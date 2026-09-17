Chevrolet Bolt 2027 : écolo ou pas?

Initialement, le Chevrolet Bolt 2027 n’était pas dans les plans de GM. Toutefois, sa clientèle lui aurait demandé de commercialiser à nouveau le petit multisegment électrique abordable et drôlement pratique, ce qu’a fait le constructeur. Toutefois, il ne sera offert que pour une durée limitée.

Lorsque la première génération du Bolt EV et du Bolt EUV a été retirée après le millésime 2023, GM était sur le point de lancer une pléthore de nouveaux véhicules électriques sur le marché, non seulement plus modernes, mais dotés d’un potentiel d’être réellement profitables. En partageant leurs technologies de batteries, leurs plateformes et leurs motorisations à travers toutes ses marques, cette nouvelle famille de camions et de multisegments écologiques devait permettre à GM de devenir un rival de taille à Tesla. Et pourtant, le Chevrolet Bolt 2027 a été introduit, le multisegment sous-compact devenant l’un des VÉ les moins chers sur le marché canadien.

D’ailleurs, la concurrence comprend la Fiat 500e, le Hyundai Kona électrique, les Kia EV3 et Kia EV4, le Nissan LEAF, le Subaru Uncharted, le Tesla Model 3, le Toyota C-HR et le Volvo EX30.

Le fait de proposer le nouveau Bolt pour une seule année-modèle s’avère une autre décision étrange de GM, mais plusieurs raisons expliquent cette stratégie. Son usine de Fairfax au Kansas, là où le Bolt est assemblé, sera bientôt rénovée pour y construire le Chevrolet Equinox à essence ainsi que la prochaine génération du multisegment compact de Buick, qui pourrait continuer à s’appeler l’Envision. En ce moment, l’Equinox est assemblé au Mexique et l’Envision en Chine. On s’entend pour dire que ces changements de produits à l’usine sont reliés aux frais de douanes imposés par l’administration Trump.

De plus, le Chevrolet Bolt 2027 a beau être construit aux États-Unis, seulement 17 % de ses composants proviennent du Canada et des É.-U., alors que 51 % de ses pièces sont importées de la Chine, y compris son bloc-batteries au lithium-fer-phosphate (LFP en anglais). Puisque le pays semble prêt à bannir presque tout provenant de la Chine, du moins dans l’automobile, le Bolt actuel ne peut connaître une longue carrière.

Quant au produit lui-même, il représente évidemment un pas en avant par rapport à la génération précédente. Le nouveau Bolt reprend la carrosserie du Bolt EUV, bien que les stylistes aient amélioré plusieurs éléments. Les feux sont maintenant positionnés où l’on s’attend à les voir, au lieu d’être intégrées au pare-chocs arrière, et le hayon n’a pas d’extrémités pointues sur lesquelles les propriétaires se cognent la tête. Une palette de couleurs révisée et de nouvelles jantes en alliage font également partie de la refonte.

Dans l’habitacle, le Chevrolet Bolt 2027 obtient une mise à jour technologique avec des écrans plus modernes, un système multimédia avec interface Google built-in, et quelques améliorations de confort et de commodité. Le multisegment intègre aussi une foule de caméras, permettant d’ajouter des dispositifs de sécurité avancés, ainsi qu’un enregistreur périphérique, sauvegardant des clips vidéo des environs du véhicule sur une clé USB.

Sous le capot, un nouveau moteur électrique développe 210 chevaux et un couple de 169 livres-pied, alors que les Bolt de génération précédente proposaient 200 chevaux et 266 livres-pied. La batterie LFP de 65 kWh importés de la Chine permet une autonomie estimée à 422 kilomètres sur une pleine charge. À l’instar de tous les VÉ 2027 de GM, le Bolt incorpore une prise de recharge de type NACS, et la vitesse maximale de recharge s’élève maintenant à 150 kW, au lieu d’environ 55 kW avec l’ancien Bolt. On retrouve également un chargeur intégré de 11,5 kW pour les pleins d’électrons sur une prise de niveau 2, ainsi que la charge bidirectionnelle (V2H en anglais).

Voici les cotes de consommation d’énergie et d’autonomie du Chevrolet Bolt 2027 :

Ville/route/mixte (Le/100 km) Ville/route/mixte (kWh/100 km) Autonomie (km) Bolt 1,8 / 2,2 / 2,0 15,6 / 19,8 / 17,5 422

Lors de notre essai estival du Bolt, en exploitant nos talents d’écoconduite et la fonctionnalité de conduite à une pédale, nous avons observé une excellente moyenne de 15,4 kWh/100 km. Le couple du moteur n’est pas aussi élevé que dans les Bolt précédents, mais les roues patinent moins au décollage et l’usure des pneus devrait être réduite, et ce, sans compromettre les performances.

La batterie LFP du Bolt possède aussi un avantage. On peut la garder chargée à 100 % en tout temps, contrairement aux batteries au lithium-ion dans les autres produits GM et dans les VÉ des autres constructeurs, dont on recommande de recharger à 80 % en temps normal, afin de préserver la vie utile de la batterie. Avec le Bolt, pas besoin de se casser la tête et l’on profite de l’autonomie maximale tous les jours.

