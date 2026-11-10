Le concept Polestar Formula 2030 annonce la prochaine Polestar 2 et le Polestar 7

Olivier Delorme
par Olivier Delorme
Nouvelles sur les voitures Économiques et Écologiques
Concept Polestar Formula 2030 argenté, une sportive à quatre portes, stationné sur l’asphalte avec des montagnes en arrière-plan, vu de trois quarts avant.
Le concept Polestar Formula 2030 mesure 4 680 mm de long et 1 350 mm de haut, plus bas que la Polestar 5. | Photo : Polestar

Le premier show-car conçu sous Philipp Römers montre le visage de la Polestar 2 de 2027 et l’habitacle des futurs modèles.

  • Les phares Dual Blade annoncent la prochaine Polestar 2, prévue pour 2027.

  • Huit commandes physiques personnalisables sont placées sous un écran central de 12,2 pouces.

  • Avec 1 350 mm de haut, le concept est plus bas que la Polestar 5.

Polestar a dévoilé aujourd’hui le concept Formula 2030, une sportive à quatre portes surbaissée qui préfigure le design de la prochaine génération de Polestar 2 et du futur Polestar 7. Il s’agit du premier show-car conçu sous la direction de Philipp Römers, chef du design, et Polestar confirme que plusieurs de ses éléments de design se retrouveront sur des modèles de série.

Lorsque Polestar a présenté un premier aperçu du concept Formula 2030 en septembre, la marque le décrivait comme une évolution de son langage visuel actuel. La présentation d’aujourd’hui complète le portrait, à l’extérieur comme à l’intérieur.

« Il représente également une évolution audacieuse de notre ADN de design déjà bien établi, pour renforcer le positionnement de la marque, tout en conservant la performance », a déclaré Philipp Römers.

4 680 mm de long et 1 350 mm de haut, plus bas que la Polestar 5

Profil du concept Polestar Formula 2030 avec le coffre avant et la coque arrière relevés, étriers de frein dorés derrière des jantes à quatre branches.
Coffre avant et coque arrière ouverts, le concept dévoile ses étriers de frein Brembo Swedish Gold et ses jantes de 22 pouces à écrou central. | Photo : Polestar
  • Longueur : 4 680 mm
  • Largeur : 2 021 mm
  • Empattement : 2 780 mm
  • Hauteur : 1 350 mm
  • Jantes : 22 pouces, à écrou central et quatre branches

Son toit est donc plus bas que celui de la grande routière Polestar 5. Par ses dimensions, le concept se situe entre la prochaine Polestar 2 et le Polestar 7, et Polestar cite la Polestar 4 VUS comme inspiration pour sa silhouette basse et pratique.

Les phares Dual Blade annoncent la Polestar 2 de 2027

Les phares Dual Blade forment l’aperçu le plus concret de la production : ils donnent son visage à la prochaine génération de Polestar 2, prévue pour 2027. Celle-ci succédera à la dernière Polestar 2 de génération actuelle, sortie de l’usine chinoise plus tôt ce mois-ci.

À l’avant, les phares s’intègrent à une aile aérodynamique au-dessus d’un profond déflecteur. Un essuie-glace unique à orientation verticale balaie un pare-brise enveloppant en forme de visière, clin d’œil à la première Polestar 2. Un lidar reste dissimulé sous un carénage aérodynamique jusqu’à l’activation de la fonction de conduite autonome.

À l’arrière, la barre lumineuse pleine largeur disparaît. Les nouveaux feux Single Blade de Polestar la remplacent, présentés sur le concept avant la production en série.

Écran conducteur de 20 pouces et huit commandes physiques

Vue en plongée de l’habitacle du concept Polestar Formula 2030 montrant le volant, l’écran conducteur incurvé, l’écran central et les commandes physiques.
Un écran HyperDIM de 20 pouces, un écran central de 12,2 pouces et huit commandes physiques définissent le poste de conduite. | Photo : Polestar

Le poste de conduite est entièrement tourné vers le conducteur. Un écran HyperDIM incurvé de 20 pouces est fixé directement sur la colonne de direction, tandis qu’un écran central de 12,2 pouces s’intègre au tunnel central surélevé.

C’est ici que ça devient intéressant. En faisant glisser le sélecteur vers l’avant, on choisit entre les modes Performance, Normal et Autonome, et l’habitacle se réorganise physiquement. En mode Autonome, l’écran central se redresse, et le siège et le volant s’éloignent l’un de l’autre. En mode Performance, l’écran s’abaisse à fleur de surface, et le volant et l’écran HyperDIM se rapprochent du conducteur.

Sous l’écran central, huit commandes physiques donnent accès aux fonctions les plus utilisées. On peut choisir le type de commande, comme des interrupteurs à bascule ou des boutons rotatifs, et programmer des raccourcis personnalisés. L’assistant Google Gemini fait aussi partie de l’environnement Google intégré.

« En tant que marque de performance, nous recentrons notre attention sur le conducteur, et nous rééquilibrons donc le numérique et le physique », a déclaré Juan Pablo Bernal, chef du design intérieur.

Dossiers en lin, acier à faibles émissions et accents Swedish Gold

Habitacle du concept Polestar Formula 2030 montrant quatre sièges individuels gris pâle avec ceintures de sécurité dorées.
Quatre sièges individuels aux supports gonflables sont placés bas dans l’habitacle pour une position de conduite axée sur la performance. | Photo : Polestar

Le concept arbore la teinte Nitrogen, qui lui est propre et réagit à la lumière naturelle. Le Swedish Gold, signature performance de Polestar, se retrouve sur les étriers de frein Brembo, les bouchons de valve, les ceintures de sécurité et les garnitures intérieures.

