Rivian rappelle 99 000 modèles R1 et R2 en raison d’un problème de caméra de recul

Il s’agit du tout premier rappel pour le nouveau VUS R2, lancé en juin.

Sur les véhicules concernés, la caméra de recul pourrait être masquée par une fenêtre contextuelle dans des circonstances bien précises.

Le correctif consistera en une mise à jour logicielle à distance, que Rivian affirme avoir déjà déployée sur la quasi-totalité des véhicules rappelés.

Alors que le Rivian R2 commence à peine à être livré aux clients, les premières livraisons ayant eu lieu en juin, il fait déjà l’objet de son premier rappel.

En effet, le constructeur de véhicules électriques a annoncé une campagne de rappel pour l’ensemble de ses modèles actuels, y compris le R2, touchant 99 000 véhicules aux États-Unis.

Heureusement, le défaut à l’origine de ce rappel semble plutôt mineur et nécessite des circonstances très particulières pour se manifester.

Le problème réside dans le fait que lors du passage de la marche arrière, l’affichage de la caméra de recul peut ne pas apparaître tant que le véhicule ne commence pas à reculer, ce qui contrevient aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles américaines (FMVSS).

Apparemment, cela ne se produit que si le conducteur a désactivé le contrôle électronique de la stabilité dans certains modes de conduite, puis a quitté le véhicule avant d’y revenir un peu plus tard. Si, à ce moment-là, il engage la marche arrière avant de réactiver le contrôle de la stabilité ou de changer de mode de conduite, un message d’avertissement peut s’afficher sur l’écran d’infodivertissement et bloquer ainsi l’image de la caméra de recul.

Rivian précise que la caméra prend bien le dessus sur ce message dès que le véhicule commence à reculer, mais cela n’est pas autorisé par les strictes normes de sécurité nord-américaines.

En effet, la réglementation stipule que l’image de la caméra doit s’afficher à l’écran au plus tard deux secondes après l’enclenchement de la marche arrière, que le véhicule soit en mouvement ou non.

Une caméra de recul qui ne s’affiche pas avant que le véhicule ne commence à faire marche arrière peut augmenter le risque de collision ou de blessures. Le constructeur n’a reçu aucun rapport d’incident lié à ce dysfonctionnement.

Bien qu’il ait été établi que tous les modèles rappelés — R1T (2022-2026), R1S (2022-2027) et R2 — présentent cette anomalie logicielle, Rivian indique que 95 % des modèles R1 et 96 % des exemplaires du R2 concernés ont déjà été mis à jour et sont désormais conformes.

Les propriétaires des véhicules restants sont invités à installer la dernière mise à jour logicielle dès que possible. Étant donné que les modèles Rivian prennent en charge les mises à jour à distance, aucune visite chez le concessionnaire n’est nécessaire pour régler le problème.

Fait intéressant, un autre rappel lié à la caméra de recul pourrait voir le jour, plusieurs propriétaires de Rivian s’étant plaints qu’une récente mise à jour logicielle a rendu l’affichage de la caméra saccadé et plus long à apparaître lors du passage de la marche arrière.

Si la NHTSA estime qu’un rappel est justifié, Rivian devra déployer une nouvelle mise à jour pour corriger ces problèmes.

Source : InsideEVs