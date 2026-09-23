Honda envisage un nouveau VUS porte-étendard plus imposant doté d’un V6 hybride de prochaine génération

Le présumé VUS à trois rangées partagerait des composants avec un futur modèle porte-étendard d’Acura et se positionnerait au-dessus du Pilot dans la gamme de Honda.

Honda envisage un multisegment à trois rangées plus imposant, positionné au-dessus du Pilot, dont la production commencerait en 2032.

Le modèle porte-étendard proposé partagerait sa plateforme avec un futur grand multisegment Acura à trois rangées.

La nouvelle architecture hybride V6 de Honda vise à améliorer l’économie de carburant et les accélérations, tout en intégrant un rouage intégral électronique.

Honda envisage quelque chose de gros pour rivaliser avec les offres de plusieurs de ses concurrents. En ajoutant un multisegment à trois rangées plus imposant au-dessus du Pilot, le constructeur disposerait enfin d’un nouveau modèle pour affronter des véhicules comme le Ford Explorer, le Toyota Grand Highlander, le Jeep Grand Cherokee L et plusieurs autres.

Le véhicule proposé, désigné dans les documents de planification sous le nom de « Pilot XXL », devrait entrer en production aux États-Unis au premier trimestre de 2032, selon une personne informée des projets. Honda n’a pas confirmé publiquement le programme.

Avec près de huit pouces (20 cm) de plus que le Pilot actuel, le véhicule permettrait à Honda de proposer un modèle familial plus spacieux sans adopter la construction traditionnelle sur châssis séparé des VUS. La production annuelle prévue dépasserait 40 000 unités.

Le modèle Honda, qui n’a pas encore de nom, utiliserait apparemment la même plateforme qu’un futur modèle porte-étendard à trois rangées d’Acura. Ce modèle Acura, connu à l’interne sous le nom d’Acura XL et qui pourrait rivaliser avec l’Audi Q9, devrait entrer en production en septembre 2029, avec un volume annuel prévu inférieur à 30 000 unités.

L’endroit où Honda fabriquerait l’un ou l’autre de ces véhicules reste à déterminer. Le constructeur envisage une autre usine d’assemblage en Amérique du Nord, qui deviendrait sa huitième usine de production de véhicules dans la région.

Ce possible modèle porte-étendard cadre également parfaitement avec les investissements croissants de Honda dans la technologie hybride. Honda a déclaré prévoir lancer 15 modèles hybrides de prochaine génération à l’échelle mondiale d’ici mars 2030, l’Amérique du Nord constituant l’un de ses principaux marchés.

Pour ses véhicules plus imposants, Honda travaille sur un système hybride combinant un nouveau moteur V6 à des moteurs électriques. Un moteur distinct entraînant l’essieu arrière assurerait un rouage intégral électronique. Cette architecture flexible pourrait servir à des véhicules comme les Pilot, Passport, Odyssey, Ridgeline et Acura MDX, ainsi qu’au nouveau Pilot XXL.

Le nouveau V6 hybride devrait procurer une amélioration de l’économie de carburant supérieure à 30 % par rapport aux modèles actuels équipés d’un V6 à essence. Le constructeur vise également une amélioration de 10 % des accélérations, tout en conservant la capacité de remorquage. Le V6 actuel qui équipe tous les véhicules mentionnés produit de 280 à 285 ch et un couple de 262 lb-pi.

La demande pour des véhicules d’une telle taille constitue l’un des principaux facteurs derrière cette réflexion. Les ventes américaines de grands multisegments ont atteint un record de 1 302 585 véhicules en 2025, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2020, selon les données de l’Automotive News Research & Data Center fournies avec le rapport.

Pour les concessionnaires Honda, un tel véhicule pourrait également offrir une solution aux clients pour qui le Pilot est devenu trop petit, qui ne veulent pas d’une fourgonnette et qui souhaitent demeurer fidèles à la marque.

Source: Automotive News