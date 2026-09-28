Galerie photo : Les 10 voitures à traction intégrale les plus abordables au Canada en 2026

Avec l’hiver qui approche, plusieurs conducteurs qui songent à changer leur véhicule ajoutent la traction intégrale aux caractéristiques qu’ils recherchent. Si elle permet d’améliorer l’expérience de conduite hivernale, la traction intégrale augmente le coût de la mécanique par rapport à un véhicule similaire à traction avant ou à propulsion. Cette préoccupation est d’autant plus importante aujourd’hui puisque le prix des véhicules neufs ne cesse d’augmenter.

Voici donc une galerie photo présentant les 10 véhicules à traction intégrale les plus abordables sur le marché canadien en 2026.

10 – Kia Seltos – 33 474 $

2027 Kia Seltos X-Line | Photo: Matt St-Pierre 2027 Kia Seltos X-Line | Photo: Matt St-Pierre 2027 Kia Seltos X-Line | Photo: Matt St-Pierre 2027 Kia Seltos X-Line | Photo: Matt St-Pierre 2027 Kia Seltos X-Line | Photo: Matt St-Pierre 2027 Kia Seltos LX AWD | Photo: Kia

Affiché à un prix de vente de base de 33 474 $ avant taxes, le nouveau Kia Seltos 2027 s’impose dans la catégorie des VUS sous-compacts grâce à un habitacle particulièrement logeable et polyvalent. Sur le plan mécanique, il est animé par un moteur à quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres à cycle Atkinson, délivrant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Ce bloc est jumelé à une boîte automatique à variation continue. Son rouage intégral actif Dynamax surveille les conditions routières pour anticiper les pertes d’adhérence et intègre une fonction de verrouillage central 50:50, efficace pour se dégager de la neige profonde à basse vitesse. Cette caractéristique est livrable sur la version LX d’entrée de gamme et incluse sur tous les autres modèles.

9- Subaru Crosstrek – 33 408 $

2026 Subaru Crosstrek Convenience | Photo: Subaru

Proposé à un prix de base de 33 408 $, le Subaru Crosstrek se distingue par ses réelles aptitudes hivernales et hors route. Il profite de série du moteur Boxer à quatre cylindres à plat de 2,5 litres, qui développe une puissance de 180 chevaux et un couple de 178 lb-pi et qui fait équipe avec une transmission à variation continue et la réputée traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru. Avec sa généreuse garde au sol de 220 mm et le système X-MODE avec contrôle de descente, le Crosstrek traverse aisément les bancs de neige et les chaussées accidentées. Sans surprise, le rouage intégral est livré de série sur toutes les versions.

8- Toyota Corolla Cross – 33 181 $

2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross | Photo: Toyota 2026 Toyota Corolla Cross L AWD | Photo: Toyota

Avec un prix de vente de départ de 33 181$, le Toyota Corolla Cross propose un format surélevé et plus d’espace intérieur que la berline Corolla malgré son format compact. Sous le capot se trouve un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres déployant 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Il est associé à une transmission à variation continue munie d’un premier engrenage physique pour rendre les départs plus francs. Son rouage intégral à contrôle dynamique du couple achemine jusqu’à 50 % de la puissance aux roues arrière en cas de patinage pour une meilleure stabilité sur routes glissantes. La traction intégrale est livrable sur les variantes L et LE et standard sur les modèles SE hybride, XLE et XSE hybride. Les modèles hybrides utilisent un système différent qui anime les roues arrière par un moteur électrique plutôt qu’un arbre de transmission.

7- Nissan Kicks – 32 890 $

2027 Nissan Kicks Rock Creek | Photo: Nissan Nissan Kicks Nord-Américain vue arrière 2027 Nissan Kicks S AWD | Photo: Nissan

Offert à un tarif de départ de 32 890 $, le Nissan Kicks propose une alternative plus spacieuse et plus compétente en conditions difficiles à la berline Sentra. Il compte sur un moteur à quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 141 chevaux et 140 lb-pi de couple associé à une boîte automatique à variation continue. Le système à quatre roues motrices fait appel à un embrayage multidisque électromécanique doté d’un mode spécifique « Neige », qui calibre la réponse de l’accélérateur et l’antipatinage afin de maximiser l’adhérence sur les routes glacées. Ce système est optionnel sur les versions S et SV, alors qu’il est de série sur les modèles SV Privilège, Rock Creek, SR et SR Privilège.

6- Mitsubishi Eclipse Cross – 32 847 $

2026 Mitsubishi Eclipse Cross | Photo: Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross 2024 | Photo: Germain Goyer Mitsubishi Eclipse Cross 2024 | Photo: Germain Goyer 2026 Mitsubishi Eclipse Cross ES AWC | Photo: Mitsubishi

Avec un prix de départ de 32 847$, le Mitsubishi Eclipse Cross mise sur une garantie motopropulseur rassurante de 10 ans ou 160 000 km en plus de la réputation de son constructeur en matière de rouage intégral. Sa mécanique repose sur un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre produisant 152 chevaux et un couple de 184 lb-pi, en plus d’une boîte CVT simulant huit rapports et du système de contrôle intégral S-AWC (Super All-Wheel Control) de Mitsubishi. Ce rouage intègre le contrôle actif du lacet afin de distribuer le couple et le freinage entre chaque roue, offrant une stabilité accrue en virage sur chaussée glissante. Celui-ci est inclut de série sur toutes les versions.