Hélas, comme avant, le rouage intégral n’est pas offert, même en option. Les acheteurs de VÉ voulant cette caractéristique pour affronter l’hiver devront se tourner vers le Chevrolet Equinox EV, ou choisir un modèle concurrent comme le Kia EV3, le Subaru Uncharted, le Toyota C-HR ou le Volvo EX30. Quoique dans tous ces cas, on devra débourser plus de 50 000 $ pour en profiter.

Le Bolt est tout de même très convivial, alors que ses proportions le rendent facile à manœuvrer et à garer au centre commercial. Il est aussi agréable à conduire, sa planche de bord est ergonomique avec les commandes de climatisation physiques, et l’on note beaucoup d’espaces de rangement sur la planche de bord et sur la console centrale. Son côté pratique est indéniable.

L’écran multimédia du système multimédia est grand, mais curieusement, peu réactif. On ne peut taper dessus du bout du doigt pour activer les zones de boutons. On doit plutôt appuyer fermement pour que la commande désirée s’active, s’avérant une distraction en conduisant. Le Bolt est le VÉ le moins cher chez GM, mais on s’attend à une interface aussi facile d’utilisation que celui dans l’Equinox EV.

De plus, lorsque le Bolt EV original a été lancé pour le millésime 2017, son plus grand défaut, c’était ses sièges avant inconfortables. Ils se sont améliorés au fil du temps, mais à peine. Le nouveau Bolt a reçu de nouveaux sièges, et devinez quoi? Ils proposent un meilleur soutien, mais sont toujours peu confortables sur de longs trajets. Les occupants aux places arrière obtiennent un plancher plat, mais l’angle de leurs dossiers n’est pas réglable.

Enfin, ceux qui ne jurent que par Apple CarPlay ou Android Auto risquent d’être déçus, car le Bolt ne permet pas ces fonctionnalités. GM figure que les propriétaires apprécieront l’interface Google built-in, une fois que leur profil utilisateur sera créé, tout en profitant de l’appli mobile de GM pour se connecter au véhicule. C’est en partie vrai, mais à un moment donné, ces services connectés nécessiteront un abonnement et des frais supplémentaires. Bon, OK, la période d’essai est de huit ans pour les fonctionnalités basiques, comme la navigation, l’audio en continu et la connectivité par appli mobile.

Le Chevrolet Bolt 2027 est disponible en déclinaisons LT et RS. L’équipement de série comprend les jantes en alliage de 17 pouces, les rétroviseurs chauffants à réglage électrique, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique, le climatiseur automatique, le garnissage des sièges en tissu, le siège du conducteur à huit réglages électriques, le siège du passager avant à hauteur réglable, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, l’instrumentation numérique de 11 pouces pour le conducteur, le système multimédia à écran tactile de 11,3 pouces avec interface Google built-in, le système de navigation, la radio satellite SiriusXM avec 360 L (abonnement requis après la période d’essai de trois mois), la borne Wi-Fi intégrée (abonnement de données requis) et la chaîne audio à six haut-parleurs.

Une foule de caractéristiques de sécurité actives est également livrée de série, dont les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, le sonar de recul, le freinage d’urgence avec détection de piétons et de cyclistes, la détection latérale de cyclistes, la surveillance des angles morts avec assistance à la direction, l’alerte de trafic transversal arrière ainsi que le siège à alerte de sécurité de GM.

La version LT peut aussi être munie de longerons de toit, de sièges en similicuir Evotex, de sièges avant ventilés, d’un accoudoir central repliable à l’arrière et d’un éclairage d’ambiance. Ces équipements supplémentaires figurent tous de série dans la version RS, qui obtient une apparence plus sportive avec une calandre noire reluisante et des jantes peintes en noir.

Un toit ouvrant à deux panneaux, des essuie-glaces à capteur de pluie, un sonar de stationnement avant et arrière, un rétroviseur intérieur à caméra arrière, une détection de distraction du conducteur, un système de caméras à vue périphérique avec enregistrement vidéo, une recharge de téléphones par induction et le système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM (abonnement requis après une la période d’essai de trois ans) sont disponibles par l’entremise de groupes d’options sur les LT et RS.

Au Canada, le Chevrolet Bolt 2027 se détaille entre 43 398 $ et 54 163 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 600 $, la taxe du climatiseur de 100 $, les frais de concessionnaire de 699 $ et toutes les options installées à l’usine. Il est éligible pour le rabais PAVE du gouvernement canadien, s’élevant jusqu’à 5 000 $, et le rabais du gouvernement québécois de 2 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, GM propose également des taux d’intérêt réduits au financement et un programme spécial de location afin d’offrir des mensualités alléchantes.

Écolo, le Chevrolet Bolt 2027? Tout à fait. C’est un véhicule 100 % électrique, alors c’est évident. Mais au-delà de ça, on doit souligner sa grande efficacité énergétique, sans oublier son agrément de conduite, sa polyvalence et son prix intéressant.

En revanche, l’absence d’Apple CarPlay/Android Auto pourrait repousser certains acheteurs, l’écran tactile n’est pas des plus faciles à utiliser, et plusieurs rivaux disposent d’une plus grande autonomie, comme l’EV3, l’EV4, le LEAF, l’Uncharted, le Model 3 et le C-HR.

Pour que le Bolt soit résolument concurrentiel, malgré ses qualités, GM risque de devoir continuer à offrir des incitatifs financiers. Et ça, c’est si l’on est prêt à acheter un VÉ qui sera à nouveau retiré du marché dans quelques mois.

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