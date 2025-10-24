Toyota RAV4 hybride vs Honda CR-V hybride 2026 : des rivaux assemblés en Ontario s’affrontent  

Pour 2026, le RAV4 redessiné passe entièrement à l’électrification avec des options HEV et PHEV, tandis que le CR-V ajoute un TrailSport Hybrid plus robuste et de nouvelles technologies.

Pour 2026, le RAV4 redessiné passe entièrement à l’électrification avec des options HEV et PHEV, tandis que le CR-V ajoute un TrailSport Hybrid plus robuste et de nouvelles technologies.

Deux des VUS compacts les plus vendus au pays arrivent en 2026 avec des gammes hybrides revues et des approches bien distinctes. Le RAV4 de sixième génération abandonne complètement les versions uniquement à essence au profit d’options hybrides et hybrides rechargeables, tandis que Honda élargit l’offre du CR-V avec de nouvelles versions hybrides, tout en conservant des modèles à essence. Tous deux sont construits en Ontario et démontrent à quel point les hybrides sont désormais ancrés dans les habitudes de conduite des automobilistes d’ici.

Groupe motopropulseur et performances

Le RAV4 et le CR-V empruntent des voies différentes en matière d’hybridation : Toyota propose deux systèmes, un hybride et un hybride rechargeable, tandis que Honda mise sur un seul système hybride éprouvé.

Toyota équipe tous les RAV4 de groupes électrifiés. Le RAV4 hybride utilise une cinquième génération de système hybride avec un 4-cylindres de 2,5 L pour une puissance combinée de 236 ch. Les modèles RAV4 hybrides rechargeables passent à une sixième génération offrant jusqu’à 320 ch combinés et une autonomie tout électrique estimée à 80 kilomètres. Le groupe Technologie XSE du PHEV ajoute la recharge rapide CC, permettant de passer d’environ 10 à 80 % en quelques 30 minutes.

La gamme hybride du Honda CR-V utilise un système hybride à deux moteurs de quatrième génération sur quatre versions. Le 4-cylindres de 2,0 L et les deux moteurs électriques livrent 204 ch combinés et 247 lb-pi de couple. Le CR-V propose aussi deux versions à essence turbocompressées de 190 ch, même si les hybrides représentent plus de 65 % des ventes de CR-V.

Au Canada, tous les RAV4 sont livrés de série avec le rouage intégral. Le CR-V propose le rouage de type traction sur la version de base LX (à essence), tandis que toutes les autres versions incluent le rouage intégral de série.

Fiche technique

2026 RAV4 hybride 2026 RAV4 PHEV 2026 CR-V hybride Moteur 4-cylindres 2,5 L 4-cylindres 2,5 L 4-cylindres 2,0 L Puissance combinée 236 ch Jusqu’à 320 ch 204 ch Couple Non précisé Non précisé 247 lb-pi Autonomie électrique S.O. ~80 km S.O. Rouage TI TI TI

Consommation

Le CR-V hybride à TI affiche 6,0 L/100 km en ville, 6,9 sur route et 6,4 combiné. Ces cotes s’appliquent aux versions Sport Hybrid, EX-L Hybrid et Touring Hybrid. La nouvelle version TrailSport Hybrid, équipée de pneus tout-terrain, consomme légèrement plus avec 6,3 en ville, 7,2 sur route et 6,7 combiné.

Toyota n’a pas encore publié les données canadiennes de consommation pour les RAV4 hybride ou hybride rechargeable 2026. Les chiffres finaux seront communiqués à l’approche de leur arrivée chez les concessionnaires.

Gammes et prix

Les deux constructeurs élargissent leur offre hybride, mais la disponibilité des prix diffère.

La gamme CR-V commence avec deux versions turbocompressées, puis passe à quatre modèles hybrides. Le CR-V 2026 débute à 39 998 $ pour la LX à traction. Les hybrides commencent à 48 918 $ pour la Sport Hybrid et montent à 54 218 $ pour la Touring Hybrid. La nouvelle variante TrailSport Hybrid se situe à 50 318 $.

Toyota propose le RAV4 en neuf configurations réparties en trois familles de design. Les modèles « de base » comprennent les versions LE, XLE, SE, XSE et Limited. Le design « Robuste » est exclusif à la version Woodland. Le modèle « Sport » se résume à la nouvelle GR SPORT. Les prix canadiens du RAV4 2026 n’ont pas encore été annoncés; ils seront dévoilés à l’approche de sa mise en marché.

