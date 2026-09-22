Toyota préparerait son premier véhicule électrique à prolongateur d’autonomie

Toyota est reconnue pour sa prudence et l’on a pu le voir avec son virage électrique, qui s’est amorcé tardivement et qui n’a pas visé une transformation complète de la gamme. L’hybridation demeure la priorité et c’est dans cette veine qu’on apprend que la compagnie travaillerait sur son premier modèle électrique à prolongateur d’autonomie, alors que la technologie existe déjà ailleurs.

La production du modèle EREV débuterait en Chine dès avril 2027

On viserait une production de 200 000 exemplaires en 2027, puis près de 400 000 en 2028

Contrairement à l’hybride traditionnel, le moteur à essence d’un EREV ne fait que recharger la batterie

C’est le quotidien japonais Nikkei Asia qui rapporte cette nouvelle. Selon lui, le constructeur s’apprêterait à franchir une nouvelle étape en lançant son tout premier véhicule à prolongateur d’autonomie, mieux connu sous l’acronyme EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Attention, toutefois, le modèle en question est prévu pour la Chine.

Le prolongateur d’autonomie

Un véhicule à prolongateur d’autonomie se distingue d’un modèle hybride rechargeable d’une façon simple, mais importante. Dans un EREV, seuls les moteurs électriques entraînent les roues. Le moteur à combustion, généralement de petite cylindrée, agit comme une génératrice pour alimenter la batterie lorsque celle-ci s’épuise. Au volant, l’expérience ressemble à celle offerte par un véhicule tout électrique, et même celle d’un modèle hybride, mais avec une plus grande autonomie et la garantie de ne jamais manquer de courant.

Toyota ne serait pas la seule à miser sur cette approche pour séduire la clientèle chinoise. La formule connaît déjà un succès là-bas, tant avec BYD qu’avec des concurrents étrangers.

Une réponse à la guerre des prix

Ce qui motiverait Toyota à agir maintenant, c’est la concurrence féroce que se livrent les marques chinoises dans le segment des véhicules entièrement électriques, où les guerres de prix font rage. En offrant une solution qui combine la souplesse d’utilisation d’une voiture à essence et le comportement d’un modèle électrique, l’entreprise japonaise pourrait éviter de se retrouver prise dans cette spirale, tout en se positionnant sur un créneau techniquement plus complexe à reproduire à bas coût pour les fabricants.

Est-ce que la technologie de Toyota franchira un jour le monde pour se retrouver chez nous ? C’est bien difficile à dire, mais soyez certain que si les consommateurs la réclament, ça deviendra possible.

Photos : un aperçu de la gamme Toyota en Chine