 Evo, c’est un VUS intermédiaire mesurant 4 810 mm de longueur, soit un peu plus que le Audi Q6 e-Tron et un peu moins que le Chevrolet Blazer EV. Il offre deux options de batterie (65,3 kWh ou 78,7 kWh) et des configurations à moteur arrière unique ainsi qu’à traction intégrale à deux moteurs. En tant que modèle de volume clé, il vise à s’appuyer sur le succès commercial record de la famille Sealion de BYD.

Changan Lumin

Chnagan Lumin | Photo: Changan Chnagan Lumin | Photo: Changan Chnagan Lumin | Photo: Changan

Prix de base : 37 900 RMB (env. 7 530 $ CA)

Constructeur : Changan Automobile

Autonomie : 109 – 211 km EPA (155 – 301 km CLTC)

La Changan Lumin est une micro-voiture au style retro qui pourrait potentiellement concurrencer la Fiat 500e sur notre marché. Son design se caractérise par ses charmants phares circulaires « endormis » et sa forme rectangulaire distinctive. Elle repose sur une plateforme dédiée aux VÉ (EPA0), offrant une conduite plus confortable et de meilleures références en matière de sécurité que la plupart des micro-voitures. C’est une 2 portes, 4 places, idéale pour les environnements urbains serrés. Sa puissance de seulement 41 chevaux serait un obstacle à la commercialisation au Canada, mais une variante plus puissante pourrait être créée dans cette éventualité.

Changan Nevo A07

Changan Nevo A07 | Photo: Changan Changan Nevo A07 | Photo: Changan Changan Nevo A07 | Photo: Changan

Prix de base : 139 900 RMB (env. 27 799 $ CA)

Constructeur : Changan Automobile

Autonomie : 362 – 498 km EPA (515 – 710 km CLTC)

La Nevo A07 est une berline intermédiaire qui privilégie « l’intelligence numérique ». Elle adopte ainsi un intérieur minimaliste façon Tesla, sans tableau de bord traditionnel, s’appuyant plutôt sur un énorme affichage tête haute à réalité augmentée (AR-HUD) et un écran central de 15,4 pouces. Le design est fluide et élégant, souvent comparé à la Nio ET7 mais à une fraction du coût. En raison de la collaboration des deux constructeurs, la Changan Nevo A07 partage quelques éléments mécaniques avec la nouvelle Mazda EZ-6.

Dongfeng eπ 007

Dongfeng EP 007 | Photo: Dongfeng Dongfeng EP 007 | Photo: Dongfeng Dongfeng EP 007 | Photo: Dongfeng

Prix de base : 144 900 RMB (env. 28 793 $ CA)

Constructeur : Dongfeng

Autonomie : 372 – 435 km EPA (530 – 620 km CLTC)

La eπ 007 (prononcé « e-pie ») est une berline fastback élégante et aérodynamique qui cible le segment intermédiaire haut de gamme occupé par la BYD Seal et la Xpeng P7. Elle présente une conception de portes sans cadre et un aileron arrière électrique disponible qui se déploie à haute vitesse. Dongfeng l’a équipée de son habitacle SOA (Smart One Architecture), permettant un haut niveau de personnalisation des modes de conduite et de l’infodivertissement. C’est un véhicule axé sur la technologie offrant un rapport performance/prix impressionnant, incluant un 0-100 km/h en moins de 4 secondes pour les versions à double moteur.

Forthing Xinghai S7

Forthing Xinghai S7 | Photo: Dongfeng Forthing Xinghai S7 | Photo: Dongfeng Forthing Xinghai S7 | Photo: Dongfeng

Prix de base : 119 900 RMB (env. 23 825 $ CA)

Constructeur : Dongfeng

Autonomie : 390 km EPA (555 km CLTC)

La Xinghai S7 fait tourner les têtes avec son design très profilé ; son coefficient de traînée de 0,191 en fait la berline de production la plus aérodynamique au monde, battant la Lucid Air et la Mercedes EQS. Cette efficacité lui permet d’atteindre une autonomie impressionnante à partir d’une modeste batterie de 56,8 kWh. Visuellement, elle ressemble à une grand tourisme futuriste avec une ligne de toit fuyante. C’est un modèle phare pour la marque Forthing, qui tente de monter en gamme et de s’éloigner de ses racines de monospaces en proposant des VÉ très stylés à des prix abordables.

Hongqi Tiangong 05

Hongqi Tiangong 05 | Photo: FAW Hongqi Tiangong 05 | Photo: FAW Hongqi Tiangong 05 | Photo: FAW

Prix de base : 159 800 RMB (env. 31 754 $ CA)

Constructeur : Groupe FAW (First Automotive Works)

Autonomie : 386 – 527 km EPA (550 – 750 km CLTC)

Positionnée comme une berline électrique intermédiaire, la Tiangong 05 représente la branche « luxe accessible » de Hongqi, le constructeur automobile le plus ancien et le plus prestigieux de Chine. Traditionnellement connu pour fabriquer des limousines pour les dirigeants de l’État, Hongqi se tourne désormais vers les VÉ grand public. La Tiangong 05 présente une signature lumineuse avant frappante en forme d’aile et un habitacle axé sur le numérique. Elle repose sur la nouvelle plateforme spécialisée pour VÉ de Hongqi, offrant une dynamique de conduite raffinée qui vise à rivaliser avec la Tesla Model 3, mais avec un accent plus marqué sur le confort des passagers arrière et une esthétique luxueuse traditionnelle.

