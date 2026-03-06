Lotus dévoile le VUS hybride rechargeable Eletre X de 939 ch

Lotus ajoute un Eletre VEHR haute performance, le plus puissant de tous

Lotus lance le VUS hybride rechargeable Eletre X de 939 ch pour l’Europe cet été. L’Amérique du Nord suivra.

Le groupe motopropulseur hybride combine un moteur à essence turbocompressé avec deux moteurs électriques.

Le nouveau modèle est le résultat de l’adaptation de Lotus à des ventes plus lentes que prévu des Eletre et Emeya électriques.

Lotus a présenté une version hybride rechargeable (VEHR) de son VUS Eletre, signalant le retour de la marque aux moteurs à combustion après s’être auparavant engagée vers une gamme entièrement électrique. Le modèle a été présenté en Chine sous le nom « For Me » et arrivera sur les marchés européens durant l’été sous l’appellation Eletre X.

Le VUS combine un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres à quatre cylindres avec des moteurs électriques montés sur chacun des essieux. Le système produit une puissance combinée de 939 ch, permettant au véhicule d’atteindre un temps d’accélération de 0 à 100 km/h d’environ 3,3 secondes. Ce chiffre dépasse la puissance maximale de 892 ch offerte par la variante entièrement électrique Eletre R. Le système hybride partage des similarités avec des technologies développées au sein du groupe Geely, ce qui laisse entrevoir d’éventuelles expansions de performance à l’avenir.

Le stockage d’énergie est assuré par une batterie de 70 kWh, plus petite que l’unité de 108 kWh installée dans les modèles Eletre entièrement électriques. Lotus annonce une autonomie électrique d’environ 354 km selon le cycle CLTC (249 km EPA). L’entreprise affirme également une autonomie combinée pouvant atteindre environ 1 416 km (994 km EPA) lorsque le moteur à combustion et la batterie fonctionnent conjointement.

La capacité de recharge rapide constitue un autre point fort du système. La batterie prend en charge ce que Lotus décrit comme une performance de recharge « 6C », permettant de faire passer l’état de charge de 30 % à 80 % en environ huit minutes dans des conditions de recharge appropriées.

Le châssis intègre un ensemble technologique que Lotus appelle 6D Digital Dynamic Chassis. Il comprend un système de barres antiroulis adaptatives de 48 volts conçu pour améliorer le contrôle de la carrosserie et réduire les caractéristiques de conduite associées au centre de gravité élevé typique des grands VUS.

La masse du véhicule varie entre environ 2 575 kg et 2 625 kg (5 676 – 5 787 lb) selon la configuration et l’équipement. Ces chiffres sont comparables à ceux des variantes électriques Eletre actuellement en vente. Voilà pour le principe « simplify then add lightness »…

Les dirigeants de Lotus ont présenté le modèle comme un concurrent dans le segment des VUS de luxe à haute performance. Parmi les véhicules évoqués lors du lancement figuraient le Lamborghini Urus SE VEHR, ainsi que d’autres modèles puissants comme le BMW XM.

L’introduction d’hybrides rechargeables ne représente rien de moins qu’un virage à 180 degrés pour la petite marque britannique de performance et de luxe. L’entreprise prévoyait auparavant effectuer une transition complète vers les véhicules électriques d’ici 2028, mais la demande pour son VUS Eletre et sa berline Emeya est bien inférieure aux attentes. D’autres hybrides sont en préparation, dont une version VEHR de la voiture sport Emira.

Source: Autocar