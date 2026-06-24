GMC Sierra 2027 : le cousin du Chevrolet Silverado va se dévoiler bientôt

La semaine dernière, Chevrolet a dévoilé la version 2027 de sa camionnette Silverado. Très bientôt, ce sera au tour du cousin GMC Sierra 2027 d’en faire autant. En prévision de ce grand jour, la division GMC de General Motors a diffusé une première image taquine sur son site web, laissant entrevoir la silhouette redessinée de la prochaine génération de sa camionnette pleine grandeur.

GMC a publié une image taquine du Sierra 2027, confirmant que le dévoilement est proche.

Le Sierra partagera ses groupes motopropulseurs avec le Chevrolet Silverado 2027, déjà présenté.

Les versions Sierra HD devraient suivre en 2028, dans la foulée des Silverado HD.

L’image, volontairement assombrie, permet tout de même de distinguer les grandes lignes d’un museau redessiné et plus affirmé, tout en offrant une signature que l’on connaît bien. Le compte à rebours est lancé.

Un style plus musclé

Sans que GMC ait encore levé officiellement le voile, l’image partagée suffit à confirmer que la camionnette profite d’une refonte sérieuse. Le museau semble plus imposant, dans la lignée de ce que GMC a fait avec ses autres produits ces dernières années. On peut s’attendre à une calandre élargie, des phares redessinés et une présence au sol renforcée, cohérente avec l’identité de la marque.

Le Sierra a toujours misé sur un positionnement légèrement plus haut de gamme que celui de son cousin, le Silverado. Ça ne devrait pas faire exception avec la prochaine génération.

À l’intérieur, on peut anticiper le même genre de mise à niveau technologique réalisée avec le Silverado 2027, soit la présence d’un tableau de bord entièrement numérique, d’un grand écran central et, probablement avec les versions Denali, d’un écran pour le passager.

La technologie Super Cruise, avec la capacité de remorquage semi-autonome, sera également au rendez-vous.

Le Chevrolet Silverado nous dit tout… ou presque

Chez General Motors, les camionnettes de Chevrolet et de GMC partagent la même architecture et, surtout, les mêmes mécaniques. Le Silverado 2027 vient d’être présenté avec quatre moteurs, dont deux nouveaux : le 4-cylindres TurboMax de 2,7 litres et le 6-cylindres Duramax turbodiesel de 3,0 litres sont de retour, alors que deux nouveaux V8, de 5,7 litres et de 6,6 litres, sont nouveaux, en remplacement des 5,3 et 6,2 litres.

Ces mêmes groupes motopropulseurs se retrouveront sous le capot du Sierra 2027, c’est une certitude.

La différence entre les deux camionnettes se jouera, comme toujours, sur le style et le positionnement. Le Sierra cible une clientèle qui recherche un produit légèrement plus raffiné, avec des versions telles que la Denali. On attend aussi les variantes hors route AT4, fort populaires.

Les Sierra HD suivront

Comme c’est la pratique établie chez General Motors, les versions ultra-robustes (Sierra 2500 HD et 3500 HD) arriveront l’année prochaine, vraisemblablement pour l’année modèle 2028. Le même scénario s’appliquera aux Silverado HD. C’est une séquence prévisible, et les amateurs qui attendent ces versions savent déjà qu’ils devront patienter un peu.

Le segment des camionnettes pleine grandeur est une guerre de tranchées où chaque changement compte. GMC va marquer des points avec un Sierra 2027 qui promet d’être à la hauteur de son rival direct, le Ford F-150, et de son partenaire de danse, le Silverado.

Soyez certains de ne rien manquer sur notre site, car un texte complet annonçant les changements officiels suivra bientôt.