  • Dossiers de siège en composite biosourcé de lin européen et de polypropylène biosourcé
  • Cadres de siège et traverse de planche de bord en acier galvanisé à faibles émissions
  • Intérieurs de portes monomatière entièrement recyclables
  • Composite en fibres naturelles Bcomp apparent dans le coffre
  • Amortisseurs Öhlins exposés sous la coque arrière

Des portes à ouverture antagoniste, sans montant central, donnent accès à quatre sièges individuels aux supports gonflables. Le coffre avant prévoit même un espace pour des casques de course et un extincteur, un détail qui en dit long sur la vocation du véhicule.

La Polestar 2 en 2027, le Polestar 7 en 2028

Polestar prévoit lancer la remplaçante de la Polestar 2 en 2027 et présenter le VUS compact Polestar 7 en 2028, dont la production est prévue en Europe. Nous rapportions plus tôt que le Polestar 7 reposera sur la plateforme SPA3 partagée avec Volvo.

Le concept Formula 2030 a fait ses débuts mondiaux lors des essais routiers médias de la Polestar 4 VUS.

Vue en plongée de trois quarts avant du concept Polestar Formula 2030 sur un asphalte sombre, montrant son toit vitré et son pare-brise enveloppant.
Le concept adopte un pare-brise enveloppant en forme de visière et un toit panoramique en verre. | Photo : Polestar
Vue arrière du concept Polestar Formula 2030 sur une route de montagne, montrant ses minces feux arrière Single Blade et son diffuseur arrière.
La barre lumineuse pleine largeur disparaît au profit des feux arrière Single Blade, présentés avant la production en série. | Photo : Polestar
Concept Polestar Formula 2030 vu de haut et de l’arrière, la nuit, feux arrière rouges allumés et faisceaux des phares sur la chaussée sombre.
Avec ses feux Single Blade allumés et ses puissantes hanches arrière, le concept affiche une signature claire vu de l’arrière. | Photo : Polestar
Gros plan de l’écran conducteur incurvé HyperDIM de 20 pouces derrière le volant du concept Polestar Formula 2030.
L’écran incurvé HyperDIM de 20 pouces est fixé directement sur la colonne de direction et bouge avec elle. | Photo : Polestar
Gros plan de la console centrale du concept Polestar Formula 2030 avec boutons rotatifs et interrupteurs sous un écran tactile.
Les huit commandes physiques sous l’écran central peuvent prendre la forme d’interrupteurs à bascule ou de commandes rotatives. | Photo : Polestar
Gros plan d’un siège gris pâle du concept Polestar Formula 2030 avec ceintures dorées portant l’inscription Polestar Formula 2030.
Le Swedish Gold, signature performance de Polestar, orne les ceintures de sécurité et les détails intérieurs. | Photo : Polestar
Coffre du concept Polestar Formula 2030 avec plancher transparent et sangles à bagages dorées, sièges arrière visibles au fond.
Sous le plancher de coffre transparent, des sacs sur mesure sont retenus par des sangles Swedish Gold. | Photo : Polestar
Vue trois quarts avant en contre-plongée du concept Polestar Formula 2030 argenté sur l’asphalte, montagnes brumeuses en arrière-plan.
Le nez de requin du concept comporte un profond déflecteur avant ancré à une arête centrale. | Photo : Polestar
Concept Polestar Formula 2030 stationné sur l’asphalte au coucher du soleil, collines en arrière-plan, vu de trois quarts avant.
Long capot, porte-à-faux courts et jantes de 22 pouces dictent les proportions du concept. | Photo : Polestar
Vue en plongée de trois quarts arrière du concept Polestar Formula 2030 sur un asphalte sombre, montrant son toit vitré et sa lunette arrière.
La lunette enveloppante rejoint un robuste montant C qui part des hanches arrière jusqu’au toit. | Photo : Polestar
Vue arrière du concept Polestar Formula 2030 dans un studio clair, montrant ses feux arrière Single Blade.
L’aileron arrière est fixé au centre, au-dessus d’un diffuseur arrière bas. | Photo : Polestar
Vue de dessus de l’arrière du concept Polestar Formula 2030 montrant le toit vitré, la lunette arrière et les sangles dorées à l’intérieur.
Les sangles à bagages Swedish Gold sont visibles à travers la lunette arrière enveloppante. | Photo : Polestar
Gros plan d’un siège gris pâle avec ceintures de sécurité dorées dans le concept Polestar Formula 2030.
Les sièges, placés bas, sont dotés de supports et d’assises gonflables. | Photo : Polestar
Arrière d’un siège du concept Polestar Formula 2030 montrant son dossier gris pâle à tissage quadrillé sur fond uni.
Le dossier est fait d’un composite biosourcé de lin européen et de polypropylène biosourcé, dans un tissage quadrillé. | Photo : Polestar
Gros plan du volant du concept Polestar Formula 2030 avec détails dorés, relié à l’écran conducteur.
En mode Performance, le volant et l’écran HyperDIM se rapprochent du conducteur. | Photo : Polestar
Vue de face du concept Polestar Formula 2030 montrant ses phares Dual Blade intégrés à une aile aérodynamique, au-dessus d’un profond déflecteur avant.
Les phares Dual Blade annoncent le visage de la prochaine génération de Polestar 2, prévue pour 2027. | Photo : Polestar

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