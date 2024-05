Toyota verrait bien un Tundra qui carbure à l’hydrogène

Pour l’instant, la technologie figure toujours dans les plans de Toyota.

Un pickup pleine grandeur pourrait intéresser ceux et celles qui remorquent souvent.

La technologie des piles à combustible n’a pas encore réussi à percer le marché nord-américain. Malgré des efforts de certains constructeurs comme Honda, Hyundai et Toyota notamment, l’alternative zéro émission n’offre pas la même flexibilité que la technologie électrique. Le coût de production trop élevé de l’hydrogène est souvent mentionné comme l’une des raisons qui font reculer les consommateurs. Qui plus est, le réseau de stations de recharge est très limité sur le continent nord-américain, ce qui limite encore plus l’adoption de ce type de véhicule.

Pourtant, certaines personnes au sein de Toyota croient que la technologie pourrait s’avérer idéale pour les propriétaires de camionnettes pleine grandeur, comme l’actuel camion Tundra par exemple. C’est du moins ce qu’a découvert Automotive News lors d’un entretien avec l’ancien ingénieur en chef de pickup Tundra et actuel ingénieur en chef pour la mobilité avancée au sein de Toyota, Jay Sackett.

À ce sujet, le principal intéressé a déclaré qu’il y avait déjà un prototype du camion Tundra alimenté par l’hydrogène au Japon, le véhicule qui servait notamment à remorquer la Toyota Corolla de course, elle-même alimentée en hydrogène pour propulser son moteur thermique. L’attrait de la technologie serait surtout intéressant pour les conducteurs qui remorquent souvent avec leur camionnette pleine grandeur. On sait déjà que l’autonomie d’un camion électrique diminue grandement lorsqu’il remorque et les temps de recharge sont assez longs pour ces véhicules équipés de batteries imposantes.

L’argument de Toyota comme quoi l’hydrogène ne nécessite que quelques minutes pour le ravitaillement n’est pas dénué de sens, mais plusieurs obstacles demeurent en travers du chemin de Toyota… et des autres joueurs impliqués dans cette course à l’hydrogène.

Au moment d’écrire ces lignes, il ne faut surtout pas croire que Toyota a l’intention de commercialiser un pickup Tundra alimenté par l’hydrogène chez nous, mais tout indique que le géant nippon n’a pas encore lâché le morceau. Et qui sait? Peut-être qu’une percée permettra un jour d’adapter la technologie au segment des pickups pleine grandeur, voire le segment des camionnettes de travail ou celui des poids lourds pour le transport des marchandises.