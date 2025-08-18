Acura confirme l’arrivée de modèles hybrides alors que la stratégie 100 % électrique est révisée

L’adoption plus lente des véhicules électriques pousse Acura à introduire des groupes motopropulseurs hybrides

Acura confirme ses plans d’introduire des hybrides en raison de l’adoption plus lente des VÉ et de l’évolution de la demande des consommateurs.

Les VUS compacts RDX et MDX sont les candidats les plus probables alors que des évaluations de rétrofit hybride sont en cours.

L’usine de l’Ohio produira des modèles à essence, hybrides et électriques sur des lignes communes pour plus de flexibilité.

Acura a confirmé qu’elle introduira des véhicules hybrides dans sa gamme au cours des prochaines années, renversant ainsi un plan antérieur qui visait à se concentrer exclusivement sur les véhicules entièrement électriques. L’annonce a été faite par Katsushi Inoue, directeur général principal et chef des opérations automobiles chez Honda Motor Co., lors de la Monterey Car Week.

L’entreprise a cité l’évolution des conditions de marché et la demande des consommateurs comme raisons principales de ce recul de la stratégie tout électrique. « Ça a toujours été une option, mais maintenant nous prenons cette [option hybride] très au sérieux », a déclaré Inoue, en soulignant que l’adoption des VÉ aux États-Unis a été plus lente que dans des régions comme l’Europe.

Bien qu’Acura n’ait pas précisé quels modèles recevront des groupes motopropulseurs hybrides, la marque a indiqué qu’elle envisageait à la fois de nouveaux modèles hybrides et des versions hybrides de véhicules existants. Cependant, l’intégration de systèmes hybrides dans les plateformes actuelles est un processus complexe qui pourrait prendre plusieurs années. Les VUS RDX et MDX sont considérés comme des candidats probables, compte tenu de leur popularité et de leur format.

Acura s’appuiera en partie sur l’expérience de sa société mère, Honda, qui propose déjà des variantes hybrides des Accord, Civic et CR-V. L’usine de fabrication flexible située en Ohio jouera un rôle central dans cette nouvelle approche. Cette installation est conçue pour prendre en charge la production de véhicules à essence, hybride et électrique sur les mêmes lignes. Ce procédé permet à Acura d’adapter rapidement sa production selon les préférences changeantes des clients.

Malgré l’accent accru mis sur les hybrides, Acura continue d’investir dans le développement de véhicules électriques. L’entreprise a dévoilé à Monterey le prototype RSX EV, un VUS électrique haute performance qui sera le premier modèle construit sur la nouvelle plateforme électrique développée en interne par Acura. Ce sera également le premier véhicule produit dans l’usine de l’Ohio en utilisant ses lignes de fabrication flexibles.