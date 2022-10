Un pickup électrique intermédiaire de Hummer pourrait être en préparation

Le camion actuel de Hummer est classé comme un véhicule lourd à cause de son poids élevé

Un pickup intermédiaire pourrait compétitionner directement avec le Rivian R1T

Ce projet est apparemment une des priorités du constructeur

Les camions électriques sont très populaires en ce moment, comme en témoignent Rivian qui a enregistré plus de 70 000 commandes, GMC ayant 90 000 commandes pour le Hummer EV et Ford ayant 200 000 commandes pour le F-150 Lightning.

Afin de profiter encore plus de cette popularité, GMC envisagerait d’ajouter un pick-up électrique de taille moyenne à sa gamme Hummer.

Hummer a été relancé en tant qu’une partie de GMC plutôt que comme marque autonome, ce qui signifie que les modèles GMC et Hummer partagent les salles d’exposition les uns avec les autres.

Selon des sources internes à l’entreprise qui ont été interrogées par Automotive News, ce projet est hautement prioritaire pour le constructeur automobile.

Cela signifie qu’il est possible que nous voyions l’ajout d’un pick-up Hummer plus petit dans quelques années seulement, plutôt que vers la fin de la décennie.

Peu de détails sont connus sur ce futur véhicule puisque la société a refusé de faire des commentaires, mais les rumeurs disent que ce modèle pourrait concurrencer directement le Rivian R1T et le Ford F-150 Lightning.

Si l’on considère que GMC est sur le point d’introduire son propre Sierra EV afin de concurrencer ces mêmes véhicules, cela pourrait créer des conflits internes à l’arrivée du nouveau Hummer.

Pour éviter cela, le constructeur automobile est susceptible de destiner le petit Hummer à un public différent de celui du Sierra EV. Suivant les traces de la camionnette Hummer EV pleine grandeur, le modèle de taille moyenne devrait avoir un style robuste et viser les acheteurs qui veulent un véhicule plus performant et plus axé sur la conduite hors-route. D’autre part, le Sierra EV est susceptible de s’adresser aux acheteurs qui préfèrent le confort et le luxe dans leurs camions électriques.

Un modèle Hummer plus petit pourrait également faire partie de la stratégie de General Motors pour revenir en Europe. En effet, l’entreprise a déjà fait part de son intention de faire un retour entièrement électrique sur le continent après l’avoir abandonné il y a quelques années.

Il est peu probable que le Hummer grand format se vende bien en Europe pour un certain nombre de raisons, notamment sa taille physique qui pourrait le rendre peu pratique sur les petites routes. Par conséquent, un camion plus petit qui partage le même langage stylistique et des capacités similaires pourrait être un bon moyen d’attirer davantage l’intérêt des clients européens.