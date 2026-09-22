Le Rolls-Royce Project Nightingale amorce ses essais mondiaux

Le Rolls-Royce Project Nightingale, un cabriolet électrique biplace produit à seulement 100 exemplaires, entreprend un vaste programme d’essais avant le début des livraisons en 2028.

Le Rolls-Royce Project Nightingale sera limité à 100 exemplaires dans le monde.

Son développement comprendra 350 semaines d’essais cumulées en Europe, dans le cercle arctique et dans la péninsule Arabique.

Les prototypes seront testés jusqu’à 249 km/h et à une altitude pouvant atteindre 2 750 mètres.

Rolls-Royce a lancé le programme mondial d’essais du Project Nightingale, un cabriolet entièrement électrique issu de sa collection Coachbuild, qui mise sur une carrosserie développée sur mesure.

Dévoilé en avril 2026, le Project Nightingale est un cabriolet biplace de 5,76 mètres de long, soit presque autant qu’une Rolls-Royce Phantom. Son design s’inspire du courant Streamline Moderne ainsi que des voitures expérimentales « EX » conçues par Rolls-Royce dans les années 1920.

De la Méditerranée au cercle arctique

Le programme commence dans le sud de l’Europe, puis se poursuit dans le cercle arctique et dans les déserts de la péninsule Arabique. Les prototypes affronteront différents climats, des routes variées et des altitudes allant jusqu’à 2 750 mètres.

Rolls-Royce prévoit de consacrer 350 semaines cumulées à la validation du véhicule. Il ne s’agit donc pas d’un programme qui s’étendra sur près de sept ans, mais plutôt du temps total consacré aux essais par les différentes équipes.

Les prototypes statiques ont déjà effectué plus de 1 430 heures de simulations aérodynamiques et d’essais en soufflerie. Le Project Nightingale atteindra ensuite une vitesse maximale de 155 mi/h, soit environ 249 km/h, sur une piste d’essai privée.

Une attention particulière au confort

Rolls-Royce a développé un déflecteur d’air électrique spécialement pour le Project Nightingale. Celui-ci doit réduire les turbulences dans l’habitacle lorsque la capote est abaissée, tout en aidant à conserver la chaleur par temps froid.

La capote reçoit, pour sa part, un matériau insonorisant qui combine du cachemire, du tissu et des matériaux composites. Elle devra réussir 10 essais portant notamment sur son mécanisme, sa toile et son fonctionnement à des températures pouvant atteindre 80 °C.

Le coffre Piano, ou « Piano Boot », s’ouvre latéralement grâce à un mécanisme en porte-à-faux. Il devra effectuer jusqu’à 15 000 cycles d’ouverture et de fermeture pour en vérifier la durabilité.

Des livraisons prévues en 2028

Le Project Nightingale repose sur l’architecture en aluminium « Architecture of Luxury » de Rolls-Royce. Il reçoit également des roues de 24 pouces, les plus grandes jamais installées sur un véhicule de la marque.

Chaque exemplaire sera assemblé à la main à Goodwood et personnalisé selon les préférences de son propriétaire. L’achat se fera uniquement sur invitation, tandis que les premières livraisons sont prévues pour 2028.

Rolls-Royce n’a pas encore dévoilé les caractéristiques de son groupe motopropulseur électrique, ni la capacité de sa batterie, ni son autonomie ou son prix.