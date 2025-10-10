Chevrolet Bolt 2027 ou Nissan LEAF 2026? Comparaison de deux VÉ abordables

Analyse comparative des spécifications : autonomie, recharge, technologies, prix et espace pour moins de 50 000 $ au Canada.

La Bolt débute à 43 470 $; la LEAF S+ à 47 846 $ — écart de 4 376 $

La LEAF propose 488 km d’autonomie; la Bolt, 410 km — avantage de 78 km

La Bolt se recharge plus vite : 26 minutes contre 35 minutes pour atteindre 80 %

Deux voitures électriques bien établies reviennent chez les concessionnaires canadiens, chacune avec sa propre vision d’une mobilité électrique abordable. La Chevrolet Bolt 2027 revient sous forme d’édition limitée, misant sur un prix d’entrée agressif et une recharge rapide. La Nissan LEAF 2026, complètement redessinée, vise plutôt l’autonomie maximale et une polyvalence inspirée des VUS.

Les deux modèles s’adressent aux conducteurs à la recherche d’un VÉ pratique sous la barre des 50 000 $, mais avec des priorités différentes : prix ou autonomie, rapidité de recharge ou espace utilitaire, hayon compact ou silhouette de multisegment.

Ce qui les propulse : moteurs et batteries

Comprendre leur motorisation et type de batterie permet de mieux saisir leurs forces et compromis.

Bolt : Moteur de 210 chevaux qui entraîne les roues avant. La batterie de 65 kWh utilise la technologie LFP — plus récente, durable et moins coûteuse que les anciennes. Ce choix technologique permet de maintenir le prix bas. Ce moteur est partagé avec le Chevrolet Equinox EV, ce qui réduit les coûts grâce au partage de composants. Le couple n’est pas précisé, mais les modèles similaires génèrent entre 236 et 266 lb-pi.

LEAF : Deux motorisations selon la batterie choisie. La version 75 kWh développe 214 chevaux et 261 lb-pi, tandis que la version 53 kWh (prévue au printemps 2026) offre 174 chevaux et 254 lb-pi. Les deux configurations envoient la puissance aux roues avant. La batterie inclut un système de refroidissement liquide avec récupération de chaleur pour maintenir une température optimale, même en hiver. Le type de chimie n’a pas été précisé.

Ce que ça veut dire : La LEAF offre une puissance légèrement supérieure (+4 ch) et une batterie plus grosse (+10 kWh), alors que la Bolt mise sur une technologie de batterie plus moderne, avantageuse pour la recharge rapide et la durabilité.

Comparaison moteur et batterie

Spécifications Bolt 2027 LEAF 2026 (75 kWh) Puissance 210 ch 214 ch Couple Environ 236–266 lb-pi 261 lb-pi Roues motrices Roues avant Roues avant Capacité de la batterie 65 kWh 75 kWh Type de batterie LFP (technologie récente) Non précisé Refroidissement batterie Non précisé Liquide + récupération thermique

Autonomie et recharge

Autonomie

La Bolt annonce une autonomie estimée de 410 km. La LEAF fait mieux avec 488 km, grâce à sa batterie plus grande. Cela représente 78 km supplémentaires — soit environ une journée de conduite de plus pour la majorité des gens.

Contexte canadien : Un conducteur moyen parcourt environ 50 km par jour. Une Bolt pourrait donc tenir plus d’une semaine sans recharge, tandis que la LEAF ajoute quelques jours d’autonomie. Sur autoroute, la LEAF pourrait permettre d’éviter une recharge.

Vitesse de recharge

Les deux modèles supportent une puissance de recharge rapide de 150 kW. Mais leur vitesse réelle diffère :

Bolt : 26 minutes pour passer de 10 % à 80 %

: 26 minutes pour passer de 10 % à 80 % LEAF : 35 minutes pour la même recharge

L’avantage de 9 minutes de la Bolt est probablement lié à la technologie LFP, plus efficace à accepter la charge.

À la maison (borne de niveau 2), les vitesses sont comparables.

Comparaison autonomie et recharge

Éléments comparés Bolt 2027 LEAF 2026 Capacité batterie 65 kWh 75 kWh Autonomie estimée 410 km 488 km Autonomie supplémentaire — +78 km Recharge rapide (10–80 %) 26 minutes 35 minutes Écart de recharge — +9 minutes Efficacité énergétique 6,3 km/kWh 6,5 km/kWh

Ports de recharge : une prise ou deux?

Bolt : Une seule prise compatible avec tous les types de recharge. Il s’agit du connecteur NACS (format Tesla), ce qui la rend compatible avec les Superchargers sans adaptateur. Pour les bornes CCS, un adaptateur sera requis. Recharge à domicile via cette même prise.

