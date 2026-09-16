Kia K4 2026 : est-ce que ça vaut la peine?

La Kia K4 2026 représente le véhicule le plus abordable de la marque coréenne, faisant concurrence dans le segment des petites voitures. Segment dans lequel plusieurs constructeurs ont jeté l’éponge, préférant se concentrer sur des modèles plus gros et, surtout, plus profitables.

Parmi ceux qui vendent toujours des voitures abordables, quelques-uns proposent des motorisations hybrides, ce qui n’est pas le cas de la K4. Est-ce un réel désavantage? Voyons-y de plus près.

Deux motorisations sont disponibles dans la Kia K4 2026, offerte en berline à quatre portes et en cinq-portes avec hayon. La première consiste en un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres, produisant 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à variation continue. La deuxième, un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre, génère 190 chevaux et 195 livres-pied, assorti d’une automatique à huit rapports. Dans les deux cas, la puissance est acheminée aux roues avant.

Donc, pas d’apport hybride pour réduire la consommation, et pas de système d’arrêt-redémarrage automatique non plus. La voiture est tout de même aérodynamique, avec un coefficient de traînée de 0,27 pour la berline, parmi les meilleurs dans sa catégorie, et de 0,30 à 0,31 pour la version hatchback.

Lors de notre essai estival de la Kia K4 2026, en version GT-Line Turbo Limited à hayon chaussée de roues de 18 pouces et de pneus 235/40R18, nous avons observé une très bonne moyenne de 7,2 L/100 km. Comparons avec les cotes officielles calculées selon les normes de Ressources naturelles Canada :

Déclinaison Ville/route/mixte (L/100 km) Émissions de CO2 (g/km) Berline LX 7,9 / 5,8 / 7,0 164 Berline EX, EX+ et EX Premium 8,4 / 6,0 / 7,3 172 Berline GT-Line Turbo et GT-Line Turbo Limited 9,2 / 7,2 / 8,3 188 Hayon LX, EX, EX+ et EX Premium 8,3 / 6,7 / 7,6 n.d. Hayon GT-Line Turbo et GT-Line Turbo Limited 9,2 / 7,2 / 8,3 188

Pour se situer dans le segment, la concurrence de la K4 comprend la Honda Civic, la Hyundai Elantra, la Mazda3, la MINI Cooper, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, la Toyota Corolla ainsi que les Volkswagen Golf (GTI et R) et Volkswagen Jetta. La Civic, l’Elantra et la Corolla peuvent être munies de moteurs hybrides et sont par conséquent les moins énergivores du groupe. La K4 se maintient dans la moyenne du reste. Curieusement, la K4 et l’Elantra partagent plateforme et motorisations, mais pas le système hybride.

La Kia K4 2026 se détaille entre 27 029 $ et 38 579 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 935 $, la taxe du climatiseur de 100 $, les frais de concessionnaire de 699 $ et les options installées à l’usine.

Le prix de base de la K4 dépasse celle de l’Elantra, mais sinon, la Kia figure parmi les moins coûteuses des petites voitures. L’équipement de série comprend, entre autres, des roues de 16 pouces avec enjoliveurs, des rétroviseurs chauffants, une prévention de sortie de voie, des sièges en tissu, des sièges avant chauffants et à hauteur réglable, une clé intelligente avec démarrage à distance, un système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay/Android Auto et une chaîne audio à quatre haut-parleurs. En passant à la version EX, on obtient des roues en alliage de 17 pouces, une surveillance des angles morts et un volant chauffant.

À l’autre bout de la gamme, la variante GT-Line Turbo Limited propose roues de 18 pouces, toit ouvrant, climatiseur automatique à deux zones, sièges en cuir, siège du conducteur à réglage électrique, sièges avant ventilés, sièges arrière chauffants, instrumentation du conducteur numérique de 12,3 pouces, clé numérique et chaîne audio Harman/Kardon, entre autres. Bref, plus de 35 000 $, mais très bien équipée.

Comparons quelques données avec la Civic, la Mada3 et la Corolla :

Caractéristiques Kia K4 2026 Honda Civic 2026 Mazda3 2026 Toyota Corolla 2026 Prix tout frais inclus 27 029 $ à 38 579 $ 31 569 $ à 43 279 $ 28 240 $ à 42 940 $ 27 779 $ à 40 574 $ Moteurs L4 2,0 L

