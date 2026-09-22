McLaren dévoile une nouvelle identité de marque alors qu’elle s’apprête à lancer de nouveaux modèles

Le nouveau logo typographique de l’entreprise s’inspire de ses débuts.

L’emblématique « Speedmark » demeure un élément central de l’identité de McLaren.

Le constructeur britannique de voitures de sport s’apprête à lancer son tout premier VUS.

Alors qu’elle se prépare à investir de nouveaux segments de marché avec son premier VUS et une future GT à quatre places, McLaren a levé le voile sur son nouveau logo et sa nouvelle identité de marque.

Le changement majeur concerne le logo typographique, c’est-à-dire celui où le nom « McLaren » est écrit en toutes lettres. Cette nouvelle police s’inspire de l’enseigne visible sur la station-service des parents de Bruce McLaren à Remuera, dans la région d’Auckland en Nouvelle-Zélande, durant les années 1950 — là même où le fondateur de la marque a conçu sa première voiture de course victorieuse.

Ce nouveau logo se distingue par sa lettre « c » minuscule soulignée, à l’image de la station-service familiale et des premières voitures de course de Bruce McLaren.

Bien entendu, le célèbre Speedmark — cette forme de flèche arrondie ornant les voitures McLaren depuis de nombreuses années — demeure un pilier de la nouvelle identité, créant un pont entre l’héritage de la marque et ses créations futures.

Le premier véhicule à arborer ce nouveau logo est la P50, un prototype qui préfigure la prochaine sportive de la marque.

La P50 est loin d’être la seule dans les cartons : McLaren orchestre l’une des offensives produits les plus ambitieuses de son histoire, portée notamment par son tout premier VUS, attendu pour 2028. Peu de détails ont filtré sur ce modèle pour l’instant, mais McLaren devrait reprendre la formule éprouvée avec succès par Ferrari et Lamborghini avec leurs Purosangue et Urus.

De plus, l’entreprise planche sur un nouveau modèle grand tourisme doté de quatre places, une autre première pour McLaren. Afin de concrétiser ces deux véhicules, le constructeur investira 500 millions de livres sterling pour agrandir ses installations de production au Royaume-Uni.

Malgré cette nouvelle identité de marque, les écuries de course de McLaren conserveront la livrée papaye devenue indissociable de leur retour au premier plan en Formule 1, tout en intégrant une palette de couleurs élargie.

Les nouveaux logos et couleurs ont déjà été déployés sur les sites officiels de la marque et feront très prochainement leur apparition sur les voitures de série ainsi que sur les modèles de course.