LEAF : Deux prises situées de chaque côté du véhicule :

J1772 (côté conducteur) : Recharge à domicile et sur bornes de niveau 2

: Recharge à domicile et sur bornes de niveau 2 NACS (côté passager) : Recharge rapide, y compris les Superchargers

Les deux véhicules supportent la fonction « Brancher et charger » (Plug & Charge) : pas besoin d’appli ni de carte.

Ce que ça veut dire : La Bolt est plus simple à utiliser au quotidien. La LEAF offre plus de flexibilité, mais demande de retenir quelle prise utiliser selon la situation.

Écrans, technologies et connectivité

Bolt :

Deux écrans : 11,3 po au centre et 11 po pour le conducteur

Google intégré : Maps, Assistant, Play — inclus de série

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Super Cruise en option (conduite mains libres)

Connectivité OnStar gratuite pendant 10 ans

Mises à jour logicielles à distance

LEAF :

Taille des écrans selon la version : S et S+ : Deux écrans de 12,3 po SV+ et PLATINUM+ : Deux écrans de 14,3 po

Google intégré uniquement sur SV+ et PLATINUM+

Apple CarPlay et Android Auto sans fil sur toutes les versions

ProPILOT Assist inclus sur tous les modèles

Versions supérieures : affichage tête haute, système Bose

Ce que ça veut dire : La Bolt inclut la technologie Google sur toutes ses versions. Sur la LEAF, elle est réservée aux modèles plus coûteux. Toutefois, ProPILOT est offert de série sur toute la gamme LEAF, alors que Super Cruise est une option payante sur la Bolt.

Comparaison des technologies

Fonction Bolt 2027 LEAF 2026 (Base) LEAF 2026 (Supérieure) Écran central 11,3 po 12,3 po 14,3 po Écran conducteur 11 po 12,3 po 14,3 po Google Maps/Assistant Inclus Non inclus Inclus Apple/Android sans fil Oui Oui Oui Conduite mains libres Super Cruise (option) ProPILOT (inclus) ProPILOT (inclus) Affichage tête haute Non offert Non offert PLATINUM+ uniquement Système audio Non précisé 4 ou 6 haut-parleurs Bose 10 haut-parleurs

Espace intérieur et chargement

Les deux véhicules accueillent 5 passagers et des sièges avant chauffants sont inclus de série.

Bolt (d’après la plateforme de la Bolt EUV précédente) :

Hauteur à l’avant : 1 016 mm

Espace jambes à l’arrière : 993 mm

Volume de chargement : 462 L (jusqu’à 1 611 L sièges rabattus)

Hayon large pour faciliter le chargement

Levier de vitesses sur la colonne, libérant l’espace central

LEAF :

Hauteur à l’avant : 1 013 mm

Espace jambes à l’arrière : 807 mm

Volume de chargement : 567 L (jusqu’à 1 559 L)

Système Divide-N-Hide avec rangement dissimulé

Hauteur totale : 1 557 mm — position de conduite plus haute, style VUS

Ce que ça veut dire :

La Bolt offre plus d’espace pour les jambes à l’arrière (+186 mm) et un volume de chargement maximal légèrement supérieur (+52 L).

(+186 mm) et un (+52 L). La LEAF offre plus d’espace de coffre avec les sièges en place (+105 L) et une position de conduite surélevée .

(+105 L) et une . Le hayon de la Bolt est plus bas pour un chargement facile, tandis que la LEAF a un plancher plus haut qui réduit les efforts pour déposer vos sacs.

Spécifications intérieures et du coffre

Dimension Bolt 2027 LEAF 2026 Nombre de passagers 5 5 Hauteur avant 1 016 mm 1 013 mm Hauteur arrière 960 mm 944 mm (sans toit) Jambes à l’avant 1 124 mm 1 077 mm Jambes à l’arrière 993 mm 807 mm Largeur aux épaules avant 1 387 mm 1 422 mm Largeur aux épaules arrière 1 320 mm 1 387 mm Coffre (sièges en place) 462 L 567 L Coffre (sièges rabattus) 1 611 L 1 559 L Hauteur totale 1 616 mm 1 557 mm

Sécurité et assistance à la conduite

Équipement de série sur les deux modèles :

Freinage automatique d’urgence

Alerte de sortie de voie

Assistance au maintien dans la voie

Détection des angles morts

Alerte circulation transversale arrière

Régulateur de vitesse adaptatif

Bolt — en plus :

Détection des collisions aux intersections

Freinage automatique en marche arrière

Plus de 20 caractéristiques de sécurité

LEAF — en plus :

Caméras 360° (vue aérienne)

Vue « capot invisible » (permet de voir trottoirs et obstacles)

Caméra frontale grand angle

Freinage automatique post-collision

Ce que ça veut dire : Les deux modèles sont très sécuritaires. La Bolt met l’accent sur la prévention d’accidents. La LEAF offre un avantage en manœuvres grâce à sa caméra périphérique, utile pour les stationnements canadiens étroits ou enneigés.

