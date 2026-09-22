CEER EXOBOT : des Saoudiens lance une berline et un VUS électriques de 1 111 chevaux

CEER dévoile l’EXOBOT, une nouvelle famille de véhicules électriques haut de gamme conçue et produite en Arabie saoudite, avec une architecture à trois moteurs pouvant développer jusqu’à 1 111 chevaux.

L’EXOBOT sera proposé sous la forme d’une grande berline et d’un VUS entièrement électriques, tous deux construits en Arabie saoudite.

La configuration la plus performante développe jusqu’à 1 111 chevaux et 1 500 Nm (1 106 lb-pi), permettant à la berline d’atteindre 100 km/h en seulement 2,1 secondes.

La First Edition reçoit trois moteurs totalisant 850 chevaux, une batterie de 112 kWh et annonce jusqu’à 670 km d’autonomie pour la berline.

Une première offensive ambitieuse pour CEER

L’industrie automobile saoudienne prend une nouvelle dimension avec la présentation de l’EXOBOT, le premier véhicule phare de CEER. La jeune marque nationale ne fait visiblement pas les choses à moitié puisqu’elle attaque directement le marché des véhicules électriques haut de gamme avec deux modèles : une grande berline et un VUS.

Dévoilés officiellement le 21 septembre 2026, les deux véhicules inaugurent une gamme appelée à prendre rapidement de l’expansion. CEER prévoit en effet commercialiser sept modèles d’ici 2030, incluant éventuellement des véhicules intermédiaires et compacts ainsi que différentes solutions de propulsion.

Les EXOBOT seront assemblés au CEER Manufacturing Complex, situé à King Abdullah Economic City, en Arabie saoudite. CEER affirme également avoir développé ses véhicules spécifiquement en fonction des conditions climatiques et routières de la région.

Un design qui mise sur la démesure

Les dimensions de l’EXOBOT donnent immédiatement une idée de son positionnement. La berline mesure 5,26 mètres de longueur, 2,10 mètres de largeur et seulement 1,43 mètre de hauteur. Le VUS est légèrement plus court avec ses 5,02 mètres, mais conserve une largeur de 2,10 mètres et atteint 1,69 mètre de hauteur. Il s’agit donc, dans les deux cas, de véhicules particulièrement imposants.

Le style repose sur une silhouette en coin très prononcée, presque de style « Birdcage » à la Bertone, accompagnée de surfaces relativement fluides au centre de la carrosserie et de formes beaucoup plus tranchées aux extrémités. CEER affirme avoir puisé une partie de son inspiration dans l’architecture ancienne de Hegra ainsi que dans différents éléments culturels saoudiens.

Cette influence se retrouve jusque dans la signature lumineuse, composée de 32 éléments, un clin d’œil à 1932, année de l’unification du Royaume d’Arabie saoudite. Les roues en aluminium forgé reprennent pour leur part un motif triangulaire inspiré de l’architecture locale.

L’élément le plus spectaculaire demeure cependant le pare-brise. Long de 2,4 mètres et installé selon une inclinaison de seulement 15 degrés, il contribue à créer cette silhouette particulièrement basse et profilée. Le verre laminé reçoit également un traitement réfléchissant destiné à limiter l’accumulation de chaleur dans l’habitacle.

Des portes de près de trois mètres

CEER pousse encore plus loin l’aspect spectaculaire avec les Shahin Wing Doors. Ces immenses portes, qui approchent trois mètres de longueur, s’inspirent du faucon Shahin.

Elles peuvent être commandées à distance ou à partir de commandes intégrées au véhicule et effectuent un mouvement d’ouverture d’environ 60 cm. Leur conception permet de dégager simultanément l’accès aux places avant et arrière.

L’habitacle poursuit cette approche futuriste. Le conducteur fait face à un petit volant de type « yoke », tandis qu’un immense écran incurvé de 48 pouces et d’une résolution 8K s’étend pratiquement d’un montant à l’autre. Une interface centrale de 10,4 pouces et un écran de 8 pouces destiné aux occupants arrière complètent l’environnement numérique.

CEER conserve néanmoins certaines commandes physiques, notamment pour la sélection des rapports, la climatisation et le volume audio. L’EXOBOT intègre également un assistant vocal fonctionnant en arabe et en anglais ainsi qu’une connectivité avec l’application mobile de CEER permettant notamment de contrôler la recharge, la climatisation et certaines fonctions de stationnement à distance.

