Volvo prévoit produire un VUS hybride phare à trois rangées aux États-Unis

Volvo se prépare à accroître de façon importante sa présence manufacturière aux États-Unis, avec un nouveau VUS phare pleine grandeur à trois rangées qui se positionnera au-dessus du XC90.

Volvo prévoit un nouveau VUS phare plus grand que le XC90 pour une production aux États-Unis.

Une technologie hybride rechargeable à autonomie prolongée pourrait offrir environ 161 km de conduite électrique.

L’usine de la Caroline du Sud ajoutera la production du XC60 et élargira ses activités jusqu’à quatre programmes de véhicules.

Volvo Cars prépare une importante expansion de son empreinte manufacturière aux États-Unis, soutenue par des projets visant un nouveau VUS pleine grandeur à trois rangées qui prendra place au-dessus du XC90 et deviendra une offre phare destinée aux clients nord-américains.

Le futur véhicule utilitaire devrait être assemblé à l’usine de Volvo de Ridgeville, en Caroline du Sud, et jouera un rôle central dans l’objectif du constructeur d’augmenter sa production locale et sa présence en Amérique du Nord. Le nouveau modèle est décrit comme un véhicule plus grand, conçu pour les familles et offert avec plusieurs groupes motopropulseurs. Les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS figurent directement parmi les rivaux visés dans le segment des VUS pleine grandeur de luxe.

L’un des éléments clés à l’étude est la technologie hybride rechargeable de nouvelle génération de Volvo, qui devrait être bien adaptée à ce marché. Le groupe motopropulseur mettrait davantage l’accent sur la conduite électrique, tandis que le moteur à combustion servirait principalement de système d’appoint, à l’image du XC70 produit en Chine. Cette version hybride rechargeable pourrait offrir environ 100 milles (161 km) d’autonomie en mode entièrement électrique, soit nettement plus que ce que proposent actuellement les autres véhicules hybrides rechargeables du segment.

La production du nouveau VUS phare devrait débuter en Caroline du Sud vers la fin de 2028. Le véhicule devrait s’inscrire dans le cadre du plan de Volvo visant à ajouter un nouveau modèle hybride à cette usine avant 2030. Un véhicule connexe, connu à l’interne sous le nom de XC100, serait également prévu pour une production en Chine au cours de la même période, ouvrant la porte à une architecture, une appellation et des technologies partagées entre les marques du groupe Geely.

Avant l’arrivée de ce plus grand VUS, Volvo lancera la production américaine du XC60 à la fin de 2026. Ce multisegment compact de luxe demeure le véhicule le plus vendu de la marque en Amérique du Nord, représentant plus du tiers des ventes du premier trimestre. La version assemblée en Caroline du Sud devrait profiter d’un style renouvelé, d’un groupe motopropulseur plus puissant et d’une batterie de plus grande capacité pour la variante hybride rechargeable T8.

Il s’agit d’un engagement majeur envers les activités manufacturières américaines de Volvo. D’ici 2030, le constructeur prévoit doubler le nombre de véhicules assemblés à Ridgeville, passant de deux à quatre modèles. Les effectifs devraient atteindre environ 4 000 employés, tandis que la production de l’usine se rapprochera de sa capacité annuelle de 150 000 véhicules.

Cette initiative survient alors que Volvo cherche à réduire sa dépendance aux véhicules importés, à mieux se protéger contre les tarifs douaniers et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et à faire passer la proportion de véhicules construits aux États-Unis dans ses ventes américaines de moins de cinq pour cent aujourd’hui à plus de la moitié d’ici la fin de la décennie.

Source : Automotive News