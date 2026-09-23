Le Defender de John Mayer inspire les guitares PRS Silver Sky

La collection PRS Silver Sky Defender réunit huit couleurs de Defender classiques et modernes sur des guitares en édition limitée conçues avec John Mayer.

La collection PRS Silver Sky Defender comprend quatre couleurs historiques et quatre teintes contemporaines.

La production des Silver Sky fabriquées aux États-Unis est limitée à 500 exemplaires par couleur dans le monde.

Les SE Silver Sky pourront être commandées jusqu’au milieu de 2027, sans limite de production prédéterminée.

Du garage de John Mayer à la scène

Un Land Rover Defender bleu Arles que John Mayer possède depuis près de 20 ans a inspiré sa nouvelle collaboration avec PRS Guitars. Annoncée le 22 septembre, la collection Silver Sky Defender transpose huit couleurs du célèbre 4×4 britannique sur des guitares électriques. Le projet réunit ainsi deux passions du musicien : l’automobile et la musique.

Collectionneur de Defender et artiste associé à PRS, Mayer a participé au développement de cette collection avec le fabricant de guitares et la marque britannique. Son propre véhicule a servi de point de départ.

Quatre couleurs qui rappellent les Defender classiques

La Silver Sky Defender en édition limitée, fabriquée aux États-Unis, est proposée dans les couleurs Bleu Arles, Vert Willow, Rouge Portofino et Jaune Sandglow. Cette dernière évoque les expéditions et les épreuves Trophy et Challenge qui ont marqué l’histoire du véhicule.

La production est limitée à 500 guitares par couleur, soit 2 000 instruments pour cette série. Chaque guitare reçoit une plaque de protection et des boutons de commande blancs, une tête peinte de la même couleur que le corps ainsi qu’une plaque de fixation du manche portant le logo Defender et le nom de la teinte. Un étui rigide exclusif arbore également le nom « Defender ».

Les pièces blanches et noires de la collection rappellent les toits contrastants des véhicules.

Une palette moderne pour la SE Silver Sky

La SE Silver Sky Defender en édition limitée est proposée dans quatre teintes contemporaines : Cuivre Petra, Rouge Sedona, Gris Carpathian et Vert Woolstone.

Ces guitares introduisent les plaques de protection et les boutons de commande noirs dans la gamme Silver Sky. Elles comprennent également une plaque de fixation du manche indiquant leur couleur et une housse de transport exclusive PRS/Defender.

Leur production n’est pas limitée à un nombre précis. Les commandes seront plutôt acceptées jusqu’à la mi-2027.

Une série distincte pour des causes caritatives

PRS produira également une petite série en British Racing Green. Ces guitares serviront à des activités de financement au profit des Defender Service Awards et de la Heart and Armor Foundation, l’organisme de John Mayer consacré à la santé des anciens combattants. Elles ne seront pas vendues au détail.

Dévoilée en avant-première lors de l’événement Destination Defender en Californie, la collection peut maintenant être précommandée auprès des détaillants PRS autorisés. Les prix canadiens n’ont pas été précisés dans le communiqué.

Pour les passionnés d’automobile et de musique, voilà une façon originale de retrouver les couleurs de leur 4×4 préféré sur scène.