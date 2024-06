L’Alpine A290 dévoilée pour l’Europe fait saliver les amateurs nord-américains

Alpine A290 GTS 2025 | Photo : Alpine

L’Alpine A290 est une variante plus sportive de la Renault 5 E-Tech

Pour l’instant, la marque Alpine a déjà indiqué son intention de revenir en Amérique du Nord.

Le constructeur Alpine vient de lancer l’A290, une variante plus poussée de l’adorable Renault 5 E-Tech lancée plus tôt cette année. Pour l’instant, ni la variante régulière ni cette édition plus épicée ne sont considérée pour le marché nord-américain, mais dans l’industrie automobile de nos jours, il ne faut jamais dire jamais.

D’ailleurs, Alpine a déjà indiqué qu’elle considérait l’Amérique du Nord comme un marché potentiel d’ici quelques années. Les années 2027 et 2028 ont été identifiées comme des moments propices pour réintégrer le Canada et les États-Unis, et ce, avec deux véhicules à vocation utilitaire.

Et gageons que si le public répond positivement à l’entrée d’Alpine en sol nord-américain, le constructeur pourrait être tenté d’ajouter ses produits à saveur sportive.

Mais, revenons à cette nouvelle A290 si vous le voulez bien. Sa robe est indéniablement Alpine avec sa teinte bleutée, sa signature lumineuse unique composée de ces quatre projecteurs. Notez également les ailes élargies, les jupes latérales et le drapeau français (disponible en option) sur le pilier C ne sont que quelques-unes des particularités de cette Renaut 5 E-Tech survitaminée. Notez aussi la présence de freins Brembo et de jantes surdimensionnées de 19 pouces.

Comparée à son équivalente de Renault qui se contente d’un moteur électrique de 148 chevaux à l’avant, l’A290 rehausse quelque peu le niveau d’adrénaline avec 217 chevaux entre les roues avant motrices, tandis que le couple maximal atteint 221 lb-pi. Dans ce cas-ci, il s’agit de la livrée GT Performance, la plus puissante de la gamme A290. Voilà qui explique la présence de cette livrée GT dotée d’une mécanique de 178 chevaux et un couple de 210 lb-pi.

Avouez que cette super compacte électrique viendrait jouer dans les plates-bandes d’une certaine Mini Cooper SE ou même d’une Fiat 500e Abarth, si cette variante est approuvée pour notre territoire bien entendu.

L’autonomie de l’A290 est intéressante pour une voiture qui mise avant tout sur ses performances, avec 400 km de distance possible entre les recharges.

À l’intérieur, la planche de bord est bien entendu basée sur celle de la Renault 5 E-Tech, quoique les sorciers de l’aile sportive aient trouvé le moyen de transformer l’ambiance à la sauce Alpine avec un volant à base aplatie, des sièges plus enveloppants et une série de boutons pour le contrôle de la transmission.

Les amoureux de petites voitures devront se rabattre sur d’autres produits dans les mois et années à venir, mais si Alpine réussit son retour en Amérique du Nord dans quelques années, le rêve de voir l’A290 dans les rues du continent est fort possible.