Honda CR-V hybride 2025 vs Subaru Forester e-BOXER hybride 2025 : Comparaison des VUS hybrides

Pour les acheteurs canadiens qui envisagent de choisir un VUS compact hybride en 2025, les Honda CR-V Hybride et Subaru Forester e-BOXER Hybride sont des modèles récents qui viennent s’ajouter au Ford Escape Hybride et au Toyota RAV4 Hybride.

Bien que Honda et Subaru partagent des objectifs similaires — amélioration de l’efficacité énergétique, capacité de traction intégrale et praticité pour la famille — leurs approches pour atteindre ces objectifs diffèrent de manière significative. Voici une analyse de la comparaison entre ces deux véhicules hybrides sur le plan des groupes motopropulseurs, des caractéristiques, du prix, des dimensions, de l’autonomie et des capacités globales.

Groupe motopropulseur et performances

Le Honda CR-V hybride 2025 est équipé d’un moteur 4 cylindres en ligne de 2,0 litres et d’un système hybride à deux moteurs. Cette configuration produit 204 chevaux et 247 lb-pi de couple, transmis par une transmission électronique à variation continue (E-CVT). Au Canada, le CR-V hybride n’est proposé qu’avec le système de traction intégrale en temps réel de Honda, qui utilise le contrôle intelligent pour optimiser la traction. Honda propose également quatre modes de conduite : ECON, Normal, Sport et Neige.

Le système hybride e-BOXER de nouvelle génération de Subaru adopte une approche différente. Il associe un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 litres à cycle Atkinson (BOXER) à un moteur électrique et à une batterie lithium-ion de grande capacité. La puissance combinée est légèrement inférieure, à 194 chevaux. Le système utilise une CVT Lineartronic et conserve le système de traction intégrale symétrique à temps plein de Subaru. Le X-MODE, le contrôle en descente, la vectorisation active du couple et le contrôle de la dynamique du véhicule sont tous de série.

Caractéristiques et technologie

Le CR-V hybride, en particulier dans sa version Touring, offre un ensemble bien équilibré de technologies et de caractéristiques de confort. Les points forts comprennent un écran d’infodivertissement de 9 pouces, un système audio Bose premium à 12 haut-parleurs, la navigation intégrée et les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto. La suite de fonctions d’aide à la conduite de Honda, connue sous le nom de Honda Sensing, est de série et comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant, l’aide au maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation. D’autres fonctions de confort comme un chargeur de téléphone sans fil, des sièges avant et arrière chauffants et un hayon électrique mains libres sont également disponibles.

Le Forester e-BOXER Hybrid Premier de Subaru est équipé d’un plus grand écran tactile de 11,6 pouces, d’un bloc d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et d’un système d’intégration sans fil des téléphones intelligents de série. Le système EyeSight de Subaru est inclus dans toutes les versions et a été amélioré pour une réponse plus rapide et de meilleures performances dans un plus grand nombre de situations de conduite. Des fonctions telles que le freinage automatique en marche arrière, la détection de l’angle mort et l’aide à l’arrêt d’urgence ajoutent des niveaux de sécurité supplémentaires. Le Forester comprend également les services connectés Subaru STARLINK pour les interventions d’urgence et l’accès à distance.

Prix au Canada

Le prix sera un facteur important pour de nombreux acheteurs. Le Subaru Forester e-BOXER Hybride Premier 2025 a un PDSF de 47 995 $.

Il se situe donc sous les deux versions hybrides du CR-V : le modèle hybride EX-L commence à 48 075 $, tandis que le modèle hybride Touring haut de gamme se vend à 50 575 $.

Compte tenu de l’équipement plus riche de la Subaru (Premier vs EX-L), l’écart de prix peut être attrayant pour les acheteurs axés sur le rapport qualité-prix.

Consommation et autonomie

Le système hybride de Honda est bien optimisé pour l’économie de carburant, surtout en conditions réelles. Le CR-V hybride équipé de la transmission intégrale affiche une consommation de 6,0 L/100 km en ville, 6,9 sur l’autoroute et 6,4 en cycle mixte.

Subaru n’a pas encore publié les chiffres officiels de la consommation de carburant du Forester e-BOXER Hybrid, mais on estime qu’il affichera une consommation de 6,7 L/100 km en ville et de 6,9 L/100 km sur route, pour une consommation combinée de 6,8 L/100 km.

Capacités

En termes de capacités, les deux modèles offrent une transmission intégrale et des capacités de remorquage léger. Le CR-V hybride peut remorquer jusqu’à 453 kg.

Subaru n’a pas communiqué officiellement la capacité de remorquage du Forester hybride au Canada, mais elle est de 1 500 lb aux États-Unis. Ce qui distingue le Forester, c’est son côté un peu plus robuste, sa garde au sol plus importante et ses équipements de série tels que les configurations X-MODE et X-MODE bimode pour son système de traction intégrale.

Dimensions

Spécifications CR-V Hybride Forester Hybride Longueur 4 695 mm 4 655 mm Garde au sol 208 mm 220 mm Volume pour les passagers 2 931 L 3 019 L Volume de chargement (sièges relevés/abaissés) 1 028 L / 2 030 L 779 L / 1 957 L

Réflexions finales

Le Honda CR-V Hybride 2025 met l’accent sur l’économie de carburant, tandis que le Subaru Forester e-BOXER Hybride met l’accent sur la robustesse et la sécurité. Les deux véhicules sont des choix intelligents et favorables à la famille.

Sur le plan du confort, la conduite du Forester est plus souple que celle du CR-V, plus chère, mais plus économe en carburant. Il s’agit d’une décision difficile à prendre, car les deux VUS présentent des arguments très valables en leur faveur.