L4 turbo 1,6 L L4 2,0 L

L4 turbo 1,5 L

L4 2,0 L hybride L4 2,5 L

L4 turbo 2,5 L L4 2,0 L

L4 1,8 L hybride Rouages Avant Avant Avant, integral Avant, intégral Puissance (ch) 147 à 190 150 à 200 186 à 250 138 à 169 Couple (lb-pi) 132 à 195 133 à 247 186 à 320 105 à 151 Consommation mixte (L/100 km) 7,0 à 8,3 4,9 à 7,7 7,8 à 8,9 4,7 à 6,8 Empattement (mm) 2 720 2 735 2 726 2 640 à 2 700 Longueur (berline) (mm) 4 710 4 655 4 662 4 630 Longueur (hayon) (mm) 4 430 4 529 4 470 4 370 Largeur (mm) 1 850 1 801 1 796 1 781 à 1 790 Hauteur (mm) 1 420 à 1 430 1 410 à 1 415 1 445 à 1 455 1 435 Dégagement pour la tête avant/arrière (berline) (mm) 947 à 990 / 940 à 942 956 à 998 / 942 954 à 965 / 931 à 947 965 à 973 / 942 Dégagement pour la tête avant/arrière (hayon) (mm) 944 à 991 / 972 à 973 956 à 998 / 942 956 à 981 / 952 à 955 975 / 955 Dégagement pour les jambes avant/arrière (mm) 1 074 / 964 1 074 / 950 1 073 à 1 075 / 891 à 909 1 067 / 759 à 883 Volume de chargement coffre (berline) (L) 413 408 à 419 374 371 Volume de chargement min/max (hayon) (L) 628 / 1 680 693 / 1 308 572 / 1 334 660 / n.d.

Pas de problème pour monter à bord de la Kia K4 2026, ses portes permettant une grande ouverture à l’avant comme à l’arrière. On constate que, côté dimensions de l’habitacle, la Kia se tire bien d’affaire, surtout concernant le dégagement pour les jambes et l’espace de chargement. Toutefois, la ligne de toit peu élevée limite le dégagement pour la tête, particulièrement lorsque la voiture est munie du toit ouvrant. Sur papier, la K4 à hayon propose le plus grand coffre avec les dossiers rabattus. Lesdits dossiers ne sont pas réglables en inclinaison, ce qui les aurait rendus plus confortables lors des trajets plus longs.

En général, on apprécie l’ergonomie de la planche de bord dans la K4, avec des boutons au volant bien placés, des commandes de climatisation faciles à utiliser ainsi qu’une interface multimédia pas trop distrayante. On profite aussi d’espaces de rangement bien pratiques sur la console centrale, dont des porte-gobelets rétractables. Cependant, les sièges avant de la GT-Line Turbo Limited à l’essai étaient fermes et trop peu rembourrés, gâchant le confort.

Sous le capot, le moteur de base excite peu les sens, se démarquant surtout pour sa frugalité et, que l’on constate au fil des années, sa fiabilité générale. Le bloc turbo est évidemment plus énergique, et rend la K4 plus amusante à conduire. Toutefois, difficile de faire une comparaison nette avec la Civic Si, puisque cette dernière n’est disponible qu’avec une boîte manuelle. Une chose est sûre, la Mazda3 Turbo ainsi que les Golf GTI et Jetta GLI, avec leur couple généreux à bas régime et leurs suspensions plus fermes, sont plus divertissantes à piloter. La direction de la Kia n’est pas aussi précise, sans être molasse non plus, et le freinage est efficace. Le mode de conduite sport de la K4 ne fait pas grand-chose pour agrémenter l’expérience.

Contrairement à la Mazda3, l’Impreza et la Corolla hybride, la Kia n’est pas disponible avec un rouage intégral. Et bien que les ventes de cette sous-catégorie soient symboliques, la K4 n’est pas offerte en variante hautes performances afin de rivaliser la Civic Type R, l’Elantra N, la MINI John Cooper Works, la GR Corolla et la Golf R. D’ailleurs, on n’a pas inclus les données de ces bolides dans le tableau ci-haut.

De plus, on déplore un délai dans la réactivité de l’accélérateur, afin d’adoucir les décollages et peut-être économiser quelques gouttes d’essence, mais cette seconde où rien ne semble se passer après avoir appuyé sur la pédale devient lassante. Sur une note plus positive, la K4 propose un bon confort de roulement pour une voiture compacte et sa cabine est relativement bien insonorisée.

Alors, la Kia K4 2026 en vaut-elle la peine? Dans le segment des petites voitures, elle est concurrentielle à presque tous les niveaux. La K4 est peu énergivore, l’espace dans l’habitacle est convenable, sa planche de bord est conviviale et le prix est abordable. Les goûts ne se discutent pas, mais votre humble serviteur se mouille en affirmant que la version à hayon est plus agréable à l’œil que la berline, et qu’il paierait volontiers les 500 $ supplémentaires pour obtenir la carrosserie à cinq portes. La Kia représente aussi une excellente solution pour ceux qui en ont ras-le-bol de voir des Civic et des Corolla à tous les coins de rue.

En revanche, le rouage intégral n’est pas offert, ce qui aurait été pratique pour affronter les hivers canadiens, et l’absence d’une motorisation hybride représente un réel désavantage, surtout à cette époque durant laquelle l’essence coûte presque 2 $ le litre. Les acheteurs de la K4 doivent aussi composer avec quelques petits défauts, dont le délai dans la réactivité de l’accélérateur, le manque d’espace pour les jambes du passager central arrière ainsi que le manque de confort des sièges avant, du moins à notre avis.

Bref, la Kia K4 en vaut la peine. Elle consomme peu, mais ça pourrait être encore mieux si la marque décidait d’offrir le moteur hybride de la Hyundai Elantra.