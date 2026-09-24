Le concept électrique Renault 8 Gordini fait renaître une icône française de la performance

Le concept à propulsion combine 266 ch, des proportions compactes et un style Gordini immédiatement reconnaissable.

Le concept électrique à propulsion de Renault réinterprète la Renault 8 Gordini de 1964.

Cet exemplaire unique développe 266 ch et repose sur des roues décalées de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière.

Ses débuts publics sont prévus à Paris avant que le concept intègre la future collection muséale de Renault.

Renault a revisité l’une des petites voitures de performance françaises les plus célèbres et les plus appréciées sous la forme d’un coupé électrique compact, dévoilant le concept Renault 8 Gordini le 24 septembre.

Cette étude de style unique réimagine la Renault 8 Gordini de 1964, à moteur arrière et à propulsion, sous la forme d’un biplace bas et large développant 266 ch (270 PS). Son moteur électrique monté à l’arrière préserve l’architecture de base qui avait contribué à donner au modèle original son caractère vif et sa formidable réputation d’école de pilotage.

Malheureusement, il ne s’agit pas d’un aperçu d’un futur modèle de série, et Renault n’a publié aucune donnée concernant la batterie, l’autonomie ou les performances. Le concept s’inscrit plutôt dans un programme de cinq ans ayant recours à des véhicules uniques afin de relier les 128 ans d’histoire de l’entreprise au design contemporain. Parmi les projets précédents figuraient la R17 électrique modernisée, créée avec Ora Ïto, ainsi que la voiture artistique Renault 5 Diamant.

Contrairement à ces collaborations, la Gordini a été entièrement développée à l’interne. Un concours de design interne a généré plus de 300 esquisses. Renault a réduit ces idées à deux maquettes à l’échelle 2:5 avant de combiner des éléments des deux pour créer la voiture finale.

Le coupé qui en résulte mesure 4,12 mètres de longueur, 1,88 mètre de largeur et seulement 1,27 mètre de hauteur. Il repose sur des roues de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière, avec des hanches arrière exagérément musclées, des passages de roue carrés et un museau effilé de manière nette et parfaitement proportionnée. Six phares circulaires rappellent le modèle original préparé pour le rallye, tandis que les feux arrière affleurants disparaissent presque lorsqu’ils sont éteints.

Sa carrosserie en fibre de carbone arbore une interprétation profonde, composée de trois couches, du traditionnel bleu de course français. Les deux bandes blanches emblématiques de Gordini font plus qu’éveiller des souvenirs : Renault les a utilisées comme ligne directrice pour structurer les détails extérieurs, puis a prolongé ce thème dans l’habitacle.

À l’intérieur, l’aluminium brossé remplace la majorité des plastiques visibles. Des écrans numériques circulaires sont répartis sur une planche de bord mince, tandis que les sièges baquets reçoivent des empiècements en velours côtelé bleu froid inspirés des sièges plats de la voiture des années 1960. Une commande rouge de chronomètre ajoute un détail résolument axé sur la conduite. Il s’agit d’un superbe design rétro réalisé avec une certaine retenue, mais qui conserve néanmoins l’étincelle visuelle ayant rendu « La Gorde » si spéciale.

Le nom porte un lourd héritage. Amédée Gordini a commencé à travailler avec Renault sur la Dauphine Gordini en 1957, faisant passer sa puissance de 32 à un renversant 37 ch. Surnommé « le Sorcier », il est devenu célèbre pour sa capacité à tirer une vitesse improbable de mécaniques modestes grâce à une ingénierie instinctive.

Le directeur du design de Renault, Alexandre Malval, a déclaré que l’objectif était la « pure passion automobile », plutôt que la nostalgie. La Gordini originale de 95 ch a contribué à rendre la performance accessible bien avant que les GTI européennes à hayon ne deviennent une catégorie à part entière, et des pilotes comme Jean Ragnotti ont perfectionné leur art à son volant.

Le concept fera sa première apparition publique dans un salon automobile lors du Mondial de l’Auto de Paris, du 12 au 18 octobre 2026. Il rejoindra ensuite les véhicules historiques, les archives et les œuvres d’art de Renault au musée des collections de l’entreprise, à Flins, en France, dont l’ouverture au public est prévue dans environ 15 mois.