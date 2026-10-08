Honda Prelude 2026 : est-ce que ça vaut la peine?

On cherche une auto et non un véhicule utilitaire? Une voiture sport, belle, et écolo à la fois? Quelques choix sont disponibles sur le marché, dont la toute nouvelle Honda Prelude 2026.

Il s’agit de la sixième génération du modèle, qui n’a rien à voir avec les cinq précédentes, outre la carrosserie à deux portes. On ressuscite donc un nom du passé, pinçant le cœur des nostalgiques et suscitant l’intérêt des conducteurs plus jeunes qui n’ont pas connu les anciennes Honda Prelude, alors que la cinquième génération du modèle a quitté le marché après le millésime 2001.

La nouvelle Prelude adopte une motorisation hybride, la même que celle que l’on retrouve dans la Honda Civic hybride, ainsi que certains composants de suspension et de freinage de la Civic Type R. Est-ce un entre-deux intéressant? Voyons-y de plus près.

Mais avant, soulignons l’audace du constructeur de réintroduire un petit coupé sport, alors que ce segment de marché est devenu marginal au Canada. On se rappelle qu’il avait proposé la petite biplace Honda CR-Z hybride chez nous de 2011 à 2016, vendue aux compte-gouttes. La Prelude concurrence la Ford Mustang EcoBoost, la Mazda MX-5, la Subaru BRZ et la Toyota GR86. On peut aussi considérer quelques rivales indirectes, comme la MINI Cooper et la Volkswagen Golf GTI, de même que des hybrides (très) légèrement sportives, comme la Toyota Prius et, évidemment, la Civic hybride.

La Honda Prelude 2026 est-elle puissante?

La Prelude mise sur un quatre cylindres de 2,0 litres, à cycle de combustion Atkinson, de deux moteurs électriques et d’une boîte automatique directe. Le système peut simuler des changements de rapport, comme si c’était une boîte traditionnelle à huit rapports, avec des palettes montées au volant et une correspondance du régime de rétrogradation. La puissance est acheminée aux roues avant.

Cette puissance totalise 200 chevaux en combinant les efforts du moteur à essence et du moteur électrique de propulsion, alors que le couple s’élève à 232 livres-pied. Le conducteur profite d’un système de modes de conduite, nommé Honda S+ Shift, avec les choix Comfort, Sport, GT et Individual. Ce dernier permettant de personnaliser l’expérience à notre goût, avec des réglages individuels pour la motorisation, la direction, la suspension, la sonorité (artificielle) de la motorisation et de l’affichage du conducteur.

La Honda Prelude 2026 est-elle écoénergétique?

La consommation de carburant de la Prelude se chiffre comme suit :

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) Émissions de CO2 (g/km) L4 2,0 L hybride 5,0 / 5,7 / 5,4 127

La voiture fonctionne à l’essence régulière, à indice d’octane de 87, et la motorisation est évidemment munie d’un système arrêt/redémarrage automatique, et d’un freinage à récupération d’énergie, dont l’intensité peut être réglée à l’aide des palettes au volant. La Prelude peut parcourir de courtes distances à basse vitesse sur les électrons seulement.

Lors de notre essai, en plein cœur de l’été avec un mélange de circulation urbaine, d’autoroutes et de routes de campagne, nous avons observé une moyenne de 4,9 L/100 km. On a donc réussi à faire légèrement mieux que les cotes officielles.

Comment la Honda Prelude 2026 se compare-t-elle à ses rivales?

Regardons les fiches techniques de la Prelude, de la Ford Mustang EcoBoost, de la Mazda MX-5 et de la Subaru BRZ (mécaniquement similaire à la Toyota GR86) :

Caractéristiques Honda Prelude 2026 Ford Mustang EcoBoost coupé 2026 Mazda MX-5 2026 Subaru BRZ 2026 Prix tout frais inclus 53 219 $ à 53 819 $ 41 425 $ à 66 720 $ 38 690 $ à 53 290 $ 35 985 $ à 42 085 $ Moteurs L4 2,0 L hybride L4 2,3 L turbo L4 2,0 L L4 2,4 L Boîte de vitesses Auto directe Auto 10 rapports Man 6 rapports

Auto 6 rapports Man 6 rapports

Auto 6 rapports Rouage Avant Arrière Arrière Arrière Puissance (ch) 200 315 181 228 Couple (lb-pi) 232 350 151 184 Consommation mixte (L/100 km) 5,4 9,1 8,0 à 8,1 9,6 à 10,5 Empattement (mm) 2 605 2 718 2 309 2 575 Longueur (mm) 4 532 4 810 3 914 4 265 Largeur (mm) 1 880 1 915 1 735 1 775 Hauteur (mm) 1 355 1 397 1 240 1 310 Dégagement pour la tête avant/arrière (mm) 944 / 842 955 / 884 935 à 950 / - 940 / 851 Dégagement pour les jambes avant/arrière (mm) 1 074 / 814 1 130 / 737 1 095 / - 1 054 / 759 Volume de chargement (L) 427 382 127 à 130 178

La comparaison avec les autres coupés sport abordables est loin d’être facile. La Mustang est drôlement plus puissante avec son quatre cylindres turbo de 315 chevaux, alors que la puissance des MX-5, Cooper, BRZ et GR86 est plus proche de celle de la Prelude. La Golf GTI est plus puissante et son couple est disponible dès le décollage. Par contre, la Honda est la seule hybride du groupe, et s’avère moins caractérielle, ou exhilarante.

