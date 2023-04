GMC et EarthCruiser préparent un concept pour les campeurs

Le concept sera dévoilé à la fin de l’été 2023.

Cette cabine va certainement affecter l’autonomie du camion électrique.

La présence de panneaux solaires indique qu’il y aura une alimentation en énergie alternative.

Le constructeur GMC attire l’attention depuis qu’il a présenté sa paire de véhicules électriques tatoués de l’écusson Hummer, et même un peu plus depuis le dévoilement de la camionnette Sierra EV.

Même s’ils sont intimement liés, ces trois véhicules donnent à GMC un alignement composé de trois camions capables de s’aventurer loin des sentiers battus, et ce, sans émettre d’émissions dans l’atmosphère. D’ici quelques mois, les consommateurs pourront repartir au volant de l’un de ces trois modèles pleine grandeur.

Et GMC est bien conscient du potentiel de ses trois nouveaux camions électriques lorsqu’il est question d’explorer des territoires éloignés. Voilà certainement pourquoi il s’associe avec la firme EarthCruiser qui se spécialise en solutions en tout genre pour les consommateurs qui veulent s’aventurer loin avec leur véhicule.

Au moment d’écrire ces lignes, GMC et EarthCruiser n’ont fourni que cette photo assombrie qui montre un pickup Hummer EV coiffé d’une cabine amovible montée dans la boîte du camion. On peut également déceler des panneaux solaires sur le toit, question d’alimenter certains appareils dans l’espace de vie.

Malheureusement, il faudra être patient, car GMC et EarthCruiser prévoient dévoiler ce nouveau concept vers la fin de l’été seulement.

« EarthCruiser conçoit ses véhicules pour qu’ils prospèrent dans les environnements les plus extrêmes et les plus difficiles que l’on puisse imaginer. […] De l’Outback australien à la nature sauvage de l’Alaska et partout ailleurs, un EarthCruiser a été conçu pour affronter des terrains difficiles. Alors que nous envisageons l’avenir de l’overlanding, nous continuons à nous intéresser à des technologies clés telles que l’électrification, qui nous aideront à explorer pendant les décennies à venir. L’électrification offre des possibilités intéressantes pour l’utilisation en milieu rural, telles que le contrôle précis du couple sur le terrain et la facilité d’utilisation, en plus de l’absence d’émissions de gaz d’échappement. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe d’ingénieurs de premier plan de GM et de chercher à développer un véhicule tout-terrain qui est vraiment fait pour, et qui définira, l’avenir de cette industrie », a déclaré Lance Gillies, PDG et fondateur d’EarthCruiser.

Parions que d’autres compagnies planchent déjà sur des solutions d’hébergement conçues pour les amateurs de plein air avec l’arrivée prochaine de toutes ces camionnettes électriques.

Rendez-vous à la fin de l’été 2023 pour plus de détail entourant ce concept GMC réalisé en collaboration avec EarthCruiser. L’histoire ne dit pas si la cabine nuit à l’autonomie du camion, mais en théorie, cet ajout entraîne des répercussions sur l’aérodynamisme du pickup et sur le poids déjà très important du modèle GMC.