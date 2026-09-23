Un incitatif de 50 $ pour déplacer la recharge des VÉ vers la nuit ?

Hydro-Québec mesure l’intérêt des conducteurs de VÉ pour une récompense annuelle liée à la recharge nocturne, sans annoncer de programme.

Hydro-Québec teste l’intérêt pour une récompense annuelle de 50 $ destinée aux propriétaires de VÉ.

Le scénario privilégierait la recharge entre 23 h et 4 h, sans pénaliser les autres périodes.

Hydro-Québec précise que le montant étudié ne correspond actuellement à aucun programme officiel.

Hydro-Québec évalue une nouvelle façon d’encourager les propriétaires de véhicules électriques à déplacer leur consommation vers les périodes où la demande sur le réseau est moins forte.

L’idée seule pourrait susciter de l’inquiétude. Le Québec dispose de l’une des sources d’électricité propre les plus abondantes en Amérique du Nord et figure parmi les principales régions productrices d’hydroélectricité au monde. Est-ce qu’on nous prépare pour quelque chose à venir ?

La société d’État mène actuellement un sondage auprès d’électromobilistes afin d’évaluer leur réaction à un scénario offrant une récompense annuelle de 50 $ par véhicule. En échange, les participants seraient invités à effectuer la recharge de leur véhicule entre 23 h et 4 h.

Le concept soumis aux répondants ne prévoit toutefois aucune pénalité pour une recharge réalisée en dehors de cette plage horaire. Ces sessions ne seraient simplement pas admissibles à l’incitatif envisagé.

Hydro-Québec insiste sur le caractère exploratoire de la démarche. Le montant présenté dans le questionnaire ne constitue ni une offre officielle ni l’annonce d’un futur programme. Donc, ce n’est qu’un test.

« Le montant de 50 $ évoqué dans le sondage sert uniquement à mesurer l’intérêt des clients à l’égard de différentes approches et ne correspond pas à une décision ou à un programme en place », a indiqué Louis-Olivier Batty, porte-parole d’Hydro-Québec.

L’exercice permet notamment à la société d’État d’évaluer jusqu’à quel point une récompense financière pourrait modifier les habitudes de recharge à domicile. Cette question prend de l’importance avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques branchés au réseau québécois.

Certains conducteurs ont toutefois déjà adopté la recharge nocturne sans incitatif supplémentaire. Plusieurs propriétaires de VÉ, tel que l’auteur de ces lignes, rechargent leur VÉ uniquement la nuit. Dans mon cas, entre 21 h et 6 h. Je songe maintenant à revoir ma cédule basée sur la proposition d’Hydro-Québec.

Pour un propriétaire de VÉ rechargeant principalement à domicile, Hydro-Québec estime également à environ 40 $ par année l’économie moyenne réalisable en évitant les événements de pointe hivernale.

La société d’État indique enfin examiner des approches déjà utilisées par d’autres distributeurs d’électricité nord-américains afin de mieux répartir la recharge des véhicules électriques dans le temps.

Source: Journal de Montréal