En matière d’accélération pure, la Honda Prelude 2026 peut atteindre les 100 km/h en environ 6,5 secondes, plus ou moins dans la moyenne parmi les voitures énumérées ci-haut. Curieusement, en activant le mode de conduite S+, la Prelude accélère un peu plus lentement, puisque le système simule des changements de rapport, apportant des délais d’une fraction de seconde à la fois. De plus, les Mustang, MX-5, BRZ et GR86 sont équipées d’un rouage à propulsion, ajoutant à la sensation d’une voiture sport pure.

Pour la vie au quotidien, le coupé Honda est plus polyvalent avec un coffre de 427 litres, contre 130 et 178 pour les MX-5 et BRZ/GR86. Les places arrière sont étriquées, mais utilisables pour dépanner, un peu plus que celles des BRZ et GR86. Si l’on prévoit transporter plus d’un passager sur une base régulière, on devrait plutôt regarder du côté des Cooper et Golf. Ou se rabattre sur une Civic à hayon.

Côté consommation, la Prelude est la championne des coupés sport. La MX-5 est quand même une voiture écoénergétique, et la MINI Cooper à hayon aussi, mais elles nécessitent de l’essence super (indice d’octane de 91), tout comme les BRZ et GR86.

La Honda Prelude 2026 est-elle amusante à conduire?

Oui. Pas autant pour la motorisation et les bruits de moteur, mais plutôt pour la précision de sa direction, la puissance de ses freins et le réglage de sa suspension. On ressent vraiment une différence entre les modes de conduite Comfort, Sport et GT, alors que les amortisseurs se raffermissent pour la conduite plus enjouée. C’est une voiture sport qui manque de caractère, mais qui est sportive tout de même.

Il faut aussi souligner son design, qui fait tourner les têtes partout où l’on est passé durant notre essai. La Prelude affiche des airs de Porsche Cayman sous certains angles, et se distingue aisément sur la route au milieu d’une mer de véhicules utilitaires génériques. Encore une fois, Honda prive le marché canadien de toutes les couleurs de carrosserie disponibles, alors que nous sommes limités à trois teintes pour 2026 — blanc, rouge et noir. Aux États-Unis, le gris et le bleu sont également proposées, de même qu’un toit peint en noir.

Les sièges de la Prelude offrent un bon soutien latéral, sans être trop fermes non plus, et la visibilité vers l’extérieur est appréciable pour un petit coupé. Le design intérieur et la finition font chic, et typiquement Honda, l’ensemble des commandes est convivial, comprenant des molettes rotatives pour régler la température. Le système multimédia est facile à utiliser, avec des boutons physiques à la gauche de l’écran pour accéder aux fonctionnalités principales, et de grosses zones de boutons à l’écran. Bref, outre un siège à réglage électrique pour le conducteur, aucun défaut majeur à signaler ici.

L’équipement de série de la Honda Prelude 2026 comprend les roues en alliage de 19 pouces entourées de pneus P235/40R19, les freins avant Brembo, les essuie-glaces à capteur de pluie, les rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants intégrés, la clé intelligente, le sonar de stationnement, le climatiseur automatique à deux zones, l’éclairage d’ambiance, le garnissage des sièges en cuir avec surpiqûres bleues, le siège du conducteur à hauteur réglable, les sièges avant chauffants, les dossiers de sièges arrière rabattables, l’instrumentation numérique de 10,2 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de neuf pouces avec interface Google built-in, le système de navigation, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction et la chaîne audio Bose à huit haut-parleurs.

La liste de caractéristiques de sécurité active est également exhaustive, avec le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts, le freinage autonome d’urgence, la prévention de sortie de voie, et bien plus.

Alors, on achète la Honda Prelude 2026?

On peut. Toutefois, le prix d’achat risque de repousser les acheteurs intéressés par cette voiture. À plus de 53 000 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 830 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 1 199 $, la Prelude est loin d’être une aubaine, même si sa motorisation hybride nous fera sauver des sous à la pompe et les véhicules Honda sont réputés pour leurs frais d’entretien raisonnables.

Pour le même prix, on peut se payer une MX-5 RF tout équipée avec le toit électrique rétractable. Ou une Mustang EcoBoost tout équipée avec l’ensemble sport RTR. On peut s’acheter une BRZ, une GR86 ou une Golf GTI et placer 10 000 $ dans nos REER. On peut même passer à une petite voiture de luxe comme l’Acura Integra, l’Audi A3, la BMW Série 2 et la Mercedes-Benz CLA, toutes aussi sportives que la Prelude, sinon davantage. Cela explique en partie pourquoi vous n’avez peut-être pas encore vu des Prelude sur les routes du Québec, mais les concessionnaires n’en tiennent même pas en stock au moment d’écrire ces lignes. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit.

Jolie, sportive et peu énergivore, la Honda Prelude 2026 n’a pas grand-chose à se reprocher, à part son prix malheureusement trop élevé. Avec un rabais de quelques milliers de dollars, elle en vaudrait pas mal plus la peine.