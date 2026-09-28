Hyundai Tucson 2027 : un style plus carré avant le dévoilement du 1er octobre

Le VUS compact de prochaine génération de Hyundai semble adopter une silhouette plus droite et une nouvelle signature lumineuse.

Une première image laisse entrevoir un design plus carré et plus droit pour le tout nouveau Hyundai Tucson 2027.

Une mince bande lumineuse horizontale et des éléments verticaux dessinent la partie avant.

Le dévoilement complet aura lieu le 1er octobre. Les caractéristiques et les prix canadiens restent à venir.

Le tout nouveau Hyundai Tucson 2027 semble prendre une direction plus carrée. À l’approche de sa première mondiale du 1er octobre, Hyundai a publié une image sombre laissant entrevoir une silhouette plus droite et une partie avant nettement plus angulaire.

Une bonne partie de la carrosserie demeure cachée, mais les éléments visibles annoncent un changement de style important. Un toit qui semble plus plat, un large capot et une partie avant plus verticale donnent au prochain Tucson une allure robuste.

Une silhouette plus carrée et un nouvel éclairage

L’éclairage offre l’aperçu le plus clair du nouveau design. Une mince bande lumineuse traverse une grande partie de la face avant, encadrée par des éléments verticaux près des extrémités. Des feux placés plus bas accentuent l’impression de largeur.

Le profil visible semble lui aussi plus droit, avec un toit relativement horizontal et une partie arrière plus carrée. Ensemble, ces détails laissent croire que Hyundai souhaite donner au Tucson une silhouette de VUS plus imposante.

L’obscurité et la vue de trois quarts avant compliquent toutefois l’évaluation des proportions. Une allure plus carrée ne signifie pas nécessairement un véhicule plus grand, et Hyundai n’a publié ni les dimensions ni le volume de chargement.

Ce que Hyundai doit encore dévoiler

L’annonce présente le Tucson comme un tout nouveau modèle 2027, mais ne précise rien sur ses motorisations, l’aménagement de son habitacle ou son équipement. Les versions canadiennes, les prix et les dates d’arrivée en concession restent également à confirmer.

Ces renseignements compteront autant que le style, notamment pour savoir si cette nouvelle silhouette permettra d’offrir davantage d’espace aux occupants ou aux bagages.

Hyundai dévoilera le Tucson à Long Island City, à New York, le jeudi 1er octobre à 17 h 15, heure de l’Est. La présentation sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube HyundaiWorldwide.

2027 Hyundai Tucson 2027 Hyundai Tucson 2027 Hyundai Tucson Hyundai Tucson | Photo: Hyundai 2027 Hyundai Tucson

Source: Hyundai