General Motors pourrait mettre fin à la production du Silverado 1500 à Oshawa

Cela ne laisserait que les versions HD du Silverado en production à l’usine canadienne.

Les analystes estiment que cela ne nécessiterait plus qu’un seul quart de travail au lieu de deux actuellement.

GM affirme que l’usine d’Oshawa produira des camionnettes de prochaine génération, mais n’a pas confirmé si cela inclut à la fois les modèles légers et lourds.

L’industrie automobile canadienne pourrait être sur le point de subir un autre coup dur, alors que les analystes d’AutoForecast Solutions aux États-Unis estiment que General Motors pourrait mettre fin à la production du Chevrolet Silverado 1500 à son usine d’Oshawa d’ici la fin de 2026.

En effet, le constructeur automobile pourrait ne pas faire fabriquer la nouvelle génération du Silverado 1500 dans son usine canadienne phare, choisissant plutôt de s’en remettre à des usines aux États-Unis et au Mexique, qui produisent déjà ce camion.

Cela laisserait uniquement les Silverado HD 2500 et 3500 sur la ligne d’assemblage d’Oshawa, ce qui réduirait considérablement la production de l’usine et le nombre de travailleurs requis.

En fait, AutoForecast Solutions estime qu’un seul quart de travail serait nécessaire si Oshawa ne conservait que la production des modèles HD, comparativement aux deux quarts de travail actuels.

Bien qu’aucun chiffre précis n’ait été avancé concernant d’éventuelles mises à pied, General Motors s’est déjà séparée de 700 travailleurs à Oshawa lorsqu’elle a supprimé le troisième quart de travail plus tôt cette année.

L’usine fonctionnait auparavant avec trois quarts de travail depuis 2022.

Cette réduction faisait suite à la fermeture de l’usine CAMI à Ingersoll en octobre dernier, qui demeure inactive sans plans précis pour l’avenir.

Le constructeur automobile n’a pas commenté cette affaire, qui a été rapportée par Automotive News Canada.

L’entreprise a plutôt réitéré son engagement envers Oshawa et, plus largement, envers le secteur manufacturier canadien, répétant qu’Oshawa produira des camions de prochaine génération.

Alors que la prochaine génération du Silverado 1500 arrivera pour l’année-modèle 2027, la nouvelle génération de camions lourds n’est attendue que pour l’année-modèle 2029. GM n’a pas précisé si Oshawa construira les deux types de camions ou uniquement ces derniers.

General Motors a également souligné son investissement de 343 millions de dollars dans l’usine d’Oshawa, réalisé spécialement pour la préparer à l’arrivée de cette prochaine génération de camionnettes.

L’estampage des panneaux de carrosserie aura également lieu à Oshawa, avec 63 millions de dollars réservés à cette fin précise.

L’usine de moteurs de St. Catharines a également reçu un investissement important de 691 millions de dollars pour fabriquer les nouveaux moteurs V8 qui propulseront les camions de prochaine génération, de concert avec d’autres installations aux États-Unis.

Bien que ces investissements soient encourageants pour le secteur manufacturier canadien, le portrait global demeure sombre, alors que la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain plane toujours.

En effet, les tarifs douaniers américains sur les véhicules fabriqués au Canada sont le principal facteur dans la décision de plusieurs constructeurs de réduire leurs investissements, de supprimer des quarts de travail ou de fermer des usines au Canada — des événements qui se sont tous produits depuis le retour de l’administration Trump au pouvoir en janvier 2025.

La section locale 222 d’Unifor, qui représente plus de 2 000 travailleurs à l’usine GM d’Oshawa, a confié à Automotive News Canada être « extrêmement préoccupée » par la stabilité d’emploi de ses membres. Le passage à un seul quart de travail réduirait considérablement les besoins en personnel, puisque la production totale de l’usine chuterait d’environ 130 000 unités par an à seulement 50 000.

Un retour au climat de libre-échange dont le Canada et les États-Unis ont bénéficié pendant des décennies aiderait probablement à redresser la situation pour le secteur automobile canadien, mais rien ne peut être tenu pour acquis avec l’administration américaine actuelle.

Source : Automotive News Canada