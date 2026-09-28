Fruit interdit: les Hyundai Inster et Inster Cross 2026 redonnent le plaisir de conduire une petite voiture

De la circulation londonienne aux routes secondaires sinueuses de la campagne britannique, les Hyundai Inster et Inster Cross 2026 combinent une polyvalence appréciable à une conduite étonnamment amusante.

Petite voiture, grand plaisir

Le Hyundai Inster a rendu le trajet entre Londres et Canterbury plus mémorable que prévu. Il a transporté nos bagages, consommé peu d’électricité et transformé les étroites routes secondaires en une partie du voyage que nous avions hâte de découvrir.

Hyundai Canada nous a confirmé que ni l’Inster ni l’IONIQ 3 ne seront commercialisés chez nous. La raison est simple : les petites voitures électriques sont difficiles à vendre lorsque leur prix se rapproche de celui de modèles plus grands et plus pratiques. Le format compact de l’Inster convient parfaitement à Londres, mais il serait plus difficile à faire accepter au Canada.

C’est justement ce qui en fait un fruit défendu aussi intéressant. Le Cross affiche une allure plus robuste, mais les sièges à carreaux et la personnalité originale de l’Inster ordinaire auraient notre préférence. Il est petit, économe et étonnamment amusant, peu importe de quel côté de la voiture se trouve le volant.

Les dimensions compactes et la direction réactive du Hyundai Inster le rendent agréable sur les étroites routes britanniques.

Le relevé de trajet que nous avons photographié correspondait à une consommation d’environ 14,5 kWh/100 km sur 232 kilomètres.

Les sièges arrière coulissants ont permis de loger une grande valise et un sac pour appareil photo sans rabattre les dossiers.

L’Inster Cross adopte une allure plus robuste, mais sa configuration mécanique demeure très semblable à celle de l’Inster ordinaire.

Points forts

Direction vive et réponse immédiate à l’accélérateur

Sièges confortables et aménagement intérieur polyvalent

Faible consommation d’électricité observée

Points faibles

Espace limité pour les épaules près du montant central

Bruit perceptible sur l’autoroute

Seulement quatre places dans les versions britanniques

Un petit Hyundai qui a du caractère

Certaines voitures misent sur leur puissance pour convaincre. Le Hyundai Inster y arrive en rendant un trajet ordinaire plus agréable que prévu. Nous avons conduit l’Inster de Londres à Canterbury, puis effectué le retour au volant de l’Inster Cross, ce qui nous a donné à peu près autant de temps dans chaque version. La circulation londonienne, les portions d’autoroute et les routes secondaires sinueuses nous ont permis de voir si ce petit Hyundai électrique pouvait faire autre chose que de courts déplacements urbains.

Il fallait aussi s’habituer à être assis du mauvais côté de la voiture. Les Britanniques diraient plutôt que nous étions du bon côté. Et puisque « right » signifie à la fois « droite » et « bon » en anglais, difficile de leur donner complètement tort.

Avec sa silhouette verticale, ses phares ronds et ses proportions compactes, l’Inster affiche une originalité qui lui va bien. Le Cross ajoute des pare-chocs plus imposants, des jantes distinctives et des garnitures extérieures plus affirmées. Il semble prêt pour une fin de semaine dans la boue, même si ses différences concernent surtout l’apparence et l’équipement. Les deux versions demeurent à traction avant.

Des sièges confortables, moins d’espace pour les épaules larges

À l’intérieur, notre préférence allait légèrement à l’Inster ordinaire. Son revêtement à carreaux ajoutait une touche de personnalité à l’habitacle. Il convenait bien à une voiture qui assume déjà pleinement son originalité.

Les sièges sont demeurés confortables tout au long du trajet. Avec ma taille de 5 pieds 11 pouces, j’ai pu trouver une position de conduite satisfaisante. Toutefois, en reculant le siège, mon épaule se retrouvait près du montant central. C’était la principale contrainte. Les conducteurs aux épaules larges devraient prendre le temps de bien ajuster leur siège pour vérifier si l’habitacle leur convient.

La planche de bord conserve aussi des commandes physiques en complément des écrans. Hyundai propose un écran d’instrumentation de 10,25 pouces et un écran tactile central de même dimension. Le freinage régénératif réglable et le mode i-Pedal permettent également de gérer la décélération de différentes façons.

Le véritable test de la valise

Nos bagages nous ont donné une meilleure idée de l’espace disponible qu’un simple coup d’œil dans un coffre vide. Une grande valise et un sac pour appareil photo ont pu y prendre place avec les deux dossiers arrière relevés. Au départ, l’espace était juste, mais avancer légèrement les sièges arrière a suffi pour que tout rentre convenablement.

