Essai routier Honda CR-V Hybride 2025 : Raffiné et spacieux, mais pas le plus économique

Forces

Raffinement mécanique

Espace intérieur généreux

Info divertissement intuitif

Faiblesses

Consommation plus élevée que ses concurrents

Pas de versions abordables

Sièges avant peu confortables

Le Honda CR-V est une des têtes d’affiches de la catégorie des VUS compacts en Amérique du Nord depuis son introduction il y a plus de vingt-cinq ans, et la génération actuelle s’arme d’une version hybride pour concurrencer son compétiteur depuis toujours, le Toyota RAV4.

En effet, si Honda offrait une version électrifiée de son CR-V de précédente génération aux États-Unis, il aura fallu attendre 2023 pour pouvoir en bénéficier au Canada.

Une mécanique raffinée, mais pas des plus efficaces

Commençons par ce qui différencie le CR-V Hybride de ses homologues entièrement à essence en regardant sous le capot. Honda installe ici un système hybride qui combine un moteur à essence atmosphérique à quatre cylindres de 2.0L avec deux moteurs électriques (un générateur et un propulseur). Cet ensemble développe une puissance totale de 204 chevaux et un couple de 247-lb-pi.

Si c’est suffisant pour donner au CR-V Hybride des performances tout à fait correctes, c’est tout de même moins que ce que la concurrence offre, notamment le Toyota RAV4 hybride (219 chevaux) et le Kia Sportage HEV (227 chevaux).

Un constat similaire peut aussi être fait sur le plan de la consommation de carburant, puisqu’on n’atteint pas des chiffres aussi faibles qu’on pourrait l’espérer. Ainsi, Ressources Naturelles Canada affiches des cotes de consommation moyennes de 6,0 L/100 km en ville et 6,9 L/100 km sur autoroute pour le CR-V Hybride, ce qui le place dans le bas du peloton des VUS hybrides compacts.

Pour ma part, j’ai réalisé une moyenne de 6,8 L/100 km pendant ma semaine d’essai, ce qui est très bien, mais lorsqu’on considère que le CR-V à essence est déjà plutôt économique, l’avantage de l’hybride s’efface un peu.

Là ou cette mécanique brille, par contre, c’est au chapitre du raffinement. En effet, le système hybride du CR-V 2025 fonctionne avec une douceur remarquable et il est impossible de détecter la transition entre l’électrique et l’essence, à moins de jeter un œil au combiné d’instruments.

Seules les fortes accélérations occasionnent un bruit moteur un peu élevé, et il est plutôt facile de demeurer en mode électrique si on est gentil avec la pédale.

Un autre bon point revient aux manettes derrière le volant qui permettent de moduler le freinage régénératif et ainsi récupérer plus d’énergie à la décélération, chose peu commune dans un hybride traditionnel.

Au niveau du châssis, le CR-V Hybride offre une tenue de route très saine et prévisible, gracieuseté d’une suspension ferme mais qui amorti tout de même efficacement les cahots.

Ici aussi, le raffinement est évident et l’expérience de conduite se compare favorablement à des véhicules plus chers vendu par des marques prémium.

Des dimensions généreuses

Revenons aux points communs à tous les Honda CR-V 2025. Une des grandes forces de ce modèle est son côté pratique très prononcé. Par exemple, le CR-V, comme tous les VUS Honda d’ailleurs, est l’un des plus grands de son segment, ce qui lui permet d’offrir un espace intérieur très généreux, autant pour les occupants que pour les bagages.

C’est donc dire que deux occupants peuvent prendre place à l’arrière en tout confort, et qu’un troisième n’y serait pas trop mal non plus pour des trajets plus courts.

Cela signifie aussi que le CR-V est tout indiqué pour les parents qui doivent installer leurs bambins dans les sièges d’appoint encombrants, d’autant plus que les larges portières arrière s’ouvrent à 90-degrés, rendant l’accès à bord très facile.

À l’avant, les dégagements sont tout aussi généreux, mais les sièges sont raides et offrent peu de support, ce qui peut gêner certains conducteurs, surtout quand on doit parcourir de longues distances.

Dans le coffre, le CR-V Hybride réserve 1 028 litres pour les bagages avec tout les sièges en place et jusqu’à 2 030 litres lorsqu’ils sont rabattus. C’est plus que bien d’autres VUS compacts et ça devrait suffire aux besoins de la plupart des conducteurs.

Un équipement complet

Le Honda CR-V Hybride 2025 n’est offert qu’en deux versions : EX-L et Touring. Puisque ces deux versions sont sises au sommet de la gamme du CR-V, leur équipement est très complet, et même le modèle EX-L que j’ai mis à l’essai disposait de pratiquement toutes les caractéristiques les plus recherchées dans ce segment.

Cela signifie la présence des sièges avant et arrière chauffants, du volant chauffant, d’un tapis de recharge sans-fil, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, de la climatisation automatique à deux zones, d’un combiné d’instrument semi-numérique, et de la suite complète d’assistances à la conduite Honda Sensing.

En comparaison avec la version Touring, il ne manque que les sièges avant ventilés, la navigation intégrée et un système audio Bose à 12 haut-parleurs.

Inclus dans les modèles hybrides est un écran tactile de 9 pouces à la console centrale. C’est un peu petit considérant ce que la compétition offre, mais ce système d’info divertissement à toutefois le mérite d’être complet et intuitif, notamment grâce aux raccourcis personnalisables qui sont toujours au bas de l’écran.

Bien sûr, tout cet équipement à un coût, et le CR-V Hybride 2025 n’est pas des plus abordables. Avec un prix de départ de 48 456$, le modèle EX-L est offert à un prix similaire à ses concurrents équipés de façon comparable, mais Honda n’offre pas de versions moins dispendieuses qui pourraient rendre sa technologie hybride plus accessible.

Ainsi, les acheteurs qui veulent seulement un VUS hybride, sans se soucier de l’équipement, pourront trouver bien moins cher ailleurs.

Conclusion

Le Honda CR-V Hybride 2025 bénéficie de toutes les qualités qui ont fait du VUS compact de Honda un franc succès au fil des ans, avec une meilleure économie de carburant en prime. Par contre, ce dernier avantage n’est pas aussi marqué qu’on le souhaiterait par rapport au modèle à essence, qui est de surcroit moins cher. Souhaitons que Honda revoie son offre pour offrir des versions plus abordables qui mettraient le CR-V Hybride à la portée de plus d’acheteurs.