Le concept Polestar Formula 2030 annonce la prochaine Polestar 2 et le Polestar 7

Les phares Dual Blade annoncent la prochaine Polestar 2, prévue pour 2027.

Huit commandes physiques personnalisables sont placées sous un écran central de 12,2 pouces.

Avec 1 350 mm de haut, le concept est plus bas que la Polestar 5.

Polestar a dévoilé aujourd’hui le concept Formula 2030, une sportive à quatre portes surbaissée qui préfigure le design de la prochaine génération de Polestar 2 et du futur Polestar 7. Il s’agit du premier show-car conçu sous la direction de Philipp Römers, chef du design, et Polestar confirme que plusieurs de ses éléments de design se retrouveront sur des modèles de série.

Lorsque Polestar a présenté un premier aperçu du concept Formula 2030 en septembre, la marque le décrivait comme une évolution de son langage visuel actuel. La présentation d’aujourd’hui complète le portrait, à l’extérieur comme à l’intérieur.

« Il représente également une évolution audacieuse de notre ADN de design déjà bien établi, pour renforcer le positionnement de la marque, tout en conservant la performance », a déclaré Philipp Römers.

4 680 mm de long et 1 350 mm de haut, plus bas que la Polestar 5

Longueur : 4 680 mm

4 680 mm Largeur : 2 021 mm

2 021 mm Empattement : 2 780 mm

2 780 mm Hauteur : 1 350 mm

1 350 mm Jantes : 22 pouces, à écrou central et quatre branches

Son toit est donc plus bas que celui de la grande routière Polestar 5. Par ses dimensions, le concept se situe entre la prochaine Polestar 2 et le Polestar 7, et Polestar cite la Polestar 4 VUS comme inspiration pour sa silhouette basse et pratique.

Les phares Dual Blade annoncent la Polestar 2 de 2027

Les phares Dual Blade forment l’aperçu le plus concret de la production : ils donnent son visage à la prochaine génération de Polestar 2, prévue pour 2027. Celle-ci succédera à la dernière Polestar 2 de génération actuelle, sortie de l’usine chinoise plus tôt ce mois-ci.

À l’avant, les phares s’intègrent à une aile aérodynamique au-dessus d’un profond déflecteur. Un essuie-glace unique à orientation verticale balaie un pare-brise enveloppant en forme de visière, clin d’œil à la première Polestar 2. Un lidar reste dissimulé sous un carénage aérodynamique jusqu’à l’activation de la fonction de conduite autonome.

À l’arrière, la barre lumineuse pleine largeur disparaît. Les nouveaux feux Single Blade de Polestar la remplacent, présentés sur le concept avant la production en série.

Écran conducteur de 20 pouces et huit commandes physiques

Le poste de conduite est entièrement tourné vers le conducteur. Un écran HyperDIM incurvé de 20 pouces est fixé directement sur la colonne de direction, tandis qu’un écran central de 12,2 pouces s’intègre au tunnel central surélevé.

C’est ici que ça devient intéressant. En faisant glisser le sélecteur vers l’avant, on choisit entre les modes Performance, Normal et Autonome, et l’habitacle se réorganise physiquement. En mode Autonome, l’écran central se redresse, et le siège et le volant s’éloignent l’un de l’autre. En mode Performance, l’écran s’abaisse à fleur de surface, et le volant et l’écran HyperDIM se rapprochent du conducteur.

Sous l’écran central, huit commandes physiques donnent accès aux fonctions les plus utilisées. On peut choisir le type de commande, comme des interrupteurs à bascule ou des boutons rotatifs, et programmer des raccourcis personnalisés. L’assistant Google Gemini fait aussi partie de l’environnement Google intégré.

« En tant que marque de performance, nous recentrons notre attention sur le conducteur, et nous rééquilibrons donc le numérique et le physique », a déclaré Juan Pablo Bernal, chef du design intérieur.

Dossiers en lin, acier à faibles émissions et accents Swedish Gold

Le concept arbore la teinte Nitrogen, qui lui est propre et réagit à la lumière naturelle. Le Swedish Gold, signature performance de Polestar, se retrouve sur les étriers de frein Brembo, les bouchons de valve, les ceintures de sécurité et les garnitures intérieures.

Dossiers de siège en composite biosourcé de lin européen et de polypropylène biosourcé

Cadres de siège et traverse de planche de bord en acier galvanisé à faibles émissions

Intérieurs de portes monomatière entièrement recyclables

Composite en fibres naturelles Bcomp apparent dans le coffre

Amortisseurs Öhlins exposés sous la coque arrière

Des portes à ouverture antagoniste, sans montant central, donnent accès à quatre sièges individuels aux supports gonflables. Le coffre avant prévoit même un espace pour des casques de course et un extincteur, un détail qui en dit long sur la vocation du véhicule.

La Polestar 2 en 2027, le Polestar 7 en 2028

Polestar prévoit lancer la remplaçante de la Polestar 2 en 2027 et présenter le VUS compact Polestar 7 en 2028, dont la production est prévue en Europe. Nous rapportions plus tôt que le Polestar 7 reposera sur la plateforme SPA3 partagée avec Volvo.

Le concept Formula 2030 a fait ses débuts mondiaux lors des essais routiers médias de la Polestar 4 VUS.