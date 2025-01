Genesis dévoile le VUS électrique GV60 redessiné avec des caractéristiques actualisées

Genesis met à jour le VUS électrique GV60 avec un extérieur redessiné, un éclairage avancé et un nouveau système d’infodivertissement.

Genesis redessine le GV60 avec des modifications extérieures, notamment des phares MLA et des jantes de 21 pouces.

L’intérieur est doté d’un écran d’infodivertissement de 27 pouces et conserve le sélecteur de vitesse « Crystal Sphere ».

Le lancement en Corée est prévu pour le premier trimestre 2025, les spécifications étant annoncées ultérieurement.

Genesis a dévoilé le GV60 redessiné, le premier VUS électrique de la marque, doté d’un style extérieur modernisé et de technologies intérieures améliorées. Il intègre la philosophie de design « Athletic Elegance » de Genesis.

Les changements introduisent un profil avant plus audacieux, un nouveau pare-chocs avant tridimensionnel et des phares Micro Lens Array (MLA) actualisés, précédemment vus sur la berline G90.

La GV60 rafraîchie est également équipée de jantes de 21 pouces à cinq branches, associées à des accents de pare-chocs et à des passages de roues de la couleur de la carrosserie. Ces changements soulignent la position large et l’allure sportive du véhicule.

À l’intérieur, le GV60 conserve le concept de design « Beauty of White Space » de Genesis, axé sur la simplicité et le luxe. L’habitacle intègre un Cockpit intégré de voiture connectée de 27 pouces qui combine les informations du conducteur, l’audio et les écrans de navigation sur un seul écran.

Genesis a également introduit un nouveau volant à trois branches pour compléter le caractère sportif de l’intérieur tout en améliorant la convivialité. Le GV60 conserve son sélecteur de vitesse rotatif « Crystal Sphere », qui allie design et fonctionnalité.

Genesis prévoit de commercialiser le GV60 redessiné en Corée au cours du premier trimestre 2025. Les spécifications détaillées et les prix seront annoncés avant son lancement. Les informations sur la disponibilité et les prix pour les autres marchés seront communiquées ultérieurement.