Le tout nouveau Chevrolet Silverado 2027 dévoilé

En janvier 2026, GM avait annoncé son intention de révéler le nouveau Chevrolet Silverado 2027 cette année, et comme promis, la génération prochaine de la camionnette pleine grandeur vient de faire ses débuts.

Le Silverado 1500 affiche un nouveau design extérieur, une nouvelle paire de moteurs V8, un habitacle remanié avec de nouvelles technologies et davantage de caractéristiques de confort et de commodité, ainsi qu’une gamme repensée afin de mieux concurrencer les Ford F-150, Ram 1500 et Toyota Tundra, de même que le GMC Sierra 1500 également chez GM.

D’abord, et bien que les détails soient sporadiques pour l’instant, le Chevrolet Silverado 1500 2027 serait construit sur la même plate-forme que les modèles 2019 à 2026, bien que l’on s’attende à des améliorations en qualité de roulement et en réglage de suspension. La gamme consiste désormais de sept déclinaisons, dont Work Truck, Custom, Custom Trail Boss, Z71, Trail Boss, ZR2 et High Country. Cela signifie que les LT, LTZ et RST sont abandonnées, remplacées par la Z71. Cela laisse aussi la gamme sans variante sportive afin de rivaliser avec les F-150 Lobo et Ram 1500 Rumble Bee. Les configurations à cabine simple, cabine double et cabine multiplate sont toutes de retour, de même que les caisses courte, standard et longue.

La grande nouvelle, c’est l’arrivée de deux nouveaux moteurs, faisant partie de la sixième génération des V8 dont GM nous parle depuis l’an dernier. Les spécifications techniques viendront plus tard, mais un V8 de 5,7 litres et un V8 de 6,6 litres seront disponibles sous le capot de la camionnette, remplaçant le V8 de 5,3 litres avec 355 chevaux et le V8 de 6,2 litres avec 420 chevaux dans la génération actuelle.

GM a aussi confirmé que le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres, baptisé TurboMax, sera « amélioré » et jumelé à une boîte automatique à dix rapports au lieu de l’actuelle boîte à huit rapports. On ne sait pas encore ce qui sera amélioré, mais on peut souhaiter une hausse de puissance. En ce moment, le bloc de 2,7 litres produit 310 chevaux et un couple de 430 livres-pied. Le moteur le plus écolo, soit le six cylindres turbodiesel de 3,0 litres baptisé Duramax, sera maintenant offert en option dans la version Work Truck. Bien que GM ait dit que des hybrides rechargeables arriveraient dans sa gamme en 2027, le Silverado n’en aura pas, du moins pour l’instant.

Le Silverado ZR2 est de retour en tant que champion hors route de la gamme, profitant de pneus tout-terrain de 35 pouces et plus gros qu’auparavant, un capot doté d’un « dôme de puissance », des différentiels électriques avant et arrière ainsi que des amortisseurs de rebond accompagnant la suspension Multimatic DSSV. L’édition Bison sera reconduite aussi pour des capacités hors route encore plus poussées, qui devrait toujours proposer des plaques de protection de sous-carrosserie, de roues de 18 pouces à verrouillage de talon et de pare-chocs uniques, comme avant. L’ensemble hors route Z71 plus basique équipera maintenant de série les camions à 4RM.

En matière de design, le Silverado obtient de nouveaux panneaux de carrosserie d’un bout à l’autre, d’une calandre arborant un éclairage signature à DEL semblable à celle sur les Chevrolet Tahoe et Suburban ainsi que des feux arrière révisés. Toutes les déclinaisons reçoivent des moulures d’arches de roues, la plupart reçoivent de nouvelles jantes en alliage et un aileron au toit intégrant les antennes de communication, alors que les pratiques marches intégrées aux coins du pare-chocs arrière demeurent, tout comme le hayon multifonction Multi-Flex, mais quelque peu révisé si l’on se fie aux images.

Le Chevrolet Silverado 2027 dispose aussi d’un habitacle renouvelé. La console centrale Multi-Flex est nouvelle, procurant des porte-gobelets et du rangement coulissants, un compartiment de rangement plus volumineux sous l’appuie-bras, et ce dernier peut se déplier afin de créer une surface de travail. Un affichage numérique de 12,2 pouces pour le conducteur et un écran tactile de 16,3 pouces font partie de l’équipement de série dans toutes les déclinaisons, alors que l’affichage à tête haute et un écran multimédia de 11,5 pouces, côté passager, sont disponibles dans les ZR2 et High Country.

Ces deux variantes au sommet de la gamme profitent aussi d’aménagements plus luxueux, comprenant des ceintures de sécurité bicolores, des garnitures en carbone forgé dans le ZR2 et des garnitures en bois véritable dans le High Country. Ce dernier obtient aussi un toit panoramique, des aménagements intérieurs clairs et sombres, des garnitures satinées ainsi que des insertions en microfibre.

Il reste beaucoup de choses à apprendre à propos du Chevrolet Silverado 2027, et GM va probablement nous partager de l’information par brides d’ici au début de production du camion cet automne, comme la puissance des moteurs ainsi que les capacités de remorquage et de charge utile, entre autres. Le Silverado 1500 est actuellement assemblé à Oshawa, en Ontario, en Indiana aux États-Unis et à Silao au Mexique.