Design extérieur

Bolt : Silhouette de hayon avec design modernisé. Sept couleurs offertes. Roues de 17 po. La version RS ajoute : jantes noires brillantes, longerons de toit, peinture jaune exclusive et coutures rouges à l’intérieur. Toit ouvrant traditionnel en option.

LEAF : Nouveau look de multisegment — plus aérodynamique (coefficient de traînée de 0,26). Caractéristiques marquantes :

Poignées de porte affleurantes motorisées

Poignées arrière dissimulées dans les montants

Toit ouvrant électrochromique (claire ou foncée selon le réglage)

Roues de 18 ou 19 po

Neuf couleurs incluant combinaisons deux tons

Ce que ça veut dire : La Bolt conserve un style compact pratique. La LEAF opte pour une silhouette plus familiale avec posture rehaussée.

Prix réel à payer

Tous les prix incluent les frais de transport et préparation — donc le coût réel chez le concessionnaire.

Bolt :

LT (entrée de gamme) : 43 470 $

RS (modèle sport) : Prix à venir

LEAF :

S+ (75 kWh de base) : 47 846 $ (+4 376 $ vs Bolt LT)

SV+ (intermédiaire) : 50 846 $ (+7 376 $)

PLATINUM+ (haut de gamme) : 55 646 $ (+12 176 $)

S (53 kWh) : Prix à venir (printemps 2026)

Offre spéciale LEAF : Les 200 premiers acheteurs reçoivent une borne de niveau 2 gratuite (valeur estimée entre 800 $ et 1 000 $). L’installation est aux frais de l’acheteur.

Comparaison des prix

Modèle Bolt 2027 LEAF 2026 Version la moins chère 43 470 $ (LT) 47 846 $ (S+) ou TBA (S) Version intermédiaire TBA (RS) 50 846 $ (SV+) Version haut de gamme — 55 646 $ (PLATINUM+) Bonus Aucun annoncé Borne gratuite (200 premiers)

Disponibilité

LEAF : Déjà en vente chez Nissan depuis l’automne 2025. Les modèles 75 kWh (S+, SV+, PLATINUM+) sont disponibles. Le modèle S à batterie plus petite arrive au printemps 2026.

Bolt : Arrivée prévue début 2026 (T1). Attention — il s’agit d’une production limitée. Chevrolet n’a pas annoncé combien de véhicules seront offerts ni pour combien de temps.

Ce que ça veut dire : La LEAF est déjà disponible. Pour la Bolt, il faudra attendre et agir vite au lancement.

Verdict final : qu’est-ce qui les différencie vraiment?

La Bolt est pour vous si :

Vous cherchez le prix le plus bas (43 470 $)

(43 470 $) Vous voulez une recharge plus rapide (26 min vs 35)

(26 min vs 35) Vous préférez une prise unique simplifiée

Vous voulez Google intégré sur toutes les versions

Vous aimez le format compact avec grand hayon

La traction avant répond à vos besoins

La LEAF est pour vous si :

Vous souhaitez plus d’autonomie (488 km vs 410 km)

(488 km vs 410 km) Vous aimez le style multisegment/VUS

Vous préférez une plus grosse batterie (75 kWh)

(75 kWh) Vous voulez des données techniques plus détaillées

Vous voulez choisir entre deux batteries

Vous voulez un modèle disponible immédiatement

Vous voulez des caméras d’aide au stationnement avancées

Chiffres clés à retenir :

Écart de prix : +4 376 $ pour la LEAF S+

: +4 376 $ pour la LEAF S+ Écart d’autonomie : +78 km pour la LEAF

: +78 km pour la LEAF Écart de recharge rapide : -9 min pour la Bolt

: -9 min pour la Bolt Écart de puissance : +4 ch pour la LEAF (quasi équivalent)

: +4 ch pour la LEAF (quasi équivalent) Écart de capacité de batterie : +10 kWh pour la LEAF

La vraie question : 78 km de plus valent-ils 4 376 $ de plus?

Si vos trajets sont courts au quotidien, la Bolt vous en donne amplement et vous économisez. Si vous roulez souvent sur autoroute ou voulez maximiser l’autonomie en hiver, la LEAF vaut peut-être le coût supplémentaire.

Conclusion : Deux VÉ pratiques sous les 50 000 $. La Bolt se distingue par son prix et sa vitesse de recharge. La LEAF mise sur l’autonomie, l’espace et les technologies de conduite. À vous de voir ce qui compte le plus.