Jusqu’à 1 111 chevaux

La fiche technique est aussi spectaculaire que le design. Dans sa configuration la plus performante, l’EXOBOT utilise trois moteurs électriques et une transmission intégrale.

CEER annonce une puissance maximale de 1 111 chevaux accompagnée d’un couple d’environ 1 106 lb-pi. Un système de vectorisation continue du couple et différentes technologies de gestion active du châssis doivent permettre d’exploiter cette puissance.

La berline serait capable d’effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes, avant d’atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. Le VUS demande pour sa part 2,4 secondes pour atteindre 100 km/h et sa vitesse maximale est limitée à 210 km/h.

Ce sont des performances qui placent clairement CEER dans l’univers des véhicules électriques de très haute performance.

Direction électronique et roues arrière directrices

L’EXOBOT adopte également une direction entièrement électronique de type steer-by-wire. Il n’existe donc plus de liaison mécanique traditionnelle entre le volant et les roues avant.

Selon CEER, cette technologie permet notamment de réduire considérablement l’amplitude nécessaire au volant. Là où une direction conventionnelle peut demander environ 400 degrés de mouvement, l’EXOBOT limite la course à 160 degrés.

Les roues arrière sont également directrices. Elles doivent améliorer la maniabilité à basse vitesse malgré les dimensions imposantes du véhicule, tout en augmentant la stabilité lorsque la vitesse augmente.

Une climatisation adaptée à la chaleur saoudienne

L’un des aspects les plus intéressants du développement de l’EXOBOT concerne son adaptation aux températures extrêmes.

CEER affirme que son système Halo Cooling peut faire passer la température intérieure de 65 °C à 32 °C en dix minutes. Le véhicule utilise notamment deux systèmes de climatisation, un à l’avant et l’autre à l’arrière, ainsi qu’un vitrage doté de plusieurs traitements destinés à réduire le rayonnement solaire.

Cette approche illustre bien la volonté de CEER de concevoir son premier véhicule en fonction des réalités du Moyen-Orient plutôt que d’adapter simplement une architecture développée pour d’autres marchés.

112 kWh et jusqu’à 670 km pour la First Edition

La commercialisation débutera avec une EXOBOT First Edition, disponible autant en configuration berline que VUS.

Cette version utilise également trois moteurs électriques, mais sa puissance est fixée à 850 chevaux et 738 lb-pi. La berline réalise alors le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, contre 2,9 secondes pour le VUS.

La batterie possède une capacité annoncée de 112 kWh. CEER avance une autonomie pouvant atteindre 670 km pour la berline et 560 km pour le VUS, bien que la marque ne précise pas, dans cette présentation, une équivalence EPA permettant une comparaison directe avec les véhicules commercialisés en Amérique du Nord.

L’architecture électrique de 800 volts permet une recharge rapide de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. La puissance maximale de recharge en kilowatts n’a toutefois pas encore été précisée par CEER.

Une vitrine technologique pour l’Arabie saoudite

Au-delà de ses performances, l’EXOBOT constitue surtout une démonstration des ambitions automobiles de l’Arabie saoudite. Même si le pays est roi et maitre en matière de production pétrolière, le royaume veut démontrer qu’il est résolument moderne et orienté vers les nouvelles techonologies.

CEER prévoit atteindre une proportion de 45 % de matériaux locaux dans ses véhicules d’ici 2034, tout en développant un réseau de fournisseurs permettant de produire et d’entretenir les véhicules localement.

L’EXOBOT doit aussi recevoir des mises à jour logicielles à distance, un système audio utilisant certaines surfaces de l’habitacle comme éléments acoustiques, une clé numérique compatible avec les montres intelligentes et différentes fonctions avancées d’aide à la conduite. CEER évoque notamment la conduite mains libres, les changements de voie automatisés et la navigation automatisée sur autoroute.

Avec ses 1 111 chevaux, son immense écran de 48 pouces, ses portes spectaculaires et ses accélérations dignes d’une supervoiture, l’EXOBOT cherche manifestement à attirer l’attention. Mais derrière cette démonstration technologique se trouve un objectif industriel beaucoup plus large : établir CEER comme un véritable constructeur automobile et créer en Arabie saoudite une nouvelle filière de production de véhicules électriques.

La First Edition sera suivie d’une version EXOBOT Plus, tandis que six autres modèles doivent progressivement compléter la gamme d’ici la fin de la décennie.

Ecoloauto.com a contacté CEER Motors afin de savoir si la gamme EXOBOT sera commercialisé sur le marché canadien, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse.