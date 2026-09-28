Alpine donne un aperçu de la prochaine A110 avec une sculpture qui sera montrée au Salon de Paris

Le design de la prochaine sportive A110 a été préfiguré par une sculpture.

Ce modèle devrait être proposé avec des motorisations à la fois électriques et thermiques.

La prochaine A110 pourrait être le premier modèle de la marque à être commercialisé en Amérique du Nord.

Alors qu’Alpine poursuit le développement de la nouvelle génération de son A110, le constructeur français de voitures de sport a dévoilé une sculpture qui donne un bon aperçu de ce à quoi s’attendre pour le futur modèle sur le plan du design.

En effet, cette création à l’échelle un est conçue pour évoquer une voiture recouverte d’un drap soulevé par le vent.

Alpine indique que cet aspect inspire une sensation de vitesse et de légèreté, deux attributs que ses véhicules incarnent depuis des décennies.

C’est particulièrement vrai pour l’A110, une petite sportive biplace qui mise en grande partie sur son poids plume pour offrir une expérience de conduite plus engageante.

Il devrait en être de même pour la prochaine A110, même si elle sera plus imposante que le modèle sortant, dont la production s’est achevée récemment.

Cela s’est d’ailleurs clairement vu lors du Festival de vitesse de Goodwood de cette année, où Alpine a fait rouler un prototype de la nouvelle voiture devant le public.

Bien que ce prototype ait arboré la carrosserie de la précédente A110, il reposait sur la plateforme APP (Alpine Performance Platform) qui équipera la prochaine mouture — ce qui explique pourquoi certains panneaux de carrosserie ont dû être élargis pour s’adapter aux dimensions du futur modèle.

Même si la sculpture comporte peu de détails précis, elle donne une bonne idée des lignes de la prochaine A110, particulièrement à l’avant.

On peut ainsi déduire que la version de série, qui devrait être dévoilée en 2027, arborera des phares de forme hexagonale, une arête prononcée en « V » parcourant la face avant d’un côté à l’autre, ainsi que de larges prises d’air de part et d’autre du bouclier.

Le profil dévoile quant à lui des passages de roues avant arrondis et proéminents, une ligne de toit fuyante, ainsi que des ailes arrière musclées.

Bien que l’on ignore dans quelle mesure cet élément sera repris sur la voiture de série, la sculpture présente également un motif profondément embossé dans les portières, inspiré par le passage du mur du son du Concorde.

Il s’agit là d’un autre clin d’œil à la vitesse et à la légèreté, tout en rendant hommage à l’une des réalisations les plus emblématiques du savoir-faire technique français des 50 dernières années.

Pour rappel, le Concorde était le fruit d’un programme conjoint franco-britannique qui a donné naissance au seul avion de ligne supersonique commercialement viable à avoir sillonné le ciel.

Alpine exposera la sculpture de la prochaine A110 au Mondial de l’Auto de Paris à partir du 12 octobre, avant que la version de série ne soit dévoilée dans le courant de l’année prochaine.

Bien qu’aucun détail supplémentaire à ce sujet n’ait filtré au cours des derniers mois, le directeur général de la marque avait laissé entendre que son entreprise pourrait faire ses débuts sur le marché nord-américain avec cette nouvelle A110.

La dernière fois qu’il a été question de cette arrivée attendue en Amérique du Nord, la prochaine A110 subissait des tests de sécurité et d’émissions aux États-Unis, et l’entreprise avait précisé qu’elle pourrait être lancée au Canada avant la fin de la décennie.

Alpine fait partie du groupe Renault, déjà présent sur notre marché par le biais de ses partenaires Nissan et Mitsubishi.