Cette souplesse d’aménagement compte dans une aussi petite voiture. Il est possible de sacrifier un peu d’espace pour les jambes à l’arrière afin de gagner du volume pour les bagages, sans devoir immédiatement transformer l’Inster en voiture à deux places. Pour les versions munies de sièges arrière coulissants, Hyundai annonce un volume de coffre variant de 238 à 351 litres, selon leur position. Les modèles britanniques comptent quatre places. Les familles qui en ont besoin d’une cinquième devront donc regarder du côté de l’IONIQ 3.

Pour un couple voyageant avec des bagages, l’Inster s’est toutefois révélé beaucoup plus pratique que son gabarit extérieur le laissait croire.

Des réactions vives qui donnent envie de quitter l’autoroute

La plus grande surprise a été de découvrir à quel point l’Inster devenait amusant sur les routes étroites et sinueuses à l’extérieur de Londres.

Sa direction réagit rapidement et rappelle celle des petites voitures d’autrefois. À l’entrée d’un virage, le train avant suit avec un enthousiasme qui fait parfois penser à une petite voiture sport. C’est sa volonté de changer de direction qui crée cette impression, plutôt que ses performances pures.

La réponse immédiate à l’accélérateur renforce cette sensation. L’Inster n’est pas particulièrement rapide, mais il paraît vif parce qu’il réagit sans délai lorsqu’on demande de l’accélération. Sur des routes où une voiture plus grosse peut sembler encombrante, son petit format fait partie du plaisir.

La version dotée de la batterie de 49 kWh développe environ 115 chevaux et 108 lb-pi de couple. Hyundai annonce un chrono de 10,6 secondes pour atteindre 100 km/h, ce qui illustre bien la différence entre une voiture qui semble vive et une voiture réellement rapide à l’accélération.

À la limite de vitesse autoroutière britannique de 70 mi/h, soit environ 113 km/h, le bruit dans l’habitacle devient plus présent. C’est un compromis que nous pouvions pardonner à un véhicule d’entrée de gamme, surtout après avoir apprécié ses qualités sur les petites routes.

Une mécanique semblable, une personnalité différente

Au retour, l’Inster Cross nous a semblé plus rassurant et mieux campé sur la route que l’Inster 02 conduit jusqu’à Canterbury. Ses pare-chocs plus imposants, ses garnitures noires et son allure robuste ont peut-être influencé cette perception. L’apparence d’un véhicule peut changer la façon dont on interprète ses réactions au volant.

Sur papier, les deux versions sont très proches. Hyundai annonce la même suspension avant à jambes de force MacPherson, le même essieu arrière à poutre de torsion et des pneus de dimension 205/45 R17 pour l’Inster 02 et l’Inster Cross. De légères différences de masse, de répartition du poids, de modèle ou de pression des pneus, ou encore de calibrage de la direction pourraient toutefois contribuer à cette impression de plus grande stabilité, sans que nous ayons pu confirmer leur présence sur nos véhicules d’essai.

Quoi qu’il en soit, nous avons perçu une différence au volant. L’Inster ordinaire semblait plus léger et plus enjoué, tandis que le Cross inspirait un peu plus confiance sur la route. Malgré des caractéristiques presque identiques, les deux versions nous ont laissé des impressions différentes.

Notre préférence demeurait serrée. Le Cross était rassurant, mais l’habitacle plus fantaisiste de l’Inster 02 lui donnait un léger avantage à nos yeux.

Une consommation modeste et une recharge appréciable

Nous avons parcouru 143,9 milles, soit environ 232 kilomètres, principalement sur l’autoroute, avec une moyenne affichée de 4,3 mi/kWh. Convertie dans les unités utilisées chez nous, cette valeur correspond à environ 14,5 kWh/100 km.

Nous avons aussi observé des valeurs aussi basses que 8 kWh/100 km en conduite urbaine. Il s’agissait d’un résultat obtenu dans des conditions favorables en ville, et non de la moyenne de l’ensemble du trajet.

Hyundai annonce environ 30 minutes pour faire passer la charge de 10 à 80 % dans des conditions adéquates. Nous avons observé une puissance de recharge atteignant 81 kW, tout près des 85 kW annoncés par le constructeur. Les données britanniques actuelles attribuent aux Inster 02 et Cross équipés de la batterie de 49 kWh une autonomie combinée d’environ 359 kilomètres selon le cycle WLTP. Ces valeurs européennes ne correspondent pas à des cotes d’autonomie canadiennes.