iCar 03

iCar 03 | Photo: Chery Auto iCar 03 | Photo: Chery Auto iCar 03 | Photo: Chery Auto

Prix de base : 109 800 RMB (env. 21 800 $ CA)

Constructeur : Chery New Energy

Autonomie : 282 – 352 km EPA (401 – 501 km CLTC)

L’iCar 03 est un VUS électrique au style cubique qui a suscité une attention internationale considérable sous divers noms, notamment le Jaecoo J6, le Lucano J6 et le Chery Fulwin X3. Il capitalise sur l’esthétique robuste et verticale popularisée par le Land Rover Defender, mais dans un format électrique sous compact et abordable. Malgré son allure de dur à cuire, il est doté d’une structure de carrosserie tout en aluminium pour réduire le poids et accroître la rigidité. Il offre des capacités hors route supérieures à la moyenne dans ses versions à traction intégrale à deux moteurs, mais il n’est pas conçu pour s’aventurer bien loin des sentiers battus.

Lynk & Co Z20

Lynk & Co Z20 | Photo: Lynk & Co Lynk & Co Z20 | Photo: Lynk & Co Lynk & Co Z20 | Photo: Lynk & Co

Prix de base : 118 900 RMB (env. 23 627 $ CA)

Constructeur : Groupe Geely

Autonomie : 372 km EPA (530 km CLTC)

Connu sous le nom de Lynk & Co 02 en Europe, le Z20 est un multisegment coupé électrique compact au design fastback polarisant. Il repose sur la plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) de Geely, partageant ainsi son ADN avec le Volvo EX30 et le Zeekr X. Il se distingue par un langage de design original et jeune, ainsi que par un accent mis sur la connectivité et les fonctionnalités d’autopartage. La nomenclature « Z » signifie qu’il s’agit d’un modèle purement électrique, marquant le virage de la marque qui s’éloigne des hybrides. Elle offre des performances dynamiques et un habitacle high-tech typique des marques premium de Geely.

Nammi 01

Nammi 01 | Photo: Dongfeng Nammi 01 | Photo: Dongfeng Nammi 01 | Photo: Dongfeng

Prix de base : 59 800 RMB (env. 11 883 $ CA)

Constructeur : Dongfeng

Autonomie : 232 – 302 km EPA (330 – 430 km CLTC)

Commercialisée en Europe sous le nom de Dongfeng Box, la Nammi 01 est une citadine à hayon qui semble plus haut de gamme que son prix ne le laisse supposer. Elle arbore un design chic et arrondi avec des poignées de porte affleurantes et des vitres sans cadre. À l’intérieur, l’habitacle est étonnamment cossu, doté de matériaux en similicuir matelassé et d’un grand écran tactile flottant. Elle prend en charge la recharge rapide (30 à 80 % en 30 minutes), ce qui est rare pour les VÉ dans cette tranche de prix ultra-basse. Elle est conçue comme une concurrente directe de la BYD Dolphin, mais à un prix nettement inférieur.

Nammi 06

Nammi 06 | Photo: Dongfeng Nammi 06 | Photo: Dongfeng Nammi 06 | Photo: Dongfeng

Prix de base : 89 900 RMB (env. 17 864 $ CA)

Constructeur : Dongfeng

Autonomie : 282 – 331 km EPA (401 – 471 km CLTC)

Le Nammi 06 est un petit VUS qui affiche de sérieux airs de famille avec certains modèles Kia, bien que l’alliance entre les constructeurs ait pris fin en 2021. Il partage la même plateforme « Quantum Architecture S3 » que la Nammi 01, mais offre un empattement plus long et une garde au sol plus élevée. Le Nammi 03 conserve le style mignon et accessible de la marque, mais ajoute de la praticité avec un coffre plus grand de 500 L et plus d’espace pour les jambes à l’arrière. Celui-ci vise les petites familles ayant besoin de la polyvalence d’un multisegment sans l’encombrement ou le coût d’un VUS traditionnel.

Zeekr X

Zeekr X | Photo: Zeekr Zeekr X | Photo: Zeekr Zeekr X | Photo: Zeekr

Prix de base : 149 900 RMB (env. 29 787 $ CA)

Constructeur : Groupe Geely

Autonomie : 359 – 393 km EPA (512 – 560 km CLTC)

Le Zeekr X est un VUS compact de luxe urbain qui joue bien au-dessus de sa catégorie. Conçu par l’ancien designer d’Audi Stefan Sielaff, il présente des lignes nettes et futuristes, des portes sans cadre et des rétroviseurs sans cadre. À l’intérieur, il offre des caractéristiques uniques comme un écran central coulissant qui se déplace vers le côté passager et un siège salon « 4D Cloud ». Mécaniquement lié au Lynk & Co Z20 et au Volvo EX30, le Zeekr X est réglé pour une conduite plus sportive et engageante. Il est actuellement le fer de lance de l’expansion de Zeekr sur les marchés mondiaux.