Prix du CR-V hybride 2026 Prix du RAV4 2026 Prix du RAV4 2025* Hybride de base 48 918 $ (Sport Hybrid) À venir 39 638 $ (LE) Intermédiaire 50 318 $ (TrailSport) / 51 718 $ (EX-L) À venir 42 778 $ (XLE) / 44 578 $ (SE) / 47 478 $ (XSE) Haut de gamme 54 218 $ (Touring) À venir 50 658 $ (Limited)



*Prix du RAV4 2025 à titre indicatif

Design et capacités

Le RAV4 est complètement redessiné pour 2026, alors que le CR-V reçoit une mise à jour de mi-cycle avec une nouvelle déclinaison plus aventurière.

Le RAV4 de sixième génération présente trois langages de design distincts. Les modèles « de base » adoptent une calandre peinte assortie à la carrosserie avec le museau « marteau » de Toyota. La version Woodland ajoute une calandre noire divisée avec éclairage DEL intégré Rigid Industries, une garde au sol relevée et des pneus tout-terrain. Les versions Sport, y compris la GR SPORT, reçoivent une calandre GR Functional MATRIX et des éléments inspirés du sport motorisé.

Le Honda CR-V reçoit de nouvelles jantes de 18 po et ajoute la TrailSport Hybrid comme première version au look aventurier. La TrailSport offre une garniture de protection argentée, des jantes gris requin exclusives chaussées de pneus tout-terrain Continental CrossContact, des accents extérieurs noirs et des écussons orange TrailSport. Des longerons de toit avec traverses et un attelage de remorque apportent une fonctionnalité supplémentaire.

Les RAV4 et CR-V à rouage intégral intègrent désormais une gestion de traction bonifiée sous 14 km/h, améliorant les aptitudes hors route en transférant davantage de couple aux roues qui adhèrent le mieux tout en freinant celles qui patinent.

Dimensions et espace

Le RAV4 et le CR-V affichent des dimensions extérieures similaires, mais certains écarts se retrouvent à bord.

Le RAV4 mesure 4 595 mm de long pour les versions « de base », alors que les déclinaisons Robuste et GR SPORT s’étirent à 4 620 mm. La largeur varie de 1 855 mm sur les modèles Core à 1 880 mm pour les designs Robuste et Sport. L’empattement demeure constant à 2 690 mm pour toutes les versions. Le volume de chargement varie de 1 036 à 1 070 litres avec les sièges arrière relevés selon la configuration du toit ouvrant, et s’étend jusqu’à 1 994 litres avec les sièges rabattus.

Le CR-V mesure 4 695 mm de long, 2 150 mm de large et repose sur un empattement de 2 700 mm. La garde au sol est de 208 mm pour les modèles à TI. Le volume de chargement atteint 1 113 litres avec la banquette en place et 2 166 litres avec les dossiers abaissés sur les versions à essence turbocompressées. Les hybrides offrent un peu moins d’espace, à 1 028 et 2 030 litres respectivement, en raison de l’intégration de la batterie.

Toyota n’a pas publié de mesures intérieures détaillées ni de volumes de chargement pour le RAV4 2026.

Dimension RAV4 (selon version) CR-V Longueur 4 595–4 620 mm 4 695 mm Largeur 1 855–1 880 mm 2 150 mm Hauteur 1 685–1 720 mm 1 690 mm Empattement 2 690 mm 2 700–2 701 mm

Capacité de remorquage

La capacité de remorquage varie selon le groupe motopropulseur et la version chez les deux modèles.

Le CR-V hybride peut remorquer jusqu’à 1 500 lb (680 kg) sur les versions LX et Sport. Les versions hybrides Sport Hybrid, TrailSport Hybrid, EX-L Hybrid et Touring Hybrid sont cotées à 1 000 lb (453 kg).

Toyota indique que certaines versions à TIdu RAV4 pourront remorquer jusqu’à 3 500 lb (1 588 kg), mais les spécifications par version n’ont pas encore été détaillées dans la documentation disponible.

Technologie et infodivertissement

Les deux modèles introduisent des systèmes multimédias à jour avec connectivité sans fil et affichages numériques bonifiés.