5- Toyota Corolla Hybride – 32 267 $

Toyota Corolla XSE Hybrid AWD 2025| Photo: Anthony Lemonde Toyota Corolla XSE Hybrid AWD 2025| Photo: Anthony Lemonde Toyota Corolla XSE Hybrid AWD 2025| Photo: Anthony Lemonde Toyota Corolla XSE Hybrid AWD 2025| Photo: Anthony Lemonde 2026 Toyota Corolla Hybrid LE AWD | Photo: Toyota

Accessible à un prix de base de 32 267 $, la Toyota Corolla Hybride représente la seule berline compacte électrifiée à quatre roues motrices de ce groupe. Sa motorisation combine un moteur thermique de 1,8 litre à cycle Atkinson et deux moteurs électriques avant, complétés par un moteur électrique indépendant sur l’essieu arrière pour une puissance combinée de 138 chevaux. Dépourvu d’arbre de transmission central, ce rouage intégral sur demande électrique (e-AWD) réagit au patinage des roues avant. Il permet d’atteindre une consommation combinée de 4,9 L/100 km tout en améliorant les compétences de la Corolla sur les routes glissantes. La traction intégrale est disponible sur les modèles hybrides LE et XSE, alors qu’elle est de série sur la SE hybride.

4- Mazda CX-30 – 31 912 $

2026 Mazda CX-30 GX | Photo: Mazda

Offert à partir de 31 912 $, le Mazda CX-30 se distingue par son comportement routier plus dynamique et son intérieur plus raffiné que celui de ses compétiteurs. Contrairement à la majorité de ses rivaux équipés de boîtes CVT, il propose une boîte automatique conventionnelle à six rapports jumelée à un moteur quatre cylindres de 2,5 litres développant 186 chevaux et 186 lb-pi de couple. Son rouage intégral i-Activ AWD analyse en temps réel la motricité et les commandes du conducteur pour engager les roues arrière avant l’amorce du patinage, secondé par le système G-Vectoring Control qui ajuste le couple lors des virages. Comme pour tous les VUS Mazda, la traction intégrale est offerte de série sur toutes les versions du CX-30.

3- Hyundai Kona – 31 866 $

2026 Hyundai Kona | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Kona | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Kona | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Kona | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Kona | Photo: Hyundai 2026 Hyundai Kona Essential AWD | Photo: Hyundai

Vendu à partir de 31 866 $, le Hyundai Kona offre plus d’espace intérieur que plusieurs de ses concurrents ainsi qu’une liste d’équipement complète. Il abrite un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple, couplé à une transmission automatique à variation continue. Sa traction intégrale active sur demande répartit électroniquement la puissance et dispose d’une commande de verrouillage centralisé ainsi que d’un contrôle de virage actif, stabilisant la trajectoire en freinant doucement les roues intérieures sur les routes enneigées. Ce système est optionnel sur les modèles Essential et Preferred, mais de série sur le N-Line.

2- Subaru Impreza – 30 903 $

2026 Subaru Impreza Convenience | Photo: Subaru

Avec son prix de départ de 30 903$, la Subaru Impreza constitue l’option la plus abordable pour obtenir une traction intégrale permanente. Elle est animée par un moteur à quatre cylindres à plat Boxer de 2,0 litres fournissant 152 chevaux et 145 lb-pi de couple, accouplé à une transmission automatique à variation continue. La version RS au sommet de la gamme dispose d’un moteur de 2,5 L d’une puissance de 182 chevaux et 178 lb-pi de couple. Grâce à son rouage intégral symétrique à prise constante distribuant en permanence le couple aux quatre roues, combiné à un centre de gravité bas, l’Impreza offre une bonne stabilité directionnelle sur la neige et la glace. Comme pour le Crosstrek, toutes les versions de l’Impreza offrent se système d’office.

1- Mitsubishi RVR – 30 047 $

2026 Mitsubishi RVR | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi RVR | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi RVR | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi RVR | Photo: Mitsubishi 2026 Mitsubishi RVR ES AWC | Photo: Mitsubishi

Présenté à partir de 30 047 $, le Mitsubishi RVR demeure le modèle le plus accessible pour rouler avec un rouage intégral. Malgré une conception plus ancienne, sa durabilité est soutenue par une garantie de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Il est propulsé par un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 148 chevaux et 145 lb-pi de couple, relié à une boîte CVT. Son système All-Wheel Control (AWC) offre une sélection mécanique manuelle entre les modes 2WD, 4WD Auto et 4WD Lock, garantissant une motricité constante dans les bancs de neige. Celui-ci est disponible sur la version ES et de série sur toutes les autres.