Le CR-V offre désormais un écran tactile HD de 9 po de série sur toutes les versions, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un chargeur sans fil. Les versions supérieures, dont Sport Hybrid, TrailSport Hybrid, EX-L Hybrid et Touring Hybrid, reçoivent un combiné d’instruments numérique de 10,2 po. La Touring Hybrid ajoute l’intégration Google intégrée. La chaîne audio va de quatre haut-parleurs sur les modèles d’entrée à un système Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs sur la Touring Hybrid.

Le RAV4 inaugure la plateforme logicielle Arene de Toyota, qui alimente le nouveau système Toyota Multimedia et Toyota Safety Sense 4.0. L’équipement de série comprend un écran tactile de 10,5 po avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un combiné d’instruments numérique de 12,3 po. Un écran de 12,9 po est offert sur les versions supérieures. Les versions Touring ajoutent un affichage tête haute, et certaines déclinaisons reçoivent une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs.

Le mode de conduite Individual du RAV4 Touring Hybrid permet d’ajuster la réponse de l’accélérateur et l’assistance de direction.

Sécurité

Les deux VUS arrivent avec des ensembles complets d’aides actives de série.

Le Honda CR-V inclut la suite Honda Sensing avec régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts, freinage atténuateur de collision avec détection des piétons, alerte de collision frontale, atténuation de sortie de route, aide au maintien de voie et reconnaissance des panneaux de signalisation. Le véhicule compte 10 coussins gonflables, dont des sacs frontaux de nouvelle génération conçus pour réduire la rotation de la tête en cas d’impact.

Le RAV4 introduit Toyota Safety Sense 4.0, qui bénéficie d’un matériel mis à jour et de capacités de détection accrues. Les fonctions précises seront détaillées à l’approche de sa mise en marché. Le RAV4 intègre aussi la structure de carrosserie Advanced Compatibility Engineering de Toyota.

Aménagement intérieur

Les finitions et le confort diffèrent d’un modèle à l’autre à mesure qu’on grimpe en gamme.

L’habitacle du CR-V TrailSport Hybrid propose des logos TrailSport brodés sur les appuie-têtes avant, des tapis toutes saisons en caoutchouc et un éclairage d’ambiance ambré dans les repose-pieds, la console de pavillon, les vide-poches de portières et les porte-gobelets. Les versions supérieures incluent les sièges avant chauffants, le volant chauffant, un toit ouvrant et des sièges garnis de cuir avec accents orange.

Le RAV4 offre des sièges allant du tissu au SofTex selon la version. La Woodland ajoute des panneaux perforés au motif exclusif, des accents rouge orangé et des tapis toutes saisons identifiés Woodland. La couleur de carrosserie exclusive Urban Rock est également offerte sur Woodland. Les modèles Sport reçoivent des sièges en microsuède BRIN•NAUB perforé et en SofTex avec surpiqûres bleues. La GR SPORT ajoute des logos GR sur les appuie-têtes et le volant, ainsi que des palettes de changement de rapport et des pédales sport en aluminium.

Disponibilité

Le CR-V a commencé à arriver chez les concessionnaires Honda du Canada à la fin de mai 2025, tandis que l’échéancier de lancement du RAV4 reste à préciser. Nous avons toutefois récemment pu mettre à l’essai le RAV4 Woodland 2026.

Tous les CR-V vendus au Canada sont assemblés à l’usine Honda of Canada Manufacturing à Alliston, en Ontario, où l’on soulignait, il y a quelques jours, la production du 11 millionième véhicule.

Toyota indique que la production du tout nouveau RAV4 2026 vient de commencer; les prix et les spécifications finales seront annoncés à l’approche de sa mise en vente, au début de 2026. Le RAV4 est lui aussi assemblé en Ontario, et les usines canadiennes de Toyota ont déjà produit plus de 11 millions de véhicules.

Verdict

Le Honda CR-V hybride 2026 offre aux acheteurs d’ici une option claire et immédiate — il est en vente maintenant, avec une efficacité éprouvée et des performances familières. Le Toyota RAV4 hybride redessiné, attendu au début de 2026, va plus loin en proposant à la fois l’hybride et l’hybride rechargeable, avec plus de puissance à tous les niveaux.

La décision se joue au calendrier. Si vous avez besoin d’un VUS hybride aujourd’hui, le CR-V est prêt. Si vous préférez attendre quelques mois pour plus de puissance, d’autonomie électrique et la prochaine plateforme de Toyota, le RAV4 viendra brouiller les cartes très bientôt.